[{"available":true,"c_guid":"eaa7c6e8-7cdb-4724-b3b5-91c6e394c868","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai vizekben előforduló cetfélék közül három is veszélyben van a veszélyeztetett fajok státuszával foglalkozó kanadai bizottság (COSEWIC) jelentése szerint.","shortLead":"A kanadai vizekben előforduló cetfélék közül három is veszélyben van a veszélyeztetett fajok státuszával foglalkozó...","id":"20190510_cetfajok_veszelyeztetett_allatfajok_kanada_cosewic","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaa7c6e8-7cdb-4724-b3b5-91c6e394c868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3b0b70-cbaa-464c-90b9-81fb2f31c538","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_cetfajok_veszelyeztetett_allatfajok_kanada_cosewic","timestamp":"2019. május. 10. 17:03","title":"Veszélyben van a tőkebálna, a barázdásbálna és a csőröscet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1db6f3-7dce-4c0d-ac73-97b4bb68f77d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A típus már alaphelyzetben sem rendelkezik rossz terepjáró képességekkel, hát még ebben a változatában.","shortLead":"A típus már alaphelyzetben sem rendelkezik rossz terepjáró képességekkel, hát még ebben a változatában.","id":"20190511_on_szerint_meger_95_millio_forintot_ez_az_extrem_lada_niva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb1db6f3-7dce-4c0d-ac73-97b4bb68f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa819ff9-cf30-456c-810b-9464a374fb40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_on_szerint_meger_95_millio_forintot_ez_az_extrem_lada_niva","timestamp":"2019. május. 11. 06:41","title":"Ön szerint megér 9,5 millió forintot ez az extrém Lada Niva?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1157d7f2-deeb-4e76-8a59-ccc283537095","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Többméteres szakaszon kidöntötte egy autós a zajvédő falat Budapest XX. kerületében, a Nagykőrösi út és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében.","shortLead":"Többméteres szakaszon kidöntötte egy autós a zajvédő falat Budapest XX. kerületében, a Nagykőrösi út és a Kossuth Lajos...","id":"20190510_zajvedo_fal_rendorseg_katasztrofavedelem_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1157d7f2-deeb-4e76-8a59-ccc283537095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd4b864-4bad-4ff7-b3e9-96a0dcb5eaf9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_zajvedo_fal_rendorseg_katasztrofavedelem_baleset","timestamp":"2019. május. 10. 16:13","title":"Zajvédő falat döntött ki egy autós – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc","c_author":"Lőrinc László","category":"kultura","description":"B. B. Zsolt esete az érettségizőkkel, az érettségivel és úgy általában a tudással. ","id":"20190510_A_vak_mesterlovesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968d74ea-42ca-4555-bfb3-baa96cf9a526","keywords":null,"link":"/kultura/20190510_A_vak_mesterlovesz","timestamp":"2019. május. 10. 14:29","title":"A vak mesterlövész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes közölte Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel, hogy az ukrán parlament által a közelmúltban elfogadott nyelvtörvény nem korlátozza a kisebbségi jogokat.","shortLead":"Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes közölte Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel, hogy az ukrán...","id":"20190510_Ukrajna_szerint_a_nyelvtorveny_nem_korlatozza_a_kisebbsegi_jogokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6da333-bdee-4849-9bc7-6abcac9a7cc5","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_Ukrajna_szerint_a_nyelvtorveny_nem_korlatozza_a_kisebbsegi_jogokat","timestamp":"2019. május. 10. 12:57","title":"Ukrajna szerint a nyelvtörvény nem korlátozza a kisebbségi jogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kutatás-fejlesztési projekt részeként érkeztek e-rollerek Budapestre, de sok furcsaságot talál az, aki ránéz a számlának nevezett papírra – állítja a G7.","shortLead":"Egy kutatás-fejlesztési projekt részeként érkeztek e-rollerek Budapestre, de sok furcsaságot talál az, aki ránéz...","id":"20190510_G7_nem_kap_szabalyos_szamlat_aki_erollert_hasznal_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba14d1e5-3edf-49e7-86c2-6ab792ef68ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_G7_nem_kap_szabalyos_szamlat_aki_erollert_hasznal_Budapesten","timestamp":"2019. május. 10. 11:40","title":"G7: Nem kap szabályos számlát, aki e-rollert használ Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cec4c4-fc81-4049-943c-928a81aff35b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester szerint a csontkukacok nem az iskolában kerültek a gyerekek ebédjébe. A polgármester szerint a csontkukacok nem az iskolában kerültek a gyerekek ebédjébe. ","id":"20190509_Kukacok_voltak_a_kerepesi_iskolasok_ebedjeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65cec4c4-fc81-4049-943c-928a81aff35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc05f16-a988-4f11-8092-09485a47b0c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Kukacok_voltak_a_kerepesi_iskolasok_ebedjeben","timestamp":"2019. május. 09. 20:55","title":"Kukacok voltak a kerepesi iskolások ebédjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most éppen azért rágtak be, mert a svéd miniszterelnök szerint Magyarországon veszélyben vannak az emberi jogok. Most éppen azért rágtak be, mert a svéd miniszterelnök szerint Magyarországon veszélyben vannak az emberi jogok.