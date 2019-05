Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b1184d2-075c-42a1-afe5-c8e4a8c9c42e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nappal ezelőtt már megdobták egy turmixszal. Attól tart, hogy megint ez fog történni. ","shortLead":"Néhány nappal ezelőtt már megdobták egy turmixszal. Attól tart, hogy megint ez fog történni. ","id":"20190522_nigel_farage_brexit_part_ep_kampany_busz_turmix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1184d2-075c-42a1-afe5-c8e4a8c9c42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea6bdea-f74f-4f97-94ab-62f81aa0e616","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_nigel_farage_brexit_part_ep_kampany_busz_turmix","timestamp":"2019. május. 22. 20:18","title":"Turmixszal felfegyverkezett tüntetők miatt ragadt a buszán Farage","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csányi tavaly több mint 4 milliárd forint támogatást kapott, míg egy átlagos gazda kevesebb mint egymilliót. ","shortLead":"Csányi tavaly több mint 4 milliárd forint támogatást kapott, míg egy átlagos gazda kevesebb mint egymilliót. ","id":"20190521_Evek_ota_Csanyi_es_Meszaros_jussolja_a_legtobbet_az_unios_mezogazdasagi_penzekbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8186e3a5-3661-4b94-9a42-00aa8b42f8fc","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Evek_ota_Csanyi_es_Meszaros_jussolja_a_legtobbet_az_unios_mezogazdasagi_penzekbol","timestamp":"2019. május. 21. 21:23","title":"Évek óta Csányi és Mészáros kapja a legtöbbet az uniós mezőgazdasági pénzekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2364a452-e9d1-456a-a1e1-b9c96d9d9377","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A punk utáni könnyűzene egyik legfontosabb személyisége, az egykori Smiths együttes énekese, Morrissey ma ünnepli a születésnapját.



","shortLead":"A punk utáni könnyűzene egyik legfontosabb személyisége, az egykori Smiths együttes énekese, Morrissey ma ünnepli...","id":"20190522_60_eves_az_utolso_nemzetkozi_hiru_playboy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2364a452-e9d1-456a-a1e1-b9c96d9d9377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c621b4-2cb0-456b-b5f4-f997b9b0b1bd","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_60_eves_az_utolso_nemzetkozi_hiru_playboy","timestamp":"2019. május. 22. 14:02","title":"60 éves az utolsó nemzetközi hírű playboy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865135a3-7c9b-46eb-a172-b46907f166c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"De az osztrák politikusok is. A legendát hétfőn érte a halál. ","shortLead":"De az osztrák politikusok is. A legendát hétfőn érte a halál. ","id":"20190521_niki_lauda_meghalt_forma_1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=865135a3-7c9b-46eb-a172-b46907f166c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a9fac0-029f-44a7-acf4-ce68ffc65e1b","keywords":null,"link":"/sport/20190521_niki_lauda_meghalt_forma_1","timestamp":"2019. május. 21. 09:58","title":"Az egész F1 Niki Laudát gyászolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Vodafone – a szintén brit EE mobilszolgáltatóval egyetemben – leállította a Huawei 5G-képes okostelefonjának előrendelési programját.","shortLead":"A brit Vodafone – a szintén brit EE mobilszolgáltatóval egyetemben – leállította a Huawei 5G-képes okostelefonjának...","id":"20190522_huawei_mate_20_x_5g_vodafone_ee_bojkott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d5e39c-5c24-4a83-abb1-5dd4f78be944","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_huawei_mate_20_x_5g_vodafone_ee_bojkott","timestamp":"2019. május. 22. 18:33","title":"Levette az étlapról a Huawei telefonját a brit Vodafone és az EE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zene-streamelésben jeleskedő Spotify egy ígéretes eszközt tesztel autósok számára. A mögöttes szándék azonban kérdőjeles, ugyanis a cég nem is akarja forgalmazni a készüléket, holott azt igazán kedvelnék a gépkocsiban utazók.","shortLead":"A zene-streamelésben jeleskedő Spotify egy ígéretes eszközt tesztel autósok számára. A mögöttes szándék azonban...","id":"20190522_spotify_car_thing_hangvezerelt_digitalis_asszisztens_tesztelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea9058d-dbf5-40a4-ad03-165bc367c952","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_spotify_car_thing_hangvezerelt_digitalis_asszisztens_tesztelese","timestamp":"2019. május. 22. 13:03","title":"Izgalmas hardvert tesztel a Spotify, csak épp nem akarja árulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e438070-af6d-4d6d-87ed-e8fdbddf0434","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A családhoz közel álló Fészek Klubban a rendőrök nemrég 47 embernél találtak drogot, egymást érik az ellenőrzések, emiatt a közönség és a fellépők is elfordultak a szórakozóhelytől.","shortLead":"A családhoz közel álló Fészek Klubban a rendőrök nemrég 47 embernél találtak drogot, egymást érik az ellenőrzések...","id":"20190523_Az_omegas_Benko_Laszlonak_elege_van_a_razziakbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e438070-af6d-4d6d-87ed-e8fdbddf0434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf2cfb9-8ba6-44db-ae9a-cbb1741808b7","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Az_omegas_Benko_Laszlonak_elege_van_a_razziakbol","timestamp":"2019. május. 23. 07:38","title":"Az omegás Benkő Lászlónak elege van a razziákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilatkozatot adott ki a Győri Ítélőtábla 13 bírája, mert nem értenek egyet saját vezetőjükkel.","shortLead":"Nyilatkozatot adott ki a Győri Ítélőtábla 13 bírája, mert nem értenek egyet saját vezetőjükkel.","id":"20190521_Sajat_elnokuktol_hatarolodtak_el_a_gyori_birak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51018282-cd21-49d4-a6cf-8ec06cfc7767","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Sajat_elnokuktol_hatarolodtak_el_a_gyori_birak","timestamp":"2019. május. 21. 12:35","title":"Saját elnöküktől határolódtak el a győri bírák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]