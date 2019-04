Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba2a173b-ebfd-4791-8cb8-42cae195daee","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy rég feledésbe merült, félórás felvétel került elő John Lennon és Yoko Ono ötven évvel ezelőtti nászútjáról Amszterdamban.","shortLead":"Egy rég feledésbe merült, félórás felvétel került elő John Lennon és Yoko Ono ötven évvel ezelőtti nászútjáról...","id":"20190401_john_lennon_yoko_ono_naszut_amszterdam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba2a173b-ebfd-4791-8cb8-42cae195daee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4abe69-10fb-4a94-952e-00848a3e17c3","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_john_lennon_yoko_ono_naszut_amszterdam","timestamp":"2019. április. 01. 21:45","title":"Ismeretlen felvétel került elő John Lennon és Yoko Ono amszterdami nászútjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A jelenlegi adatok szerint a Fidesz 11 és 14 mandátum között szerez valamennyit májusban. Öt éve 12 EP-hely jutott a kormánypártoknak. A 14 mandátum kétharmad lenne, a 21 helyből 11 azt jelentené, kisebbségben a Fidesz. A Republikon Intézet elemzését a hvg.hu mutatja be.","shortLead":"A jelenlegi adatok szerint a Fidesz 11 és 14 mandátum között szerez valamennyit májusban. Öt éve 12 EP-hely jutott...","id":"20190402_EPvalasztas_a_ketharmad_es_a_kisebbseg_kozott_lebeg_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceef87d5-3b42-47fc-a605-21a5b9bcb1a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_EPvalasztas_a_ketharmad_es_a_kisebbseg_kozott_lebeg_a_Fidesz","timestamp":"2019. április. 02. 16:55","title":"EP-választás: a kétharmad és a kisebbség között lebeg a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c089c6-d76b-4082-b27d-bbb96b87ebda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy technológiai cégek is szeretnek viccelni április 1-jén. A Microsoftnál ez évben viszont kifejezetten tiltják ezt a fajta bolondozást, attól félve, több kárral jár, mint haszonnal.","shortLead":"A nagy technológiai cégek is szeretnek viccelni április 1-jén. A Microsoftnál ez évben viszont kifejezetten tiltják ezt...","id":"20190401_microsoft_aprilis_1_viccelodes_tiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8c089c6-d76b-4082-b27d-bbb96b87ebda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc0b4f9-3035-46d6-8b60-5d94024bd2be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_microsoft_aprilis_1_viccelodes_tiltas","timestamp":"2019. április. 01. 10:03","title":"Április 1-je? A Microsoft nem kér a tréfákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6d7403-103b-4b82-89f9-f5928f5343e0","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Legalább ezer, eddig gyógyíthatatlan epilepsziás beteg számára nyújt reményt a Pécsi Tudományegyetemen bevezetett mélyelektródás vizsgálat. Ezzel ugyanis nagy biztonsággal lehet megtalálni a rejtőzködő epilepsziás gócot. A helyszínen jártunk utána a Magyarországon új módszernek.","shortLead":"Legalább ezer, eddig gyógyíthatatlan epilepsziás beteg számára nyújt reményt a Pécsi Tudományegyetemen bevezetett...","id":"20190402_epilepszia_kezelese_ieeg_melyelektrodas_vizsgalat_pecs_pte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f6d7403-103b-4b82-89f9-f5928f5343e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed455a7-2fb4-4566-ba26-acb7fdfa5244","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_epilepszia_kezelese_ieeg_melyelektrodas_vizsgalat_pecs_pte","timestamp":"2019. április. 02. 11:15","title":"\"A szent betegség\" ellenszere: több ezer emberen segíthet egy új eljárás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a486cdb5-0139-4488-b1ba-6aa1275dc703","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóság közlése szerint a biztonsági erőket is riadóztatták a mentéshez, mert a katasztrófa helyszíne nehezen közelíthető meg.","shortLead":"A hatóság közlése szerint a biztonsági erőket is riadóztatták a mentéshez, mert a katasztrófa helyszíne nehezen...","id":"20190331_Legalabb_25en_meghaltak_es_400an_megserultek_Nepalban_egy_viharban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a486cdb5-0139-4488-b1ba-6aa1275dc703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757341f9-0d57-40fc-a55e-c5a322a641a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Legalabb_25en_meghaltak_es_400an_megserultek_Nepalban_egy_viharban","timestamp":"2019. március. 31. 21:45","title":"Legalább 25-en meghaltak és 400-an megsérültek Nepálban egy viharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2539c3-a96d-4ddc-a82f-15ab04491296","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz megígérte, de sikerült?","shortLead":"A Fidesz megígérte, de sikerült?","id":"20190401_Nicsak_kik_bukkantak_fel_a_VIII_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b2539c3-a96d-4ddc-a82f-15ab04491296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df13f494-cb9e-42e5-b7ad-423d76e184a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Nicsak_kik_bukkantak_fel_a_VIII_keruletben","timestamp":"2019. április. 01. 14:54","title":"Nicsak, kikre bukkantunk a VIII. kerületben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccbb344-d58f-4469-8c57-6b5cda8104cd","c_author":"Oszkai Rita","category":"elet","description":"A speciális olimpián minden ugyanúgy zajlik, mint az épek négyévente megrendezett sporteseményén. Csak épp a versenyzők kicsit mások: értelmi fogyatékosok. Koruk néha meghatározhatatlan, állapotuk gyakran egyértelmű, máskor kevésbé látható. Testalkatuk gyakran nem tipikus sportolói alkat. Nyerni viszont nagyon tudnak.","shortLead":"A speciális olimpián minden ugyanúgy zajlik, mint az épek négyévente megrendezett sporteseményén. Csak épp a versenyzők...","id":"20190401_Nincs_miert_sirni_ha_egyszer_nyersz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ccbb344-d58f-4469-8c57-6b5cda8104cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055de21a-5192-4175-ab70-43b59149161a","keywords":null,"link":"/elet/20190401_Nincs_miert_sirni_ha_egyszer_nyersz","timestamp":"2019. április. 01. 17:15","title":"Nincs miért sírni, ha egyszer nyersz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék is egyetértett azzal, hogy M. Richárd ne kerüljön letartóztatásba. ","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék is egyetértett azzal, hogy M. Richárd ne kerüljön letartóztatásba. ","id":"20190402_Szabadon_maradhat_M_Richard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42895383-2930-4ab9-8d51-b918e2d626eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Szabadon_maradhat_M_Richard","timestamp":"2019. április. 02. 17:59","title":"Szabadon maradhat M. Richárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]