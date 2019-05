Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"991f2869-6e4e-4fc1-97c5-a9eeefb27f23","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A japán miniszterelnöknél járt az amerikai elnök.","shortLead":"A japán miniszterelnöknél járt az amerikai elnök.","id":"20190527_Trump_Tokioban_Japan_105_amerikai_F35os_vadaszbombazot_vasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991f2869-6e4e-4fc1-97c5-a9eeefb27f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4b1342-f231-461e-96dc-8f43f7dc7481","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Trump_Tokioban_Japan_105_amerikai_F35os_vadaszbombazot_vasarol","timestamp":"2019. május. 27. 09:30","title":"Trump Tokióban: Japán 105 amerikai F-35-ös bombázót vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01791ed0-9348-4d3d-bceb-35aca97318a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2,4 millió ember voksolt már.","shortLead":"2,4 millió ember voksolt már.","id":"20190526_ep_valasztas_2019_reszveteli_arany_15_ora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01791ed0-9348-4d3d-bceb-35aca97318a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a4c008-8ced-458c-b4a6-4e018d2d5ed2","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas_2019_reszveteli_arany_15_ora","timestamp":"2019. május. 26. 15:37","title":"EP-választás: háromra 30 százalék fölé nőtt a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f9b54e-23a9-4839-afb1-c03973de51c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meghatározó üzleti sajtótermékek (Wall Street Journal, Bloomberg) egybehangzó értesülései szerint hétfőn jelenthetik be, hogy együttműködésre lép a Fiat Chrysler és a Renault. Az amerikai-olasz autógyártó a későbbiekben a Renault-Nissan szövetség új tagja lehet, ami átrendezheti a nagy autógyárak élmezőnyét.","shortLead":"Meghatározó üzleti sajtótermékek (Wall Street Journal, Bloomberg) egybehangzó értesülései szerint hétfőn jelenthetik...","id":"20190526_Hetfo_nagy_nap_lehet_az_autoipar_torteneteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59f9b54e-23a9-4839-afb1-c03973de51c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c1918e-bfb9-4239-a174-496bd5a32ee0","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Hetfo_nagy_nap_lehet_az_autoipar_torteneteben","timestamp":"2019. május. 26. 21:12","title":"Míg Európa választ, a hétfő nagy nap lehet az autóipar történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06838c67-0016-4b47-912d-14c917fb331e","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt ragaszkodik ahhoz, hogy a bajor politikus legyen a következő bizottsági elnök, ehhez viszont a szocdemekkel, a zöldekkel és a liberálisokkal is ki kell egyeznie. Ha rajtuk múlik a nagykoalíció, a magyar kormánypárt kezdhet csomagolni. ","shortLead":"Az Európai Néppárt ragaszkodik ahhoz, hogy a bajor politikus legyen a következő bizottsági elnök, ehhez viszont...","id":"20190527_Weber_Fidesz_Europai_Neppart_Brusszel_EP_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06838c67-0016-4b47-912d-14c917fb331e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764afa03-e7d6-41e8-9454-a5fdc42d0050","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Weber_Fidesz_Europai_Neppart_Brusszel_EP_valasztas","timestamp":"2019. május. 27. 11:46","title":"A játszmának vége, Weber kezében a Fidesz sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278587cb-cf68-43cc-96d4-58816396c175","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező 12 helyet rontott, most az ötvenedik.","shortLead":"A magyar teniszező 12 helyet rontott, most az ötvenedik.","id":"20190527_fucsovics_marton_tenisz_vilagranglista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=278587cb-cf68-43cc-96d4-58816396c175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0ddd6f-7d12-47ad-8eeb-9b0a0a79fbe7","keywords":null,"link":"/sport/20190527_fucsovics_marton_tenisz_vilagranglista","timestamp":"2019. május. 27. 14:46","title":"Nagyot esett Fucsovics a világranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c384b75a-8900-455f-a034-2947437af26f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár hivatalos eredmény még egyetlen uniós országban sincs, Bugár Béla már bejelentette: Nagy József a Híd európai parlamenti képviselője nem folytathatja az elkezdett munkát a kisebbségi jogok terén.","shortLead":"Bár hivatalos eredmény még egyetlen uniós országban sincs, Bugár Béla már bejelentette: Nagy József a Híd európai...","id":"20190526_A_szlovakiai_magyaroknak_nem_lesz_kepviseletuk_Brusszelben__allitja_Bugar_Bela","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c384b75a-8900-455f-a034-2947437af26f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f985979f-531a-42b3-a58f-1f559730f009","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_A_szlovakiai_magyaroknak_nem_lesz_kepviseletuk_Brusszelben__allitja_Bugar_Bela","timestamp":"2019. május. 26. 17:49","title":"A szlovákiai magyaroknak nem lesz képviseletük Brüsszelben – állítja Bugár Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az emberi tevékenység és más külső tényezők a felelősek a globális hőmérséklet emelkedéséért – erősítették meg új tanulmányukban az Oxfordi Egyetem kutatói. Korábban az is felmerült, hogy a klímaváltozás javarészt az óceáni ciklusokra lehet fogni. A kutatók által adott új válasz szerint ezeknek szinte semmilyen hatása nincs.","shortLead":"Az emberi tevékenység és más külső tényezők a felelősek a globális hőmérséklet emelkedéséért – erősítették meg új...","id":"20190526_globalis_homerseklet_emelkedese_kulso_tenyezok_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7779e20e-3cb3-4176-a481-fb1b71f2fc15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_globalis_homerseklet_emelkedese_kulso_tenyezok_klimavaltozas","timestamp":"2019. május. 26. 08:03","title":"Ez nem jött be: mégsem foghatjuk az óceánokra a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c72c29-dad1-43f0-9365-d9efa0d68a94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte helyes döntés volt a feleségét az EP-lista élére tenni.","shortLead":"Szerinte helyes döntés volt a feleségét az EP-lista élére tenni.","id":"20190527_Gyurcsany_A_Fidesz_valojaban_vesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77c72c29-dad1-43f0-9365-d9efa0d68a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26411ff1-b9de-4bcf-9584-240002e10847","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Gyurcsany_A_Fidesz_valojaban_vesztes","timestamp":"2019. május. 27. 12:38","title":"Gyurcsány: A Fidesz valójában vesztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]