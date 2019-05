Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28b5e629-2124-49b0-a462-785975ff2da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó szerint a Fidesz pártalapítványa és a Miniszterelnökség is szerződött azzal a belga politikussal, akit később érintettnek találtak az Európa Tanács azerbajdzsáni vesztegetési ügyében.","shortLead":"Az Átlátszó szerint a Fidesz pártalapítványa és a Miniszterelnökség is szerződött azzal a belga politikussal, akit...","id":"20190522_stef_goris_fidesz_partalapitvany_szerzodes_tanulmany_azerbajdzsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28b5e629-2124-49b0-a462-785975ff2da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4777d118-35d2-4192-b2ef-d65eabd64912","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_stef_goris_fidesz_partalapitvany_szerzodes_tanulmany_azerbajdzsan","timestamp":"2019. május. 22. 21:33","title":"Tízmilliókért szerződött egy korrupciós ügyben érintett belga politikus cégével a Fidesz alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fcd9ba-970b-4840-8bc4-5a7db6128cf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A játékgyűjtés sokáig főleg a karácsonyi ünnepkör része volt. Most a gyereknap is alkalmat ad az adakozásra.","shortLead":"A játékgyűjtés sokáig főleg a karácsonyi ünnepkör része volt. Most a gyereknap is alkalmat ad az adakozásra.","id":"20190522_A_korhazban_is_van_gyereknap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33fcd9ba-970b-4840-8bc4-5a7db6128cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4937b520-bb1e-4aa1-8d1a-90680abd91e4","keywords":null,"link":"/elet/20190522_A_korhazban_is_van_gyereknap","timestamp":"2019. május. 22. 09:39","title":"A kórházban is legyen gyereknap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit államtitkár a Magyar Nemzetnek adott interjút. Szerinte csalódtunk az EU-ban, a brüsszeli elitnek csak a hatalom fontos, bármi áron, az EU-ban pedig sok a bizalmatlanság, ami árt az együttműködésnek.

","shortLead":"Varga Judit államtitkár a Magyar Nemzetnek adott interjút. Szerinte csalódtunk az EU-ban, a brüsszeli elitnek csak...","id":"20190523_Miniszterelnokseg_Uszito_kozossegge_kezd_valni_az_EU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8b29d7-d2ef-4df0-a254-af70f1eab9a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Miniszterelnokseg_Uszito_kozossegge_kezd_valni_az_EU","timestamp":"2019. május. 23. 07:21","title":"Miniszterelnökség: Uszító közösséggé kezd válni az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig egy héttel a bemutató előtt maga a Redmi tette közzé, milyen akkumulátorra számíthatunk az érkező telefonban.","shortLead":"Alig egy héttel a bemutató előtt maga a Redmi tette közzé, milyen akkumulátorra számíthatunk az érkező telefonban.","id":"20190521_redmi_k20_okostelefon_akkumulator_merete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc11dd8-5c87-45cf-8f06-0c060182adc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_redmi_k20_okostelefon_akkumulator_merete","timestamp":"2019. május. 21. 15:33","title":"Hatalmas akkumulátor jön a Redmi olcsó csúcsmobiljába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető a reggeli műsorában kotyogta el a Gyertek át! című vetélkedő sorsát.","shortLead":"A műsorvezető a reggeli műsorában kotyogta el a Gyertek át! című vetélkedő sorsát.","id":"20190523_Elkaszalta_az_RTL_Sebestyen_Balazs_musorat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72eaa0e9-9161-4c71-a1e4-6e28e36b3f76","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Elkaszalta_az_RTL_Sebestyen_Balazs_musorat","timestamp":"2019. május. 23. 08:59","title":"Elkaszálta az RTL Sebestyén Balázs műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fa8d1b-0a3c-455f-bced-8d0c9abf7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orbáni hübrisz jeleit boncolgatja esszéjében Gyurgyák János, aki szerint a társadalom jobbágy mentalitása is felelős a rezsim kiépüléséért.","shortLead":"Az orbáni hübrisz jeleit boncolgatja esszéjében Gyurgyák János, aki szerint a társadalom jobbágy mentalitása is felelős...","id":"20190521_Gyurgyak_Janos_A_magyar_elit_elceciliasodasa_es_mas_rendszertunetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6fa8d1b-0a3c-455f-bced-8d0c9abf7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec807be-b49f-4cd6-9e61-b4fe79437816","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Gyurgyak_Janos_A_magyar_elit_elceciliasodasa_es_mas_rendszertunetek","timestamp":"2019. május. 21. 18:37","title":"Gyurgyák János: A magyar elit elcecíliásodása és más rendszertünetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök milliárdosai megtalálták, hogyan lehet kiszivattyúzni a pénzt - most a Kincsem nemzeti lovasprogram színfalai mögé néztünk be.","shortLead":"A miniszterelnök milliárdosai megtalálták, hogyan lehet kiszivattyúzni a pénzt - most a Kincsem nemzeti lovasprogram...","id":"20190522_Oligarchak_a_kasszanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fb6d3d-ec4e-4c06-8c4c-9109ed62a355","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Oligarchak_a_kasszanal","timestamp":"2019. május. 22. 13:33","title":"Oligarchák a kasszánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942763e3-0f93-4afd-a203-7daaa873f39c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros felé vezető oldalt zárták le.","shortLead":"A főváros felé vezető oldalt zárták le.","id":"20190523_Lezartak_az_M3as_autopalyat_Hajdunanasnal_baleset_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=942763e3-0f93-4afd-a203-7daaa873f39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5b8d1f-fd5c-4b54-9f61-07c828b52d1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Lezartak_az_M3as_autopalyat_Hajdunanasnal_baleset_miatt","timestamp":"2019. május. 23. 08:20","title":"Lezárták az M3-as autópályát Hajdúnánásnál baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]