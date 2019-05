A március elején történt légi katasztrófa óta folyamatosan vizsgálják a szakemberek, hogy mi okozhatta tavasszal az etióp, valamint 2018 végén az indonéz légitársaság Boeing 737 MAX 8 típusú repülőgépének tragédiáját. A választ korábban már megtalálták, emellett pedig igen súlyos dolgok derültek ki a balesettel kapcsolatban.

A szakemberek most azt is tudni vélik, mi váltotta ki a szoftver hibás működését a repülőgépben, és úgy tűnik, ezzel a Boeing is tisztában volt már a tragédiát megelőző hónapokban. A Wall Street Journalnak nyilatkozó névtelen forrás azt állítja, az amerikai repülésügyi szakemberek egyre inkább úgy vélik, hogy a repülőgép egy madárrajjal ütközhetett, ami azt eredményezte, hogy a szenzorok hibás adatokat kezdtek küldeni a rendszert irányító programnak. 737 MAX 8-as végül ezért kezdte el a gép orrát lefelé tolni.

A feketedoboz adatai alapján úgy tűnik, a szenzort nem sokkal a felszállás után valami megrongálhatta. Mike Sinnett, a Boeing alelnöke a tavalyi baleset után néhány héttel az American Airlines pilótáival találkozott, ahol azt mondta, hogy a pilóták képesek megoldani egy ilyen felmerülő problémát, a legrosszabb, ami történhet, az az, hogy vissza kell térniük a repülőtérre.

