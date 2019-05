Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20190523_origo_mediaismeret_erettsegi_kozepszintu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b64cfb42-da74-432e-b52b-d1ba768be97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84de0178-3303-420e-92c5-4e7d0f243f82","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_origo_mediaismeret_erettsegi_kozepszintu","timestamp":"2019. május. 23. 16:28","title":"Megbízhatatlan, de mértékadó portál az Origo – legalábbis a középszintű érettségi megoldása szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17809a19-3306-49eb-85d4-16ae3a5ddf7e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190523_Marabu_FekNyuz_Oszlop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17809a19-3306-49eb-85d4-16ae3a5ddf7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88607fee-51cb-497c-82d6-424d3e943e73","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Marabu_FekNyuz_Oszlop","timestamp":"2019. május. 23. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Osz-lop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]