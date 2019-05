Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a8248e3-a49b-4eb5-a9e5-cc114750c7c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung szerdán mutatta be az Isocell Bright GW1 nevű szenzorát, amit a tervek szerint a 2020-ban érkező csúcsmobilba szerelnének be először.","shortLead":"A Samsung szerdán mutatta be az Isocell Bright GW1 nevű szenzorát, amit a tervek szerint a 2020-ban érkező csúcsmobilba...","id":"20190509_samsung_isocell_bright_gw1_mobilkamera_szenzor_mobilfotozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a8248e3-a49b-4eb5-a9e5-cc114750c7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775b800e-059d-4b48-926e-8262006bdd39","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_samsung_isocell_bright_gw1_mobilkamera_szenzor_mobilfotozas","timestamp":"2019. május. 09. 08:33","title":"A Samsung csinált egy 64 megapixeles mobilkamerát, jövőre már fotózhatunk is vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87f7e6d-a81e-4d73-a870-b44530b8c8c7","c_author":"Mediwel","category":"brandcontent","description":"Ismerős helyzet? Kisüt a nap, máris nyitnak a strandok, mi pedig pánikszerűen vágunk bele egy újabb divatdiétába, miközben ész nélkül sanyargatjuk magunkat az edzőteremben. Mindezzel azonban csak a céljaink ellenkezőjét érjük el. Mutatjuk, hogy ezzel szemben mi a hatékony fogyás és alakformálás egészséges receptje.","shortLead":"Ismerős helyzet? Kisüt a nap, máris nyitnak a strandok, mi pedig pánikszerűen vágunk bele egy újabb divatdiétába...","id":"20190508_mediwel_fogyas_egeszseg_flabelos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87f7e6d-a81e-4d73-a870-b44530b8c8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458be61d-8192-44f5-8215-821835ba29a6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190508_mediwel_fogyas_egeszseg_flabelos","timestamp":"2019. május. 08. 11:30","title":"Egészséges és hatékony fogyás: lehetséges!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másfél éve nem volt akkora a növekedés, mint most. Az autóipar a tavalyi problémák után magára talált, és az egész gazdaságot felpörgeti.","shortLead":"Másfél éve nem volt akkora a növekedés, mint most. Az autóipar a tavalyi problémák után magára talált, és az egész...","id":"20190508_Eddig_is_eros_volt_a_magyar_ipar_de_most_meg_jobban_rakapcsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cb4e80-0ac3-4499-80ea-9a8a3de7d5f8","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_Eddig_is_eros_volt_a_magyar_ipar_de_most_meg_jobban_rakapcsolt","timestamp":"2019. május. 08. 09:46","title":"Eddig is erős volt a magyar ipar, de most még jobban rákapcsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy erőkkel dolgoznak a hiba elhárításán. ","shortLead":"Nagy erőkkel dolgoznak a hiba elhárításán. ","id":"20190508_Leallt_az_OTP_netbankja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9cd339-8ccb-4fbd-818a-887716bb3050","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Leallt_az_OTP_netbankja","timestamp":"2019. május. 08. 10:21","title":"Leállt az OTP netbankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatalban tartott fórumot a Fidesz Szegeden, Szijjártó Pétert a Szegedma Klub hívta meg. A Momentum a helyszín megválasztása miatt tesz feljelentést, mert a törvény szerint közhivatalokban nem lehet választási fórumokat tartani. ","shortLead":"A kormányhivatalban tartott fórumot a Fidesz Szegeden, Szijjártó Pétert a Szegedma Klub hívta meg. A Momentum...","id":"20190508_Feljelentest_tesz_a_Momentum_torvenyserto_politikai_nagygyulest_tartottak_a_szegedi_kormanyhivatalban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c58371a-7d08-498a-9341-db92f3facf40","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Feljelentest_tesz_a_Momentum_torvenyserto_politikai_nagygyulest_tartottak_a_szegedi_kormanyhivatalban","timestamp":"2019. május. 08. 09:55","title":"Feljelentést tesz a Momentum: törvénysértő politikai nagygyűlést tartottak a szegedi kormányhivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eredetileg általában a menekülteket kibocsátó országokat segítette volna a kabinet, aztán ebből az üldözött keresztények támogatása maradt, de befogadásról az ő esetükben sem nagyon van szó.","shortLead":"Eredetileg általában a menekülteket kibocsátó országokat segítette volna a kabinet, aztán ebből az üldözött...","id":"20190507_hungary_help_kereszteny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dddf93-0c62-4bf3-a33c-298d38bc6a2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_hungary_help_kereszteny","timestamp":"2019. május. 07. 16:38","title":"Kiderült, hogyan is segíti a kormány milliárdokkal az üldözött keresztényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ae26fc-8eff-428d-846a-ac2230a55ec0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epson eddig is fejlesztett viselhető okoseszközöket, mostani termékük azonban a korábbiaknál is olcsóbb lett. Igaz, annyira azért nem, hogy rohanjanak érte a vásárlók. ","shortLead":"Az Epson eddig is fejlesztett viselhető okoseszközöket, mostani termékük azonban a korábbiaknál is olcsóbb lett. Igaz...","id":"20190508_epson_moverio_bt_30c_okosszemuveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74ae26fc-8eff-428d-846a-ac2230a55ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdea584-77ef-4083-a56c-99f96b24e33b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_epson_moverio_bt_30c_okosszemuveg","timestamp":"2019. május. 08. 20:03","title":"Megcsinálták az olcsó okosszemüveget, bár nem fognak érte tolongani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6463611-3910-4a04-9f2e-b0ea76e81b60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sopron hűsége, Boldogasszony csipkéje, Eredendő bűn - ha tetszik gondolni, ha nem, ezek tortanevek. S lehet izgulni augusztusig, köztük lesz-e a befutó, az ország tortája. A nagy verseny döntőjébe öt-öt süti került be. ","shortLead":"Sopron hűsége, Boldogasszony csipkéje, Eredendő bűn - ha tetszik gondolni, ha nem, ezek tortanevek. S lehet izgulni...","id":"20190508_Melyik_lesz_Magyarorszag_tortaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6463611-3910-4a04-9f2e-b0ea76e81b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b3db25-8bd3-405f-bc6e-227b3ffc9faf","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Melyik_lesz_Magyarorszag_tortaja","timestamp":"2019. május. 08. 20:22","title":"Melyik lesz Magyarország tortája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]