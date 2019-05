Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, honnan származik, de nagyjából 49 millió rekordot tartalmaz az az adatbázis, amit a napokban fedezett fel egy kiberbiztonsági szakértő.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, honnan származik, de nagyjából 49 millió rekordot tartalmaz az az adatbázis, amit a napokban...","id":"20190521_instagram_adatszivargas_chtrbox","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39b9a69-d136-4307-91cb-196b50e35021","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_instagram_adatszivargas_chtrbox","timestamp":"2019. május. 21. 13:33","title":"Baj van az Instagramon: több millió influenszer és híresség adatai szivárogtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák elnök szakértő miniszterjelöltek megnevezését várja Kurztól. ","shortLead":"Az osztrák elnök szakértő miniszterjelöltek megnevezését várja Kurztól. ","id":"20190521_Fel_is_mentettek_a_szabadsagparti_minisztereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae729f3e-bf53-4b0a-976c-6b550befc950","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Fel_is_mentettek_a_szabadsagparti_minisztereket","timestamp":"2019. május. 21. 16:24","title":"Fel is mentették a szabadságpárti minisztereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01eb1c73-2a95-4948-9693-9aad8cbb510a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA a napokban indított el egy új programot, amire bárki jelentkezhet, aki szeretné, hogy a nevét elvigyék a Marsra.","shortLead":"A NASA a napokban indított el egy új programot, amire bárki jelentkezhet, aki szeretné, hogy a nevét elvigyék a Marsra.","id":"20190523_nasa_mars_2020_beszallokartya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01eb1c73-2a95-4948-9693-9aad8cbb510a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8107b566-1d2c-452b-a7cb-5e9a3ef9f402","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_nasa_mars_2020_beszallokartya","timestamp":"2019. május. 23. 09:33","title":"Önt is \"elviszi\" a NASA a Marsra, csak jelentkezni kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fed644-ebe5-4f1f-966d-b65b75ce0ca0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW elképzelte, hogyan zajlik majd le a távozó Dieter Zetsche utolsó napja a Mercedesnél. ","shortLead":"A BMW elképzelte, hogyan zajlik majd le a távozó Dieter Zetsche utolsó napja a Mercedesnél. ","id":"20190522_Trollkodos_reklammal_bucsuztatja_a_tavozo_Mercivezert_a_BMW","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02fed644-ebe5-4f1f-966d-b65b75ce0ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28bb6a1e-c789-458d-b979-f19712de67cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_Trollkodos_reklammal_bucsuztatja_a_tavozo_Mercivezert_a_BMW","timestamp":"2019. május. 22. 13:21","title":"Trollkodós reklámmal búcsúztatja a távozó Merci-vezért a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c25d11e-b4e4-41a5-b248-d71b403d9273","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Karbantartás lesz.","shortLead":"Karbantartás lesz.","id":"20190521_Tobb_posta_is_hamarabb_zar_jovo_szombaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c25d11e-b4e4-41a5-b248-d71b403d9273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ef9b09-b708-4623-87a4-b7d9a2c93236","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Tobb_posta_is_hamarabb_zar_jovo_szombaton","timestamp":"2019. május. 21. 15:20","title":"Több posta is hamarabb zár jövő szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d0a78c-2045-4a14-a6ed-cafca8d8d7aa","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az autósportnak egy olyan korszakából maradt itt velünk, amikor a versenyzők korán haltak. A háromszoros osztrák világbajnok 1976 óta az arcán viselte egy halálközeli élmény nyomát, és ahányszor ránéztünk – mint az elmúlt években is a Hungaroringen – a hegei emlékeztettek arra, hogy néha másodperceken múlik az élet. Ő pedig minden gesztusával és mondatával arra figyelmeztetett, hogy az élet azért van, hogy éljük, és nem azért, hogy elvárásoknak feleljünk meg.","shortLead":"Az autósportnak egy olyan korszakából maradt itt velünk, amikor a versenyzők korán haltak. A háromszoros osztrák...","id":"20190521_Mindig_azt_akartak_latni_hogy_mi_van_a_sapka_alatt__Niki_Lauda_emlekere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58d0a78c-2045-4a14-a6ed-cafca8d8d7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d957b5fc-6d8b-4771-8279-e9cd9eb3796f","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Mindig_azt_akartak_latni_hogy_mi_van_a_sapka_alatt__Niki_Lauda_emlekere","timestamp":"2019. május. 21. 11:47","title":"Mindig azt akarták látni, hogy mi van a sapka alatt – Niki Lauda emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Weber nevével is ellátott, több millió háztartásba eljuttatott kampányfelhívásban a CDU és a CSU kifejezetten ezen pártokkal helyezi magát szembe, de nem nevezik meg, hogy pontosan kikre gondolnak.","shortLead":"A Weber nevével is ellátott, több millió háztartásba eljuttatott kampányfelhívásban a CDU és a CSU kifejezetten ezen...","id":"20190522_Europa_meggyengitoivel_szemben_kampanyolnak_Weberek_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8424da2-e88f-4aef-9262-84b510f3f36f","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_Europa_meggyengitoivel_szemben_kampanyolnak_Weberek_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 22. 21:36","title":"Európa meggyengítőivel szemben kampányolnak Weberék Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942763e3-0f93-4afd-a203-7daaa873f39c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros felé vezető oldalt zárták le.","shortLead":"A főváros felé vezető oldalt zárták le.","id":"20190523_Lezartak_az_M3as_autopalyat_Hajdunanasnal_baleset_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=942763e3-0f93-4afd-a203-7daaa873f39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5b8d1f-fd5c-4b54-9f61-07c828b52d1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Lezartak_az_M3as_autopalyat_Hajdunanasnal_baleset_miatt","timestamp":"2019. május. 23. 08:20","title":"Lezárták az M3-as autópályát Hajdúnánásnál baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]