[{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A V4-ek vezetői közül utolsóként a magyar miniszterelnököt fogadja Donald Trump.","shortLead":"A V4-ek vezetői közül utolsóként a magyar miniszterelnököt fogadja Donald Trump.","id":"20190508_orban_viktor_donald_trump_amerikai_elnok_feher_haz_munkalatogatas_washington","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898ba530-0660-4b62-bf58-828bff8f39fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_orban_viktor_donald_trump_amerikai_elnok_feher_haz_munkalatogatas_washington","timestamp":"2019. május. 08. 08:24","title":"Csak Európából 22-en előzték meg Orbánt a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"Pörög az EP-választási kampány, tele a hirdetőoszlopok a Brüsszelnek címzett, a bevándorlás megállítására felhívó üzenettel. A Fidesz kampányának egyik vezérmotívuma ez, vagyis az alig burkolt rasszizmus, a másik pedig a \"nemzetek Európája\", vagyis annak a föderatív Európai Uniónak az elutasítása, amelyben az állami funkciók növekvő részét adják át a tagállamok az Unió közös intézményeinek.","shortLead":"Pörög az EP-választási kampány, tele a hirdetőoszlopok a Brüsszelnek címzett, a bevándorlás megállítására felhívó...","id":"20190508_Bauer_Zsakok_es_foltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03924ba3-8461-429a-a42d-db7af65473ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Bauer_Zsakok_es_foltok","timestamp":"2019. május. 08. 11:55","title":"Bauer: Zsákok és foltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb36598-7329-495d-b1fa-bac1ba75911d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 21. század közepére csaknem 500, az Egyesült Államok alacsonyan fekvő part menti területein álló templomot fog fenyegetni a veszély, hogy évente legalább egyszer elönti a víz a klímaváltozással összefüggő globális tengerszint-emelkedés miatt – derül ki egy amerikai nonprofit klímakutató szervezet jelentéséből.","shortLead":"A 21. század közepére csaknem 500, az Egyesült Államok alacsonyan fekvő part menti területein álló templomot fog...","id":"20190507_klimavaltozas_amerikai_templomok_arviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbb36598-7329-495d-b1fa-bac1ba75911d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c865ec-4446-4558-b426-2f212ae576c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_klimavaltozas_amerikai_templomok_arviz","timestamp":"2019. május. 07. 17:03","title":"Ördögi kör: a globális felmelegedés miatt évente 500 amerikai templomot önthet el a tengervíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eredetileg általában a menekülteket kibocsátó országokat segítette volna a kabinet, aztán ebből az üldözött keresztények támogatása maradt, de befogadásról az ő esetükben sem nagyon van szó.","shortLead":"Eredetileg általában a menekülteket kibocsátó országokat segítette volna a kabinet, aztán ebből az üldözött...","id":"20190507_hungary_help_kereszteny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dddf93-0c62-4bf3-a33c-298d38bc6a2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_hungary_help_kereszteny","timestamp":"2019. május. 07. 16:38","title":"Kiderült, hogyan is segíti a kormány milliárdokkal az üldözött keresztényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45150cda-6a42-4bce-9ac6-1fa4764f69bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A magyar származású történész 95 éves volt.

","shortLead":"A magyar származású történész 95 éves volt.

","id":"20190506_Meghalt_John_Lukacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45150cda-6a42-4bce-9ac6-1fa4764f69bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65e3a46-e017-4c5d-8ffa-e89752d2a9f5","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Meghalt_John_Lukacs","timestamp":"2019. május. 06. 17:42","title":"Meghalt John Lukacs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5977cacd-d505-46de-819e-3bfb2567eb8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte nincs olyan feladat az első részben, ami meglepetést okozhatott a diákoknak. ","shortLead":"Szerinte nincs olyan feladat az első részben, ami meglepetést okozhatott a diákoknak. ","id":"20190507_Szaktanar_Baratsagosak_a_feladatok_az_idei_matekerettsegin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5977cacd-d505-46de-819e-3bfb2567eb8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454647fd-5449-4db5-ad91-1b84b6c9c827","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Szaktanar_Baratsagosak_a_feladatok_az_idei_matekerettsegin","timestamp":"2019. május. 07. 09:04","title":"Szaktanár: Barátságosak a feladatok az idei matekérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői a következő hónapokban teszik elérhetővé azt az új funkciót, amivel fellebbezhet a felhasználó, ha egy bejegyzését szerinte jogtalanul törölték. De nem ez lesz az egyetlen változás a platformon.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői a következő hónapokban teszik elérhetővé azt az új funkciót, amivel fellebbezhet a felhasználó...","id":"20190507_instagram_moderalas_alhirek_bejegyzes_torlese_fellebbezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93060d1-d426-49cb-be7c-6a1614c5a960","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_instagram_moderalas_alhirek_bejegyzes_torlese_fellebbezes","timestamp":"2019. május. 07. 19:33","title":"Harcba indul az Instagram az álhírek ellen, de a felhasználók is kapnak majd egy új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb28edab-3fa7-4aa4-85bf-6be99661c238","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"3000 irreguláris migránst tartanak fogva a jemeni hatóságok, többek közt egy stadionban. Az ENSZ migrációval foglalkozó szervezete a szabadon bocsátásukat követeli, az embertelen körülmények között tartott emberek körében járvány ütötte fel a fejét, és őreik is lőttek rájuk.\r

\r

","shortLead":"3000 irreguláris migránst tartanak fogva a jemeni hatóságok, többek közt egy stadionban. Az ENSZ migrációval foglalkozó...","id":"20190507_Jarvanyok_lovoldozo_orok__illegalis_migransok_szabadon_engedeset_keri_az_ENSZ_Jementol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb28edab-3fa7-4aa4-85bf-6be99661c238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f63c06-e710-4d62-a5e9-2da2a37f258d","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_Jarvanyok_lovoldozo_orok__illegalis_migransok_szabadon_engedeset_keri_az_ENSZ_Jementol","timestamp":"2019. május. 07. 17:18","title":"Járványok, lövöldöző őrök – illegális migránsok szabadon engedését kéri az ENSZ Jementől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]