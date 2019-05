Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kutyasamponokat tesztelt a Nébih, és több termékkel is gond volt. ","shortLead":"Kutyasamponokat tesztelt a Nébih, és több termékkel is gond volt. ","id":"20190509_Tobb_kutyasamponban_is_problema_volt_a_hatoanyagokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e8435d-db09-4104-9666-33af300ed770","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Tobb_kutyasamponban_is_problema_volt_a_hatoanyagokkal","timestamp":"2019. május. 09. 10:17","title":"Több kutyasamponban is probléma volt a hatóanyagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b377819-cfb2-4f4d-9f8d-3686668b7ed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük féltek a dolgozók és a betegek is, ezért nem beszélt senki a bántalmazásokról. Állítólag az igazgatók sem tudták.","shortLead":"Szerintük féltek a dolgozók és a betegek is, ezért nem beszélt senki a bántalmazásokról. Állítólag az igazgatók sem...","id":"20190508_Az_oda_latogato_erdekvedelmi_szervezet_sem_tudta_mi_tortent_a_mozsgoi_otthonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b377819-cfb2-4f4d-9f8d-3686668b7ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fd2970-2410-40ca-9484-b8f019c8398b","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Az_oda_latogato_erdekvedelmi_szervezet_sem_tudta_mi_tortent_a_mozsgoi_otthonban","timestamp":"2019. május. 08. 22:02","title":"Az odalátogató érdekvédelmi szervezet sem tudta, mi folyik a mozsgói otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403d8f0d-c595-4bbf-8752-d114dbd04e79","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Trócsányi László igazságügyi miniszter ugyan a nyártól várhatóan az Európai Bizottság tagja lesz, de szívügyét, az önálló közigazgatási bíróságok létrehozását egyik legközelebbi munkatársára hagyja.","shortLead":"Trócsányi László igazságügyi miniszter ugyan a nyártól várhatóan az Európai Bizottság tagja lesz, de szívügyét...","id":"20190509_A_tavozo_igazsagugyi_miniszter_a_bizalmasara_hagyja_a_kozigazgatasi_birosagok_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=403d8f0d-c595-4bbf-8752-d114dbd04e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf1b290-509c-4b73-b0f5-c806d1e88883","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_A_tavozo_igazsagugyi_miniszter_a_bizalmasara_hagyja_a_kozigazgatasi_birosagok_ugyet","timestamp":"2019. május. 09. 08:42","title":"A távozó igazságügyi miniszter a bizalmasára hagyja a közigazgatási bíróságok ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5815322d-f826-4f5b-a18f-92045ed87ee0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Manfred Weber egyértelmű elutasításával befejezte az eddig mutatott játékot, amely szerint Budapesten harcos, Brüsszelben pedig békés. Orbán Viktor szövetségest keres az obstrukció, az ellenállás és a vétó politikájához. A legújabb, holnap megjelenő HVG-ben arról is olvashatnak, hogy az Európai Néppártban már nem számolnak a Fidesz maradásával.","shortLead":"A miniszterelnök Manfred Weber egyértelmű elutasításával befejezte az eddig mutatott játékot, amely szerint Budapesten...","id":"20190508_Testverhaboru_Brusszelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5815322d-f826-4f5b-a18f-92045ed87ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda2e8c9-f4d6-4085-82d7-fbbe7454c943","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Testverhaboru_Brusszelben","timestamp":"2019. május. 08. 12:50","title":"Orbán-Weber testvérháború Brüsszelben: páratlan ajándék ez Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2e2eb0-0089-4c50-b572-3bec3a731848","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elkészült az első, egész bolygóra kiterjedő elemzés a szabályozatlan vízfolyásokról, amely feltárja, hogy a folyók állapota súlyosan leromlott. A jelentés javaslatot tesz a még szabályozatlan folyók állapotának fenntartására, amit ki kell egészítenie a szabályozott folyók helyreállításának is – közölte a WWF Magyarország.","shortLead":"Elkészült az első, egész bolygóra kiterjedő elemzés a szabályozatlan vízfolyásokról, amely feltárja, hogy a folyók...","id":"20190509_szabalyozatlan_folyok_szabalyzasa_wwf_tisza_drava_duna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b2e2eb0-0089-4c50-b572-3bec3a731848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738ebc57-56c0-4727-b3ef-69300e3aa022","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_szabalyozatlan_folyok_szabalyzasa_wwf_tisza_drava_duna","timestamp":"2019. május. 09. 15:03","title":"Súlyosan leromlott a folyók állapota, Magyarországon is lépni kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6418f0fd-68c0-490c-9a49-3db0964942f7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az évek során változnak a párválasztási kritériumaink: sokan exeik nagy részével „szóba se állnának” későbbi szemléletmódjuk, megváltozott értékrendjük alapján. Amikor még kiforratlan a személyiség, akkor a választás is olyan. Az útkeresés során tanuljuk meg, kik vagyunk, ki illik hozzánk.","shortLead":"Az évek során változnak a párválasztási kritériumaink: sokan exeik nagy részével „szóba se állnának” későbbi...","id":"20190509_Eretten_part_valasztani_mar_tudjuk_kik_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6418f0fd-68c0-490c-9a49-3db0964942f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa521d5-de4b-4fd5-8e5c-4bf1375c0961","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190509_Eretten_part_valasztani_mar_tudjuk_kik_vagyunk","timestamp":"2019. május. 09. 17:30","title":"Éretten párt választani: már tudjuk, kik vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök határidőt is szabott: még november előtt döntenek a Fidesz sorsáról. ","shortLead":"A pártelnök határidőt is szabott: még november előtt döntenek a Fidesz sorsáról. ","id":"20190508_Joseph_Daul_Ha_Orban_tovabb_becsmerli_az_Europai_Uniot_kidobjuk_a_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b52f49-0066-45c3-84d1-69a3888083e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Joseph_Daul_Ha_Orban_tovabb_becsmerli_az_Europai_Uniot_kidobjuk_a_Neppartbol","timestamp":"2019. május. 08. 18:02","title":"Joseph Daul: „Ha Orbán tovább becsmérli az Európai Uniót, kidobjuk a Néppártból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b131fb72-598e-4642-9c17-8cd5217dd1d8","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Utánanéztünk, hogy a 2010-es fideszes hatalomátvétel óta mennyivel gyarapodott a NER-hez köthető vállalkozók vagyona. Nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, sokkal. Mutatjuk a pontos számokat. ","shortLead":"Utánanéztünk, hogy a 2010-es fideszes hatalomátvétel óta mennyivel gyarapodott a NER-hez köthető vállalkozók vagyona...","id":"20190509_100_leggazdagabb_NER_vagyon_fidesz_2010","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b131fb72-598e-4642-9c17-8cd5217dd1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ea5c03-8d3b-4d84-b776-26760c99472b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_100_leggazdagabb_NER_vagyon_fidesz_2010","timestamp":"2019. május. 09. 16:40","title":"Most megnézheti, milyen látványosan gazdagodtak az elmúlt években a magyar milliárdosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]