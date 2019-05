Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Koreában észlelték, hogy Észak-Koreából kilőttek valamilyen lövedéket. ","shortLead":"Dél-Koreában észlelték, hogy Észak-Koreából kilőttek valamilyen lövedéket. ","id":"20190509_EszakKorea_megint_Japan_fele_lott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b5da0b-9de5-4418-ae20-0ec3a77400b8","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_EszakKorea_megint_Japan_fele_lott","timestamp":"2019. május. 09. 10:44","title":"Észak-Korea megint Japán felé lőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b131fb72-598e-4642-9c17-8cd5217dd1d8","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Utánanéztünk, hogy a 2010-es fideszes hatalomátvétel óta mennyivel gyarapodott a NER-hez köthető vállalkozók vagyona. Nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, sokkal. Mutatjuk a pontos számokat. ","shortLead":"Utánanéztünk, hogy a 2010-es fideszes hatalomátvétel óta mennyivel gyarapodott a NER-hez köthető vállalkozók vagyona...","id":"20190509_100_leggazdagabb_NER_vagyon_fidesz_2010","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b131fb72-598e-4642-9c17-8cd5217dd1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ea5c03-8d3b-4d84-b776-26760c99472b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_100_leggazdagabb_NER_vagyon_fidesz_2010","timestamp":"2019. május. 09. 16:40","title":"Most megnézheti, milyen látványosan gazdagodtak az elmúlt években a magyar milliárdosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Valahogy megint úgy jött ki a lépés, hogy a Tényekben jelentősen eltolódott a kormánypártok megjelenése a többi párthoz képest. Ezért az NVB 7,45 milliós büntetést szabott ki.","shortLead":"Valahogy megint úgy jött ki a lépés, hogy a Tényekben jelentősen eltolódott a kormánypártok megjelenése a többi párthoz...","id":"20190510_NVB_A_Tenyek_mar_megint_elfogult_volt_a_kormanypartok_irant_fizethet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f24062-d45a-4fad-92fd-0979c1d80b44","keywords":null,"link":"/kkv/20190510_NVB_A_Tenyek_mar_megint_elfogult_volt_a_kormanypartok_irant_fizethet","timestamp":"2019. május. 10. 19:56","title":"NVB: A Tények már megint elfogult volt a kormánypártok iránt, fizethet a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb09ce2-0a7a-4fb8-9ff5-16a4859217d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szárnyas dinoszauruszfajta maradványaira bukkantak kínai tudósok, a lelet a dinoszauruszok evolúciójának egy olyan szakaszára ad rálátást, amelynek során egyes alfajok a madarak felé kezdtek fejlődni.","shortLead":"Szárnyas dinoszauruszfajta maradványaira bukkantak kínai tudósok, a lelet a dinoszauruszok evolúciójának egy olyan...","id":"20190509_dinoszaurusz_kina_evolucio_madarak_fosszilia_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adb09ce2-0a7a-4fb8-9ff5-16a4859217d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5049f754-729e-4c3d-aac7-c16ea46b189b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_dinoszaurusz_kina_evolucio_madarak_fosszilia_","timestamp":"2019. május. 09. 07:05","title":"Eddig ismeretlen hártyásszárnyú dinoszauruszt azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó ütközött. ","shortLead":"Három autó ütközött. ","id":"20190510_Teljes_utlezaras_az_M3as_autopalyan_Hatvan_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda42521-58ea-4915-a725-11f29e388186","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_Teljes_utlezaras_az_M3as_autopalyan_Hatvan_kozeleben","timestamp":"2019. május. 10. 05:55","title":"Teljes útlezárás az M3-as autópályán Hatvan közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kutyasamponokat tesztelt a Nébih, és több termékkel is gond volt. ","shortLead":"Kutyasamponokat tesztelt a Nébih, és több termékkel is gond volt. ","id":"20190509_Tobb_kutyasamponban_is_problema_volt_a_hatoanyagokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e8435d-db09-4104-9666-33af300ed770","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Tobb_kutyasamponban_is_problema_volt_a_hatoanyagokkal","timestamp":"2019. május. 09. 10:17","title":"Több kutyasamponban is probléma volt a hatóanyagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a8f3c6-fd89-4434-9060-231100512416","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190510_Marabu_FekNyuz_Oszton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16a8f3c6-fd89-4434-9060-231100512416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e0372e-b187-4b12-950c-0e9cfa643d5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Marabu_FekNyuz_Oszton","timestamp":"2019. május. 10. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Ösztön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2f7d21-ef98-417f-84f5-d93a012605f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétszázhuszonöt éve, 1794. május 8-án fejezték le a francia forradalmi terror idején Antoine Laurent de Lavoisier francia kémikust, a korszerű vegytan megalapozóját. Neki köszönhetjük például az oxigén azonosítását.","shortLead":"Kétszázhuszonöt éve, 1794. május 8-án fejezték le a francia forradalmi terror idején Antoine Laurent de Lavoisier...","id":"20190509_antoine_laurent_de_lavosier_francia_vegyesz_modern_kemia_atyja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f2f7d21-ef98-417f-84f5-d93a012605f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97332ea1-bf15-4773-8175-c25d12b2e76b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_antoine_laurent_de_lavosier_francia_vegyesz_modern_kemia_atyja","timestamp":"2019. május. 09. 17:03","title":"225 éve fejezték le az embert, aki rájött, hogy van oxigén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]