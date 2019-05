Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintegy harminc készenléti rendőrt vezényeltek Kisvárdára, hogy az elkövetkező napokban Záhonyban biztosítsák a zökkenőmentes határátlépést – értesült a Magyar Hang.","shortLead":"Mintegy harminc készenléti rendőrt vezényeltek Kisvárdára, hogy az elkövetkező napokban Záhonyban biztosítsák...","id":"20190525_Rejtelyes_rendori_akcio_a_magyarukran_hataron_a_valasztasok_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0e35f9-7ab0-42c2-8460-54c4a027aec1","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Rejtelyes_rendori_akcio_a_magyarukran_hataron_a_valasztasok_idejen","timestamp":"2019. május. 25. 18:27","title":"Rejtélyes rendőri akció a magyar-ukrán határon a választások idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar belpolitikát is meghatározó választásnak nevezte Orbán Viktor a vasárnapi szavazást, a Fidesz pedig ennek megfelelően fel is pörgette a kampánygépezetet a kampány utolsó óráira. Győztek, de alighanem a 13-nál több mandátumra számítottak. Ellenzéki oldalon minden borult: a DK második lett, a Momentum majdnem 10 százalékot ért el, a Jobbik és az MSZP-P pedig a bejutási minimumot hozta ugyan, de hatalmas pofont kapott mindkettő. A legnagyobb vesztes mégis az LMP, amelyik alig haladta meg a 2 százalékot, még a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is megelőzte őket. A zöld párt elnöksége le is mondott. ","shortLead":"A magyar belpolitikát is meghatározó választásnak nevezte Orbán Viktor a vasárnapi szavazást, a Fidesz pedig ennek...","id":"20190526_Tarolte_a_Fidesz_bejute_valamelyik_kispart__magyar_EPeredmenyek_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1bf9e4-e0e7-4fe5-90f2-390f6d8ea6ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Tarolte_a_Fidesz_bejute_valamelyik_kispart__magyar_EPeredmenyek_percrol_percre","timestamp":"2019. május. 26. 19:00","title":"Megvan a végeredmény: Fidesz 52,14, DK 16,26, Momentum 9,92, MSZP-P 6,68, Jobbik 6,44 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szeretjük azt hinni, hogy egyesek természet adta tehetséggel születnek, ami megkönnyíti, hogy kiváló művésszé, sportolóvá vagy tudóssá váljanak. ","shortLead":"Szeretjük azt hinni, hogy egyesek természet adta tehetséggel születnek, ami megkönnyíti, hogy kiváló művésszé...","id":"20190526_Hiaba_vagyunk_zsenipalantak_ez_a_valami_meg_kell_a_sikerhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcac44c5-5944-46b6-aec3-32a00dfb4b83","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190526_Hiaba_vagyunk_zsenipalantak_ez_a_valami_meg_kell_a_sikerhez","timestamp":"2019. május. 26. 20:15","title":"Hiába vagyunk zsenipalánták, ez a valami még kell a sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97939e9e-2102-40b8-a68e-71facb21590a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI elnöke beszélt az ukrán határnál kialakult helyzetről is az NVB vasárnap esti ülésén. ","shortLead":"Az NVI elnöke beszélt az ukrán határnál kialakult helyzetről is az NVB vasárnap esti ülésén. ","id":"20190526_Palffy_Ilona_Segiteni_kell_az_Ukrajnabol_jovo_szavazokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97939e9e-2102-40b8-a68e-71facb21590a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e37f809-a813-48d7-ad22-189a0259c856","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Palffy_Ilona_Segiteni_kell_az_Ukrajnabol_jovo_szavazokat","timestamp":"2019. május. 26. 18:44","title":"Pálffy Ilona: Segíteni kell az Ukrajnából jövő szavazókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6d027a-6ade-43bc-a56c-528e93846051","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az EP-választások másnapján napirend előtt szólalt fel a parlamenti plenáris ülésén Orbán Viktor. A miniszterelnök új gazdasági akciótervet hirdetett meg. Majd jött a szokásos, szóbeli adok-kapok.","shortLead":"Az EP-választások másnapján napirend előtt szólalt fel a parlamenti plenáris ülésén Orbán Viktor. A miniszterelnök új...","id":"20190527_Orban_Erdemes_folytatni_amit_elkezdtunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d6d027a-6ade-43bc-a56c-528e93846051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9810519-0ceb-4039-a23f-2ce8e9e1ebb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Orban_Erdemes_folytatni_amit_elkezdtunk","timestamp":"2019. május. 27. 13:15","title":"Orbán: Érdemes folytatni, amit elkezdtünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afc3ef6-ddd0-4a37-9602-e1e597cb59b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fő ellenfelünk a Fidesz, a nagyobbik kormánypártot kell legyőzni, attól kell mandátumokat elvenni - jelentette ki Dobrev Klára.","shortLead":"Fő ellenfelünk a Fidesz, a nagyobbik kormánypártot kell legyőzni, attól kell mandátumokat elvenni - jelentette ki...","id":"20190525_Harom_mandatumra_szamitanak_Gyurcsanyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6afc3ef6-ddd0-4a37-9602-e1e597cb59b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3288b200-b03b-4af1-b1e1-a4e5b5cf5092","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Harom_mandatumra_szamitanak_Gyurcsanyek","timestamp":"2019. május. 25. 15:43","title":"Három mandátumra számítanak Gyurcsányék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5055ba8a-2f0b-46c4-8b3e-8ad104282d4c","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Megbüntették azt a balatoni horgászt, aki bár engedélyekkel horgászott, de a zsákmányt a neten akarta eladni. ","shortLead":"Megbüntették azt a balatoni horgászt, aki bár engedélyekkel horgászott, de a zsákmányt a neten akarta eladni. ","id":"20190526_Szazezer_forintba_kerult_az_ot_ponty","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5055ba8a-2f0b-46c4-8b3e-8ad104282d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e740463-d6df-4cb6-a325-83ba84c09b29","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190526_Szazezer_forintba_kerult_az_ot_ponty","timestamp":"2019. május. 26. 09:12","title":"Százezer forintba került az öt ponty","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78248513-7ab0-4b7d-8e1d-ac7f878fa94c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"4-5 percig csak nagy kékség volt látható a LED-falon meg egy szöveg, hogy az utasok a hangosbemondót figyeljék. A táblát azóta újraindították, zavartalanul üzemel. ","shortLead":"4-5 percig csak nagy kékség volt látható a LED-falon meg egy szöveg, hogy az utasok a hangosbemondót figyeljék...","id":"20190527_keleti_palyaudvar_felujitas_utastajekoztato_tabla_led_fal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78248513-7ab0-4b7d-8e1d-ac7f878fa94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447f53a1-ae24-47b4-8b58-55ea7fdee530","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_keleti_palyaudvar_felujitas_utastajekoztato_tabla_led_fal","timestamp":"2019. május. 27. 09:27","title":"Új utastájékoztató tábla érkezett a rendbe rakott Keletibe, igaz, volt vele egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]