Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"985611db-5554-4257-8386-31f18a148683","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Wales és Azerbajdzsán ellen olyan játékosok is lehetőséget kapnak a válogatottban, akik még soha. ","shortLead":"Wales és Azerbajdzsán ellen olyan játékosok is lehetőséget kapnak a válogatottban, akik még soha. ","id":"20190516_ujonc_Eb_Marco_rossi_labdarugo_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=985611db-5554-4257-8386-31f18a148683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7132652f-4e99-4583-ad8c-ccbce7a2d61b","keywords":null,"link":"/sport/20190516_ujonc_Eb_Marco_rossi_labdarugo_valogatott","timestamp":"2019. május. 16. 16:10","title":"Hat újonc került Marco Rossi keretébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4339bf79-4bce-46c6-b709-67a7852f77db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bozóttüzek légszennyezése miatt.","shortLead":"A bozóttüzek légszennyezése miatt.","id":"20190516_A_jardasopresi_tilalom_mellett_iskolai_szunetet_is_elrendeltek_Mexikovarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4339bf79-4bce-46c6-b709-67a7852f77db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70aceb59-1f69-43ce-9fc4-3bad94612c13","keywords":null,"link":"/vilag/20190516_A_jardasopresi_tilalom_mellett_iskolai_szunetet_is_elrendeltek_Mexikovarosban","timestamp":"2019. május. 16. 05:04","title":"A járdasöprési tilalom mellett iskolai szünetet is elrendeltek Mexikóvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e24eea9-fdce-4d20-bd28-c3b447be5c6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három elkövetőt rögtön elfogták a rendőrök. ","shortLead":"A három elkövetőt rögtön elfogták a rendőrök. ","id":"20190516_Tobb_tucat_konyvet_loptak_el_egy_konyvesboltbol__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e24eea9-fdce-4d20-bd28-c3b447be5c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8673a6-c584-48df-ad44-8abb0d30eb3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Tobb_tucat_konyvet_loptak_el_egy_konyvesboltbol__video","timestamp":"2019. május. 16. 10:54","title":"Több tucat könyvet loptak el egy könyvesboltból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8a6e15-0c45-437d-af3a-91954b4c75eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Telefonos alkalmazás segítheti a jövőben az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nemzetközi segélyszervezet tagjainak terepmunkáját abban, hogy megtalálják az egyes antibiotikumokkal szemben rezisztens kórokozók elleni gyógyszereket. ","shortLead":"Telefonos alkalmazás segítheti a jövőben az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nemzetközi segélyszervezet tagjainak...","id":"20190516_antibiotikum_rezisztencia_msf_telefonos_astapp_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce8a6e15-0c45-437d-af3a-91954b4c75eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daae04eb-1755-491e-976c-5569747a5744","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_antibiotikum_rezisztencia_msf_telefonos_astapp_alkalmazas","timestamp":"2019. május. 16. 17:03","title":"Egy telefonos programmal könnyebben kiszúrják az orvosok az antibiotikum-rezisztenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b1970b-26e3-434a-846f-e885269367e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták országosan a szavazókörök felében tudnak ellenzéki szavazatszámlálókat biztosítani. ","shortLead":"A szocialisták országosan a szavazókörök felében tudnak ellenzéki szavazatszámlálókat biztosítani. ","id":"20190516_delegalt_szavazokor_mszp_ep_valasztas_ujhelyi_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24b1970b-26e3-434a-846f-e885269367e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821a02f8-6306-4c5f-a30a-a9c101b92e76","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_delegalt_szavazokor_mszp_ep_valasztas_ujhelyi_istvan","timestamp":"2019. május. 16. 17:36","title":"Több mint 5000 delegáltat küld az MSZP a szavazókörökbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62315c4c-d2a9-453a-b341-451d52e967e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ötödik évad pont olyan elborult lesz, mint az eddigiek. ","shortLead":"Az ötödik évad pont olyan elborult lesz, mint az eddigiek. ","id":"20190515_Black_Mirror_otodik_evad_elozetes_Netflix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62315c4c-d2a9-453a-b341-451d52e967e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb2134f-81b5-46ba-9e2c-78c8d02b8822","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Black_Mirror_otodik_evad_elozetes_Netflix","timestamp":"2019. május. 15. 16:05","title":"Semmi jóval nem kecsegtet a Black Mirror új évadjának előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf9e31a-e24e-42da-a757-74c5d6ae91b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő a pápamobilba hívott meg nyolc menekült kisgyereket, a vatikáni Szent Péter téren autóztak körbe.","shortLead":"A katolikus egyházfő a pápamobilba hívott meg nyolc menekült kisgyereket, a vatikáni Szent Péter téren autóztak körbe.","id":"20190515_ferenc_papa_audiencia_menekult_gyerekek_vatikan_papamobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bf9e31a-e24e-42da-a757-74c5d6ae91b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e4becb-a253-49cc-a2c3-a895be4e7447","keywords":null,"link":"/elet/20190515_ferenc_papa_audiencia_menekult_gyerekek_vatikan_papamobil","timestamp":"2019. május. 15. 15:55","title":"Menekült gyerekeket autóztatott meg Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc9c811-44d4-4b0d-a094-c746fd110578","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazi szellemi közösséggé nőtte ki magát az elmúlt években a Kosztolányi és Karinthy által is kedvelt Bartók Béla út. Május utolsó hétvégéjén pedig igazán zsúfolt lesz, de ez jó hír.","shortLead":"Igazi szellemi közösséggé nőtte ki magát az elmúlt években a Kosztolányi és Karinthy által is kedvelt Bartók Béla út...","id":"20190517_Egy_idore_atalakul_a_Bartok_Bela_ut_utcakepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbc9c811-44d4-4b0d-a094-c746fd110578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627c08bf-23be-46d6-9c86-40fbd003e3dd","keywords":null,"link":"/kultura/20190517_Egy_idore_atalakul_a_Bartok_Bela_ut_utcakepe","timestamp":"2019. május. 17. 10:48","title":"Egy időre átalakul a Bartók Béla út utcaképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]