[{"available":true,"c_guid":"4cf9a4a1-2a7e-452d-9b25-71310f45ce7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu több szavazókörből rendelkezik értesülésekkel.","shortLead":"A hvg.hu több szavazókörből rendelkezik értesülésekkel.","id":"20190526_Az_ellenzeki_versenyben_tor_elore_a_DK_es_a_Momentum_zuhan_a_Jobbik_az_LMP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cf9a4a1-2a7e-452d-9b25-71310f45ce7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49041a21-d7a5-45be-a33d-847ef568ac4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Az_ellenzeki_versenyben_tor_elore_a_DK_es_a_Momentum_zuhan_a_Jobbik_az_LMP","timestamp":"2019. május. 26. 20:46","title":"Az ellenzéki versenyben tör előre a DK és a Momentum, zuhan a Jobbik, az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f522b10-f5fb-4d18-86bb-120de831acd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás és lopás miatt, nem is csupán szabálysértési, hanem büntetőeljárás indulhat a Fidesz győri aktivistái ellen.\r

\r

","shortLead":"Rongálás és lopás miatt, nem is csupán szabálysértési, hanem büntetőeljárás indulhat a Fidesz győri aktivistái...","id":"20190525_MSZPs_tablakkal_a_furgonjukban_ertek_tetten_fideszes_aktivistakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f522b10-f5fb-4d18-86bb-120de831acd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ca91ac-19a9-4827-938c-eec6c609992c","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_MSZPs_tablakkal_a_furgonjukban_ertek_tetten_fideszes_aktivistakat","timestamp":"2019. május. 25. 16:55","title":"Lebuktak a fideszes aktivisták: MSZP-s táblákat lopkodtak nagyüzemben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef39fa5-aa27-4b22-a782-1ff24d31440d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" “Százados Ábel duplázott Cannes-ban\" - írta ki a fiú édesanyja a Facebook-oldalára. A 13 éves pécsi tinédzser mobiltelefonnal forgatott filmjét a cannes-i fesztivállal párhuzamosan futó Global Short Film Awardson díjazták. ","shortLead":" “Százados Ábel duplázott Cannes-ban\" - írta ki a fiú édesanyja a Facebook-oldalára. A 13 éves pécsi tinédzser...","id":"20190526_Ismet_dijaztak_a_13_eves_pecsi_fiut_aki_par_napja_egy_cannesi_fesztivalon_nyert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ef39fa5-aa27-4b22-a782-1ff24d31440d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca3385a-0199-487d-861e-136fa0c94ec5","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Ismet_dijaztak_a_13_eves_pecsi_fiut_aki_par_napja_egy_cannesi_fesztivalon_nyert","timestamp":"2019. május. 26. 18:26","title":"Ismét díjazták a 13 éves pécsi fiút, aki pár napja egy cannes-i fesztiválon nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aed5ff1-8d7f-4201-9fb9-6870545869e0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szabadszájúan beszélő, a közösségi oldalakat profi módon használó Beto O'Rourke is beszállt az elnökjelöltségért vívott küzdelembe.","shortLead":"A szabadszájúan beszélő, a közösségi oldalakat profi módon használó Beto O'Rourke is beszállt az elnökjelöltségért...","id":"201921_beto_orourke_demokrata_sztarjelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3aed5ff1-8d7f-4201-9fb9-6870545869e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe99f2d1-869b-4186-9b8c-c7395abc3d99","keywords":null,"link":"/vilag/201921_beto_orourke_demokrata_sztarjelolt","timestamp":"2019. május. 26. 08:00","title":"Bemutatjuk a demokraták új sztárjelöltjét, Beto O'Rourke-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03528487-85e7-4381-8ce9-60e39fa2e708","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt éve ilyenkor 15,9 százalék szavazott délután egyig.","shortLead":"Öt éve ilyenkor 15,9 százalék szavazott délután egyig.","id":"20190526_ep_valasztas_2019_reszvetel_13_ora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03528487-85e7-4381-8ce9-60e39fa2e708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba7295e-5c22-48dc-a8ef-e4c4e08a93c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas_2019_reszvetel_13_ora","timestamp":"2019. május. 26. 13:39","title":"EP-választás: 24 százalék fölé kúszott a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b0967eb-a3ab-4cb7-a6ae-7f087cc40493","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szandra szállítójárművére várt Szigetvár közelében, és füvet legelt, de a 6-os útra is kisétált.","shortLead":"Szandra szállítójárművére várt Szigetvár közelében, és füvet legelt, de a 6-os útra is kisétált.","id":"20190526_Elefant_setalgatott_a_6os_fouton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b0967eb-a3ab-4cb7-a6ae-7f087cc40493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4e744c-1bf2-4e66-b4c1-5cf0adf4dceb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Elefant_setalgatott_a_6os_fouton","timestamp":"2019. május. 26. 12:11","title":"Elefánt sétálgatott a 6-os főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EPP-nek nincs szüksége Orbánra.","shortLead":"Az EPP-nek nincs szüksége Orbánra.","id":"20190527_Tovabb_nott_a_Neppart_elonye_az_EPben__itt_az_uj_mandatumbecsles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17873b97-e086-46ff-816a-c68eebc3b87e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Tovabb_nott_a_Neppart_elonye_az_EPben__itt_az_uj_mandatumbecsles","timestamp":"2019. május. 27. 12:01","title":"Tovább nőtt a Néppárt előnye az EP-ben – itt az új mandátumbecslés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindez azután, hogy reggel megjelent az összes lapban ugyanaz az Orbán-interjú.\r

\r

","shortLead":"Mindez azután, hogy reggel megjelent az összes lapban ugyanaz az Orbán-interjú.\r

\r

","id":"20190525_Kozponti_velemenycikk_jelent_meg_az_osszes_kormanyzati_lapban_arrol_hogy_hulyeseg_a_kormanymedia_kozponti_vezerlese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54903180-fc5a-439d-ba76-26c01de0e117","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Kozponti_velemenycikk_jelent_meg_az_osszes_kormanyzati_lapban_arrol_hogy_hulyeseg_a_kormanymedia_kozponti_vezerlese","timestamp":"2019. május. 25. 18:28","title":"Központi véleménycikk jelent meg az összes kormányzati lapban arról, hogy hülyeség a kormánymédia központi vezérlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]