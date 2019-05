Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32dc1362-767e-44fd-a5dd-fbe145365b8e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem 100 millió éves borostyánkövet azonosított egy nemzetközi kutatócsoport, a kő más élőlények mellett egy rég kihalt tengeri puhatestű maradványait őrizte meg.","shortLead":"Csaknem 100 millió éves borostyánkövet azonosított egy nemzetközi kutatócsoport, a kő más élőlények mellett egy rég...","id":"20190515_99_millio_eves_puhatestu_borostyanko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32dc1362-767e-44fd-a5dd-fbe145365b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ada6863-5bf1-4259-b0cc-7c23ef0d7a6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_99_millio_eves_puhatestu_borostyanko","timestamp":"2019. május. 15. 11:03","title":"Találtak egy 99 millió éves borostyánkövet, ami több tucat állat maradványait zárta magába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79678eaa-d661-4a77-be54-f53fdf5943ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt fontos emberei országszerte tartanak lakossági fórumokat, ezeket a Fidesz nagyban hirdeti. A titokzatos Rogánét valamiért nem reklámozták.","shortLead":"A párt fontos emberei országszerte tartanak lakossági fórumokat, ezeket a Fidesz nagyban hirdeti. A titokzatos Rogánét...","id":"20190515_Szinte_az_osszes_miniszter_forumat_meghirdette_a_Fidesz_Roganet_pont_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79678eaa-d661-4a77-be54-f53fdf5943ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5265c95-ae6f-4f3f-b111-05610aefe649","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Szinte_az_osszes_miniszter_forumat_meghirdette_a_Fidesz_Roganet_pont_nem","timestamp":"2019. május. 15. 20:49","title":"Rogán fórumát nem verte nagydobra a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81b103e-44f5-4137-93fd-98da3ceea3c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy évvel az indulás után Magyarországra is megérkezett a Google zenehallgatós szolgáltatása, a YouTube Music, amiből ingyenes és fizetős változatot is kínálnak a felhasználóknak. Mostantól elérhető a YouTube Premium is.","shortLead":"Egy évvel az indulás után Magyarországra is megérkezett a Google zenehallgatós szolgáltatása, a YouTube Music, amiből...","id":"20190514_youtube_music_premium_youtube_premium_magyarorszag_elofizetesi_dijak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b81b103e-44f5-4137-93fd-98da3ceea3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde101e9-5e14-4ba8-bc27-e501779ac2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_youtube_music_premium_youtube_premium_magyarorszag_elofizetesi_dijak","timestamp":"2019. május. 14. 19:00","title":"Magyarországra is megjött a felturbózott YouTube, benne sok vágyott extrával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eebe53c-423c-4a7e-9209-57aa87cc9cb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügynökség vezérigazgatója, Guller Zoltán árult el részleteket a nyáron induló rendszerről.","shortLead":"Az ügynökség vezérigazgatója, Guller Zoltán árult el részleteket a nyáron induló rendszerről.","id":"20190515_Turisztikai_Ugynokseg_a_szakma_orul_hogy_adatbazisa_lesz_a_nyaralo_magyaroknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eebe53c-423c-4a7e-9209-57aa87cc9cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac7a3ad-b311-4ce7-b5b8-2ecdcde3c4e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_Turisztikai_Ugynokseg_a_szakma_orul_hogy_adatbazisa_lesz_a_nyaralo_magyaroknak","timestamp":"2019. május. 15. 14:07","title":"Minden tudni fognak a nyaraló magyarokról, de a szakma ennek állítólag örül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csecsemő- és tinikorú gyerek kerül be leginkább állami gondoskodásba, de nincs elég nevelőszülő az ellátásukra. 12 év alatti gyereket a jogszabályok szerint már nem szabad gyerekotthonban elhelyezni. Kampányfilmekkel népszerűsíti a nevelőszülőséget az SOS Gyermekfalu Alapítvány. Ma van a Családok Nemzetközi Napja.","shortLead":"Csecsemő- és tinikorú gyerek kerül be leginkább állami gondoskodásba, de nincs elég nevelőszülő az ellátásukra. 12 év...","id":"20190515_Azonnal_oltozzek_mert_hat_gyermek_varakozik_arra_hogy_a_mi_csaladunkba_bekeruljon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269bbf07-565c-480b-b0be-efc50a5d51ea","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Azonnal_oltozzek_mert_hat_gyermek_varakozik_arra_hogy_a_mi_csaladunkba_bekeruljon","timestamp":"2019. május. 15. 13:19","title":"„Azonnal öltözzek, mert hat gyermek várakozik arra, hogy a mi családunkba bekerüljön”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341e6541-3a71-4f27-abdb-8251b8712ddd","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Miért nem lehet hagyományos módon tanítani a történelmet? Mit kezdjen egy tanár a 20. századdal, amikor a politika is állandóan újra próbálja írni azt? Az ismeretekre vagy a diákok készségeinek fejlesztésére érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni? Foki Tamással, az ESTÖRI nevű történelmi verseny zsűrielnökével, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettesével beszélgettünk.","shortLead":"Miért nem lehet hagyományos módon tanítani a történelmet? Mit kezdjen egy tanár a 20. századdal, amikor a politika is...","id":"20190513_Kutatas_vitatkozas_belehelyezkedes__tortenelemtanitas_maskepp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=341e6541-3a71-4f27-abdb-8251b8712ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb67ea3-de20-457c-8112-da690c3c1f06","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Kutatas_vitatkozas_belehelyezkedes__tortenelemtanitas_maskepp","timestamp":"2019. május. 15. 11:45","title":"Csak a politika szintjére ne süllyedjen le a vita – történelemtanítás másképp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4df71c0-02d1-4400-b97a-8ff457f2c409","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél hét múlva dönthetünk arról, mely pártok képviselőit szeretnénk bejuttatni az új Európai Parlamentbe. Ilyen nagy még sosem volt a választás tétje, annál is inkább, mivel a magyar kormányfő főszereplésével komoly politikai meccsé vált a kampány. Ön mit gondol erről? Hogyan viszonyul a voksoláshoz? Kérjük, ossza meg velünk válaszát!","shortLead":"Másfél hét múlva dönthetünk arról, mely pártok képviselőit szeretnénk bejuttatni az új Európai Parlamentbe. Ilyen nagy...","id":"20190515_EP_kutatas_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4df71c0-02d1-4400-b97a-8ff457f2c409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cda898-bc2b-4268-899a-d91f140d1d0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_EP_kutatas_2","timestamp":"2019. május. 15. 13:06","title":"Elmegy szavazni a jövő héten? Miért teszi? Most elmondhatja a véleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da82dc88-a5dc-42cc-9569-7776906b1a9d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"David Benioffék nem fognak unatkozni az évadzáró Trónok harca-epizód után. ","shortLead":"David Benioffék nem fognak unatkozni az évadzáró Trónok harca-epizód után. ","id":"20190515_tronok_harca_star_wars_filmek_2022_david_benioff_d_b_weiss","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da82dc88-a5dc-42cc-9569-7776906b1a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdeb0058-e707-418e-be4b-5f0f57f7cc22","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_tronok_harca_star_wars_filmek_2022_david_benioff_d_b_weiss","timestamp":"2019. május. 15. 13:17","title":"A Trónok harca alkotópárosa írja a következő generáció Star Wars-filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]