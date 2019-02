Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf031953-7dfd-4e3a-b637-953a7cdb2aae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy olyan új járművet, mellyel elvileg egyszerre akár több állami támogatás is igénybe vehető lesz.","shortLead":"Mutatunk egy olyan új járművet, mellyel elvileg egyszerre akár több állami támogatás is igénybe vehető lesz.","id":"20190215_7_uleses_tamogatas_es_zold_rendszam_itt_az_elektromos_vw_abt_transporter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf031953-7dfd-4e3a-b637-953a7cdb2aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470c11f3-091d-4e60-9385-a1a9a03c7c5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_7_uleses_tamogatas_es_zold_rendszam_itt_az_elektromos_vw_abt_transporter","timestamp":"2019. február. 15. 10:21","title":"7 üléses támogatás és zöld rendszám: nagycsaládos álomautó lehet ez az új Transporter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ráadásul nem is akárki, az amerikai elnök szerint a japán miniszterelnök jelölte őt a díjra. ","shortLead":"Ráadásul nem is akárki, az amerikai elnök szerint a japán miniszterelnök jelölte őt a díjra. ","id":"20190215_Trump_szerint_Nobelbekedijra_jeloltek_ot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c9db7d-4656-48ff-8652-f981d6e51417","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Trump_szerint_Nobelbekedijra_jeloltek_ot","timestamp":"2019. február. 15. 21:51","title":"Trump szerint Nobel-békedíjra jelölték őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Péter polgármester az Index kérdésére válaszolt Bálint György ügyével kapcsolatban. ","shortLead":"Kovács Péter polgármester az Index kérdésére válaszolt Bálint György ügyével kapcsolatban. ","id":"20190215_A_XVI_keruleti_polgarmester_szerint_senki_nem_szavazta_le_Balint_gazda_diszpolgarsagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e0fb9f-ddb4-4fc5-92a2-ec28ae7756a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_A_XVI_keruleti_polgarmester_szerint_senki_nem_szavazta_le_Balint_gazda_diszpolgarsagat","timestamp":"2019. február. 15. 18:41","title":"A XVI. kerületi polgármester szerint senki nem szavazta le Bálint gazda díszpolgárságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202c900d-d83e-474b-b221-398536b52fd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április 28-án előrehozott parlamenti választást tartanak Spanyolországban, ahol a Pedro Sánchez vezette kormánynak nem sikerült elfogadtatnia a költségvetést a törvényhozásban. A szocialista kormány nem tartott ki sokáig, az új kabinet nyolc hónappal ezelőtt alakult meg, miután a parlamenti bizalmatlansági szavazáson megbukott a néppárti Mariano Rajoy kormánya.","shortLead":"Április 28-án előrehozott parlamenti választást tartanak Spanyolországban, ahol a Pedro Sánchez vezette kormánynak nem...","id":"20190215_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=202c900d-d83e-474b-b221-398536b52fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4000c0fe-890e-4deb-a2bc-65479ecc1f24","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_","timestamp":"2019. február. 15. 10:56","title":"Összeomlott a spanyol kormány, jön az előrehozott választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bill Weld, Massachusetts állam egykori republikánus párti kormányzója bejelentette, megteszi az első lépéseket annak érdekében, hogy 2020-ban ő induljon elnökjelöltként a republikánusok színeiben. Weld szerint az USA súlyos veszélyben van.","shortLead":"Bill Weld, Massachusetts állam egykori republikánus párti kormányzója bejelentette, megteszi az első lépéseket annak...","id":"20190215_Megvan_Trump_elnok_elso_republikanus_kihivoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f569e8-546d-4401-b108-6b97b3533b8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Megvan_Trump_elnok_elso_republikanus_kihivoja","timestamp":"2019. február. 15. 18:06","title":"Megvan Trump elnök első republikánus kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd77a58e-46f1-4107-8162-51e7d75a93f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ingyenes hétvégét hirdetett a Rainbow Six: Siege-et gondozó Ubisoft Montreal, így a taktikai játékhoz kivételesen azok is hozzáférhetnek, akik korábban nem vásárolták meg.","shortLead":"Ingyenes hétvégét hirdetett a Rainbow Six: Siege-et gondozó Ubisoft Montreal, így a taktikai játékhoz kivételesen azok...","id":"20190214_rainbow_six_siege_ingyenes_hetvege_lovoldozos_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd77a58e-46f1-4107-8162-51e7d75a93f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7b75fa-80e9-4179-9e5e-bf8c9136dfee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_rainbow_six_siege_ingyenes_hetvege_lovoldozos_jatek","timestamp":"2019. február. 14. 20:33","title":"Ismeri a Rainbow Sixet? Napokig ingyen lehet játszani a legjobb résszel, más kedvezmények is jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fc88f8-01b3-4218-8775-c287ed1c7a95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerencsére még a New York-i LaGuardia repülőtér aszfaltján tartózkodott a SkyWest Airlines Houstonba tartó járata, amikor az utasok arra lettek figyelmesek, hogy az egyik poggyásztartóban lángra kapott valami.","shortLead":"Szerencsére még a New York-i LaGuardia repülőtér aszfaltján tartózkodott a SkyWest Airlines Houstonba tartó járata...","id":"20190214_skywest_airlines_3879_new_york_houston_kigyulladt_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20fc88f8-01b3-4218-8775-c287ed1c7a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a54797-0e57-40e3-9c16-19eee060257a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_skywest_airlines_3879_new_york_houston_kigyulladt_akkumulator","timestamp":"2019. február. 14. 18:03","title":"Tűz a repülőn: kigyulladt az akkumulátor, előkerült a tűzoltó készülék – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az e-cigarettázásnak súlyosabb egészségügyi konzekvenciái lehetnek, mint az korábban gondolták – állítják amerikai kutatók, akik szerint az e-cigarettázás rákkal kapcsolatba hozható genetikai változásokat indíthat el.","shortLead":"Az e-cigarettázásnak súlyosabb egészségügyi konzekvenciái lehetnek, mint az korábban gondolták – állítják amerikai...","id":"20190215_elektromos_cigaretta_hatasa_karos_e_az_elektromos_cigi_dohanyzas_genetikai_valtozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7057fd1e-8ff3-4e09-b399-541820627eb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_elektromos_cigaretta_hatasa_karos_e_az_elektromos_cigi_dohanyzas_genetikai_valtozas","timestamp":"2019. február. 15. 19:33","title":"Aggasztó dolog derült ki az elektromos cigiről, úgy tűnik, mégsem olyan ártalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]