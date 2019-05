Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gáz-riasztófegyverből adtak le lövéseket a Magdolna utcában.","shortLead":"Gáz-riasztófegyverből adtak le lövéseket a Magdolna utcában.","id":"20190515_lovoldozes_vita_gaz_riasztofegyver_jozsefvaros_magdolna_utca_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0611acc3-2247-4bc0-941f-6a2a58a879d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_lovoldozes_vita_gaz_riasztofegyver_jozsefvaros_magdolna_utca_rendorseg","timestamp":"2019. május. 15. 21:28","title":"Lövöldözés volt Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a13089-4b83-4f85-a0b5-14394a893332","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bővítés átmeneti szüneteltetését a Daimler stuttgarti központja megerősítette. 