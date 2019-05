Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Philippa Strache nagy valószínűséggel a férje körül kirobbant botrány hatására döntött úgy, visszaköltözik szüleihez. ","shortLead":"Philippa Strache nagy valószínűséggel a férje körül kirobbant botrány hatására döntött úgy, visszaköltözik szüleihez. ","id":"20190522_heinz_cristian_strache_feleseg_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988cd05e-316c-467a-8da7-b3e2abe89d25","keywords":null,"link":"/elet/20190522_heinz_cristian_strache_feleseg_gyerek","timestamp":"2019. május. 22. 05:22","title":"Strachét otthagyta a felesége, a gyereket is magával vitte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A lánykereskedelem virágzó iparág a két szocialista állam határvidékén, ahol az észak-koreai menekült nők döntő többsége a szexiparban végzi. Erről számolt be a Korea Future Initiative. A dél-koreai civil szervezet feltérképezte a szexkereskedelmet: ez több tízezer észak-koreai nő exportját jelenti a hatalmas kínai piacra. ","shortLead":"A lánykereskedelem virágzó iparág a két szocialista állam határvidékén, ahol az észak-koreai menekült nők döntő...","id":"20190521_EszakKorea_szexrabszolga_bordelyhaz_emberkereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee080243-ea4e-47d6-beff-9f68330965cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_EszakKorea_szexrabszolga_bordelyhaz_emberkereskedelem","timestamp":"2019. május. 21. 12:10","title":"Észak-koreai nők tízezrei tengődnek filléres szexrabszolgaként Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23286089-ff13-4960-adc1-34311f63ebdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó legújabb biztonságtechnikai fejlesztéseit felvonultató személyautó külsején méretes kijelzők is helyet kaptak.","shortLead":"A gyártó legújabb biztonságtechnikai fejlesztéseit felvonultató személyautó külsején méretes kijelzők is helyet kaptak.","id":"20190521_apro_robottal_guritja_ki_az_elakadasjelzo_haromszoget_az_uj_mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23286089-ff13-4960-adc1-34311f63ebdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943608bb-1079-4853-86ea-9e022a3c44cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_apro_robottal_guritja_ki_az_elakadasjelzo_haromszoget_az_uj_mercedes","timestamp":"2019. május. 21. 08:21","title":"Apró robottal gurítja ki az elakadásjelző háromszöget az új Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Maduro saját maga nem mondana le, csak az ellenzéki többségű parlamentben szeretne új választást.","shortLead":"Maduro saját maga nem mondana le, csak az ellenzéki többségű parlamentben szeretne új választást.","id":"20190521_Elorehozott_valasztast_ajanl_a_venezuelai_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25343f2a-7525-4936-aa0a-2d0c75030a46","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Elorehozott_valasztast_ajanl_a_venezuelai_elnok","timestamp":"2019. május. 21. 06:24","title":"Előrehozott választást ajánl a venezuelai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő külföldieknek adott ki magyar útlevelet. ","shortLead":"A nő külföldieknek adott ki magyar útlevelet. ","id":"20190522_Kozel_ketszaz_hamis_magyar_iratot_allitott_ki_egy_okmanyirodai_ugyintezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa3fce0-a2c3-4024-9642-cc7b58e8ce78","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Kozel_ketszaz_hamis_magyar_iratot_allitott_ki_egy_okmanyirodai_ugyintezo","timestamp":"2019. május. 22. 09:17","title":"Közel kétszáz hamis magyar iratot állított ki egy okmányirodai ügyintéző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"És ez még csak a kezdet.","shortLead":"És ez még csak a kezdet.","id":"20190521_Itt_a_nagy_eso_kovetkezmenye_arhullam_vonul_le_a_Dunan_es_a_Tiszan_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9972a5ad-990f-4a1c-a91f-3d77b2755e48","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Itt_a_nagy_eso_kovetkezmenye_arhullam_vonul_le_a_Dunan_es_a_Tiszan_is","timestamp":"2019. május. 21. 15:07","title":"Itt a nagy eső következménye: árhullám vonul le a Dunán és a Tiszán is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870b422-a91c-49d4-b4bd-f02d3e8a8650","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak brit éttermek érintettek, de így is több mint ezer munkahely került veszélybe.","shortLead":"Csak brit éttermek érintettek, de így is több mint ezer munkahely került veszélybe.","id":"20190521_jamie_oliver_etterem_csod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4870b422-a91c-49d4-b4bd-f02d3e8a8650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5b0851-6b74-47df-9a93-affde3e56c2a","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_jamie_oliver_etterem_csod","timestamp":"2019. május. 21. 14:12","title":"Csődeljárás alá került Jamie Oliver étteremhálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendeleti úton tiltják be az épület használatát, ha nem tüntetik el. ","shortLead":"Rendeleti úton tiltják be az épület használatát, ha nem tüntetik el. ","id":"20190521_Betiltja_a_kormany_a_ferihegyi_badogterminalt_ha_a_repter_nem_kezd_vele_valamit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8622f5-1131-484c-96ec-f1a11920ade3","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Betiltja_a_kormany_a_ferihegyi_badogterminalt_ha_a_repter_nem_kezd_vele_valamit","timestamp":"2019. május. 21. 20:53","title":"Betiltja a kormány a ferihegyi bádogterminált, ha a reptér nem kezd vele valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]