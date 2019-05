Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erre az Egyesült Államok magyarországi nagykövete tett utalást.","shortLead":"Erre az Egyesült Államok magyarországi nagykövete tett utalást.","id":"20190516_Ugrott_az_orosz_vezetesu_bank_mentessege_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7541d9-1d2f-4ca3-85d0-2a48b5c47b78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Ugrott_az_orosz_vezetesu_bank_mentessege_Magyarorszagon","timestamp":"2019. május. 16. 10:59","title":"Ugrott az orosz vezetésű bank diplomáciai mentessége Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435d9a31-6ba4-41d4-8f0a-2a5e89573564","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság kihirdette a második – idén áprilisi – WiFi4EU pályázati felhívás eredményét. A több mint 10 ezer pályázó közül a Bizottság 3400 települést választott ki és részesít WiFi4EU-utalványban.","shortLead":"Az Európai Bizottság kihirdette a második – idén áprilisi – WiFi4EU pályázati felhívás eredményét. A több mint 10 ezer...","id":"20190516_wifi4eu_magyarorszagi_telepulesek_ingyen_wifi_internet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=435d9a31-6ba4-41d4-8f0a-2a5e89573564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627b6373-6c0e-4d33-9ab7-ce0cca14c09c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_wifi4eu_magyarorszagi_telepulesek_ingyen_wifi_internet","timestamp":"2019. május. 16. 12:03","title":"Itt a lista: ezen a 63 magyarországi településen kapcsolnak be ingyenes wifit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388b6c1c-2777-4431-a5e2-543c6bb83a05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A város levegője a bozóttüzek miatt annyira szennyezett, hogy még járdát söpörni sem szabad. De az autóforgalmat nem korlátozzák.","shortLead":"A város levegője a bozóttüzek miatt annyira szennyezett, hogy még járdát söpörni sem szabad. De az autóforgalmat nem...","id":"20190515_Zero_tolerancia_Mexikovarosban_a_por_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=388b6c1c-2777-4431-a5e2-543c6bb83a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699907ec-6736-487c-bd35-091244134a2c","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_Zero_tolerancia_Mexikovarosban_a_por_ellen","timestamp":"2019. május. 15. 08:59","title":"Mexikóvárosban betiltották a járdasöprést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állítólag egy szezonra eltiltanák az angol bajnokot. ","shortLead":"Állítólag egy szezonra eltiltanák az angol bajnokot. ","id":"20190514_Hiaba_lett_bajnok_a_Manchester_City_kizarhatjak_a_BLbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b381fe3-4ea1-4140-97dc-b393598de665","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190514_Hiaba_lett_bajnok_a_Manchester_City_kizarhatjak_a_BLbol","timestamp":"2019. május. 14. 21:05","title":"Hiába lett bajnok a Manchester City, kizárhatják a BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bba976-70d6-4899-823f-04a561ee0b99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai szupersztár szerint le kellene zárni a Lánchidat, hogy többet senki ne tudjon felmászni a tetejére, mert neki túl könnyű dolga volt.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai szupersztár szerint le kellene zárni a Lánchidat, hogy többet senki ne tudjon felmászni a tetejére, mert...","id":"20190514_Will_Smith_tanacsot_adott_a_magyar_kormanynak_a_Lanchidrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30bba976-70d6-4899-823f-04a561ee0b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5b765a-498a-44d9-8fb3-752e72f97367","keywords":null,"link":"/elet/20190514_Will_Smith_tanacsot_adott_a_magyar_kormanynak_a_Lanchidrol","timestamp":"2019. május. 14. 20:37","title":"Will Smith tanácsot adott a magyar kormánynak a Lánchídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81b103e-44f5-4137-93fd-98da3ceea3c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy évvel az indulás után Magyarországra is megérkezett a Google zenehallgatós szolgáltatása, a YouTube Music, amiből ingyenes és fizetős változatot is kínálnak a felhasználóknak. Mostantól elérhető a YouTube Premium is.","shortLead":"Egy évvel az indulás után Magyarországra is megérkezett a Google zenehallgatós szolgáltatása, a YouTube Music, amiből...","id":"20190514_youtube_music_premium_youtube_premium_magyarorszag_elofizetesi_dijak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b81b103e-44f5-4137-93fd-98da3ceea3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde101e9-5e14-4ba8-bc27-e501779ac2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_youtube_music_premium_youtube_premium_magyarorszag_elofizetesi_dijak","timestamp":"2019. május. 14. 19:00","title":"Magyarországra is megjött a felturbózott YouTube, benne sok vágyott extrával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712beeab-3ffe-4e27-bf9f-c5d07762d73c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem okos, cserébe könnyű és strapabíró mobiltelefont dob piacra az Energizer márka.","shortLead":"Nem okos, cserébe könnyű és strapabíró mobiltelefont dob piacra az Energizer márka.","id":"20190515_energizer_hardcase_h10_mobiltelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712beeab-3ffe-4e27-bf9f-c5d07762d73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232f0d43-1fce-44b3-b9da-9568ac22f4ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_energizer_hardcase_h10_mobiltelefon","timestamp":"2019. május. 15. 09:03","title":"8000 forintért árulják az Energizer új telefonját, amit csak 5 naponta kell tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlan témák kerültek elő a házelnök szerda esti fórumán.","shortLead":"Szokatlan témák kerültek elő a házelnök szerda esti fórumán.","id":"20190516_kover_laszlo_hazasodas_gyermekvallalas_orokbefogadas_homoszexualisok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f9079f-cd8b-402c-8b15-23392f165dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_kover_laszlo_hazasodas_gyermekvallalas_orokbefogadas_homoszexualisok","timestamp":"2019. május. 16. 05:47","title":"Kövér: Egy normális homoszexuális tudja, hogy a világ rendje micsoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]