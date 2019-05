112 988 hacker érzékeny adatai kerültek ki a netre, börtön várhat rájuk

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53e5eb2d-4e38-4cd1-a399-466e3f473a2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sasszemű nézők kiszúrtak egy nem odaillő tárgyat a Trónok harca utolsó részében.","shortLead":"Sasszemű nézők kiszúrtak egy nem odaillő tárgyat a Trónok harca utolsó részében.","id":"20190520_A_starbucksos_pohar_utan_most_egy_vizes_palackot_felejtettek_a_Tronok_harca_epizodjaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53e5eb2d-4e38-4cd1-a399-466e3f473a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0421ea1d-23cf-4ddf-a27a-4cdb0985ed3b","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_A_starbucksos_pohar_utan_most_egy_vizes_palackot_felejtettek_a_Tronok_harca_epizodjaban","timestamp":"2019. május. 20. 10:12","title":"A starbucksos pohár után most egy vizespalackot felejtettek a Trónok harca epizódjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67378feb-12b6-4865-84f9-3ea9e4ee752a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség március óta vizsgálta annak a halálos balesetnek a körülményeit, amiben egy Tesla Model 3 vett részt. Most fontos megállapításokra jutottak.","shortLead":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség március óta vizsgálta annak a halálos balesetnek a körülményeit...","id":"20190520_tesla_model_3_elektromos_auto_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67378feb-12b6-4865-84f9-3ea9e4ee752a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee516a5-e6d5-4e54-9391-2a90e149b7bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_tesla_model_3_elektromos_auto_baleset","timestamp":"2019. május. 20. 08:33","title":"Bekapcsolta a robotpilótát a Tesla sofőrje, 10 másodperc múlva halálos balesetet szenvedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump amerikai elnök sokszor hangoztatta már a közösségi média szerinte cenzúrát alkalmazó tevékenységét. Úgy tűnik, az USA első embere forral valamit, amivel akár korlátozhatják is ezeket a cégeket.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök sokszor hangoztatta már a közösségi média szerinte cenzúrát alkalmazó tevékenységét...","id":"20190518_donald_trump_facebook_twitter_cenzura_konzervativok_republikanusok_alhirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a40cce-7d7a-415c-ae95-c425f813b778","keywords":null,"link":"/tudomany/20190518_donald_trump_facebook_twitter_cenzura_konzervativok_republikanusok_alhirek","timestamp":"2019. május. 18. 16:03","title":"Trumpék előálltak valamivel, és ennek a Facebook és a Twitter ihatja meg a levét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök minden pártelnökkel tárgyal.","shortLead":"Az elnök minden pártelnökkel tárgyal.","id":"20190519_Mar_szeptemberben_valasztas_lehet_Ausztriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92baeea4-37f2-49cd-9fa6-d0e5d7dfde11","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Mar_szeptemberben_valasztas_lehet_Ausztriaban","timestamp":"2019. május. 19. 14:11","title":"Már szeptemberben választás lehet Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912f41fc-be88-4e5b-b3a2-c7f3def8d006","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrnek jogosítványa sem volt, zsebéből pedig egy alufóliába csomagolt ismeretlen eredetű anyag is előkerült. ","shortLead":"A sofőrnek jogosítványa sem volt, zsebéből pedig egy alufóliába csomagolt ismeretlen eredetű anyag is előkerült. ","id":"20190520_Foto_Reszegen_nekihajtott_a_villanyoszlopnak_ennyi_maradt_a_Mercedesbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=912f41fc-be88-4e5b-b3a2-c7f3def8d006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c5b29b-9e79-4c85-b89d-6042873ae165","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_Foto_Reszegen_nekihajtott_a_villanyoszlopnak_ennyi_maradt_a_Mercedesbol","timestamp":"2019. május. 20. 10:30","title":"Fotó: Részegen nekihajtott a villanyoszlopnak, ennyi maradt a Mercedesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e9ae7f-e366-4cda-98ab-ab6350b16576","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szökni akartak, túszul ejtették a büntetőtelep három alkalmazottját. ","shortLead":"Szökni akartak, túszul ejtették a büntetőtelep három alkalmazottját. ","id":"20190520_Fegyenclazadasban_meghalt_huszonkilenc_rab_es_harom_fegyor_Tadzsikisztanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e9ae7f-e366-4cda-98ab-ab6350b16576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fe2dc5-71bb-491a-ada9-c56407dcc923","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Fegyenclazadasban_meghalt_huszonkilenc_rab_es_harom_fegyor_Tadzsikisztanban","timestamp":"2019. május. 20. 08:44","title":"Fegyenclázadásban meghalt huszonkilenc rab és három fegyőr Tádzsikisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Estig kell várni, hogy Sebastian Kurz nyilvánosságra hozza az állásfoglalását.","shortLead":"Estig kell várni, hogy Sebastian Kurz nyilvánosságra hozza az állásfoglalását.","id":"20190518_A_Facebookon_jelenti_be_az_osztrak_kancellar_mit_lep_miutan_a_helyettese_megbukott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7d0517-ad98-414e-9346-d85c9537f690","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_A_Facebookon_jelenti_be_az_osztrak_kancellar_mit_lep_miutan_a_helyettese_megbukott","timestamp":"2019. május. 18. 17:15","title":"A Facebookon jelenti be az osztrák kancellár, mit lép, miután a helyettese megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb részlet került elő a titokban felvett ibizai videóból.","shortLead":"Újabb részlet került elő a titokban felvett ibizai videóból.","id":"20190518_Sebastian_Kurz_szexorgiairol_pletykalt_HeinzChristian_Strache","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96107194-d3e4-40dc-b534-5882743493bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Sebastian_Kurz_szexorgiairol_pletykalt_HeinzChristian_Strache","timestamp":"2019. május. 18. 15:04","title":"Sebastian Kurz állítólagos szexorgiáiról pletykált Heinz-Christian Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]