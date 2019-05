Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"205b50a2-2dde-4a81-b488-f8ab04c5b5a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár az adatok valóban azt mutatják, hogy pozitív a vándorlási mérlegünk, a kivándorlókba csak azokat számolják bele, akik leadják tajkártyájukat, a Magyarországra érkező magyarok sorába azonban az ide bejelentkező határon túliak is belekerülnek.","shortLead":"Bár az adatok valóban azt mutatják, hogy pozitív a vándorlási mérlegünk, a kivándorlókba csak azokat számolják bele...","id":"20190523_Pontatlan_kivandorlais_es_hazateresi_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=205b50a2-2dde-4a81-b488-f8ab04c5b5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e18cfe-6d61-46f9-93d1-f62be3fc20d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Pontatlan_kivandorlais_es_hazateresi_adatok","timestamp":"2019. május. 23. 09:08","title":"Hazatérnek a magyarok? Többszörösen torzít a statisztika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az autóvásárláshoz és -behozatalhoz, valamint a cégautókhoz fűződő közterhek radikális átalakítására készül az Orbán-kormány: jelentősen csökkentenék a fizetnivalókat annak érdekében, hogy könnyebb és olcsóbb legyen kocsit cserélni, így megújuljon az elavult magyar járműállomány – derül ki a hvg.hu birtokába került előterjesztésből. A Pénzügyminisztérium által kidolgozott, még titkos javaslatnak a kocsivásárlást tervezők örülhetnének, kevesebb lenne az intéznivaló, többféle illeték és az eredetvizsgálat díja is megszűnne. Ha a kormány rábólint a reformra, a regisztrációs adó is változna, hogy fékezzék a kevésbé korszerű autók behozatalát.","shortLead":"Az autóvásárláshoz és -behozatalhoz, valamint a cégautókhoz fűződő közterhek radikális átalakítására készül...","id":"20190522_autovasarlas_regisztracios_ado_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3baa42c-328c-4ff5-8035-3e31956103b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_autovasarlas_regisztracios_ado_orban","timestamp":"2019. május. 22. 06:30","title":"Radikálisan átszabná az autóvásárlás adóit az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mostani állás szerint a Huawei Mate 20 Pro nem kaphatja meg az Android Q beta változatát, és valószínűleg a többi Huawei/Honor készüléket is törlik majd az Android Q-t elsőként megkapó telefonok listájáról.","shortLead":"A mostani állás szerint a Huawei Mate 20 Pro nem kaphatja meg az Android Q beta változatát, és valószínűleg a többi...","id":"20190521_google_huawei_android_huawei_mate_20_pro_android_q_okostelefon_bojkott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427f7c12-6367-4a21-939d-84cb4678f1f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_google_huawei_android_huawei_mate_20_pro_android_q_okostelefon_bojkott","timestamp":"2019. május. 21. 20:33","title":"Kihúzta a Google a Huawei Mate 20 Prót egy fontos androidos listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8debc4-4f0e-4a17-b2c8-5545a4d65d63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sőt, Orbán Viktor üzenetét is elvitte a hódmezővásárhelyieknek.","shortLead":"Sőt, Orbán Viktor üzenetét is elvitte a hódmezővásárhelyieknek.","id":"20190523_Hutomagneseket_osztogatott_a_kampanyolo_Lazar_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f8debc4-4f0e-4a17-b2c8-5545a4d65d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2874370f-40ef-41ca-8878-2523e7066664","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Hutomagneseket_osztogatott_a_kampanyolo_Lazar_Janos","timestamp":"2019. május. 23. 12:36","title":"Hűtőmágneseket osztogatott Lázár János, és még ki is posztolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7148dd-80d5-4fd2-91fb-2b01c9e6af1c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A héten megújult az SI-ként is ismeretes Nemzetközi Mértékegységrendszer, melynek alapegységei mostantól természeti/technikai állandókhoz vannak kötve. ","shortLead":"A héten megújult az SI-ként is ismeretes Nemzetközi Mértékegységrendszer, melynek alapegységei mostantól...","id":"20190523_si_nemzetkozi_mertekegysegrendszer_megujulas_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7148dd-80d5-4fd2-91fb-2b01c9e6af1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a301651a-1210-4d3e-acf3-129546f5d95a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_si_nemzetkozi_mertekegysegrendszer_megujulas_2019","timestamp":"2019. május. 23. 10:03","title":"Máshogy mérik az egy kilót: a héten megújult a mértékegységek rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok nevű slágeralkalmazást készítő ByteDance ezúttal az online kommunikáció terén guríthat nagyot, ugyanis új alkalmazással álltak elő. ","shortLead":"A TikTok nevű slágeralkalmazást készítő ByteDance ezúttal az online kommunikáció terén guríthat nagyot, ugyanis új...","id":"20190523_tiktok_chat_alkalmazas_flipchat_beszelgetes_online","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58196057-3962-4e72-9476-175653a7ee3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_tiktok_chat_alkalmazas_flipchat_beszelgetes_online","timestamp":"2019. május. 23. 11:03","title":"Új alkalmazást adott ki az \"anti-Facebook\", ami egyszer már nagyot szakított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindketten ugyanazt a posztot osztották meg Facebook-oldalukon, amelyből kiderül: egyaránt alávetnék magukat egy frissen létrehozott társulat, a Civil Választási Bizottság által szervezett előválasztásnak.","shortLead":"Mindketten ugyanazt a posztot osztották meg Facebook-oldalukon, amelyből kiderül: egyaránt alávetnék magukat...","id":"20190522_Megis_belement_az_elovalasztasba_Karacsony_es_Puzser_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c5aab8-9149-4b80-bc7d-e3a06c11baed","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Megis_belement_az_elovalasztasba_Karacsony_es_Puzser_is","timestamp":"2019. május. 22. 19:46","title":"Mégis belement az előválasztásba Karácsony és Puzsér is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a345545-2a3f-49d3-b67c-a6432bdc2b19","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Régen volt már annyira izgalmas egy új telefon bemutatója, mint kedden délután. Legjobban talán maga a gyártó, a Huawei szárnyai alá tartozó, de önálló márkaként is egyre ismertebb Honor képviselői izgultak, egy nappal korábban ugyanis még az sem volt egészen biztos, hogy van értelme a globális közönségnek bemutatni a mobilt. Hétfő estére aztán biztossá vált, hogy mehet a menet – íme a Honor 20 (Pro).","shortLead":"Régen volt már annyira izgalmas egy új telefon bemutatója, mint kedden délután. Legjobban talán maga a gyártó, a Huawei...","id":"20190521_huawei_honor_20_pro_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a345545-2a3f-49d3-b67c-a6432bdc2b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f68fae8-dbf5-4d6f-8aad-e2266e99550f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_huawei_honor_20_pro_specifikacio","timestamp":"2019. május. 21. 16:07","title":"Ma bemutatták a Huawei/Honor új telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]