Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bd6311a-87da-48bb-b4a4-08bc911c81b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyártónak sikerült lekicsinyítenie a Quadro RTX 5000-es grafikus kártyáját, így hamarosan a laptopokba is bekerülhet majd.","shortLead":"A gyártónak sikerült lekicsinyítenie a Quadro RTX 5000-es grafikus kártyáját, így hamarosan a laptopokba is bekerülhet...","id":"20190527_nvidia_quadro_rtx_gpu_grafikus_kartya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bd6311a-87da-48bb-b4a4-08bc911c81b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7e42ce-5e71-4b2c-864c-84aab63cc6a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_nvidia_quadro_rtx_gpu_grafikus_kartya","timestamp":"2019. május. 27. 19:03","title":"Odavernek a MacBook Prónak – brutális grafikus erőt pakol a laptopokba az Nvidia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf684d69-97d6-443a-9f88-cee369788593","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pedig ő volt az előző két évad fináléjának legértékesebb játékosa.","shortLead":"Pedig ő volt az előző két évad fináléjának legértékesebb játékosa.","id":"20190528_NBA_Durant_nem_jatszik_a_donto_elso_merkozesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf684d69-97d6-443a-9f88-cee369788593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f19b20-8ec8-4200-a4f2-7b0859788b0e","keywords":null,"link":"/sport/20190528_NBA_Durant_nem_jatszik_a_donto_elso_merkozesen","timestamp":"2019. május. 28. 10:06","title":"NBA: Durant nem játszik a döntő első mérkőzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég újabb részleget hozna Magyarországra. ","shortLead":"A cég újabb részleget hozna Magyarországra. ","id":"20190528_Miskolcra_koltoztetne_egy_nagybritanniai_gyarat_a_Bosch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793d2387-5415-4cda-a27c-92d7628395ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Miskolcra_koltoztetne_egy_nagybritanniai_gyarat_a_Bosch","timestamp":"2019. május. 28. 17:27","title":"Miskolcra költöztetné egy nagy-britanniai gyárát a Bosch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy étrendkiegészítő gyártóját és több lapkiadót is megbírságolt a GVH.","shortLead":"Egy étrendkiegészítő gyártóját és több lapkiadót is megbírságolt a GVH.","id":"20190527_C_vitamin_gvh_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002d50b3-5e86-4f6c-bda1-826ca9c3ad63","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_C_vitamin_gvh_birsag","timestamp":"2019. május. 27. 15:51","title":"31 milliós büntetést ért a C-vitamin felszívódásának forradalmi áttöréséről szóló reklám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég kemény napunk lesz.","shortLead":"Elég kemény napunk lesz.","id":"20190527_idojaras_elorejelzes_zapor_zivatar_felhoszakadas_kedd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d2df2d-3765-474b-b03e-6ab293aad54a","keywords":null,"link":"/elet/20190527_idojaras_elorejelzes_zapor_zivatar_felhoszakadas_kedd","timestamp":"2019. május. 27. 15:59","title":"Narancs figyelmeztetés: viharos szél, jégeső, felhőszakadás érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hír TVvnek adott exkluzív interjút az EP-választások után a miniszterelnök. Szerinte ez még nem az az ország, amelyik úgy néz ki, ahogyan szeretnék. ","shortLead":"A Hír TVvnek adott exkluzív interjút az EP-választások után a miniszterelnök. Szerinte ez még nem az az ország, amelyik...","id":"20190527_ep_valasztas_2019_orban_viktor_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dafb77-5c49-4a69-a43e-9f85d2409c11","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_ep_valasztas_2019_orban_viktor_fidesz","timestamp":"2019. május. 27. 06:30","title":"Orbán: A magas részvételt nem a szél fújta be az ajtónkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ez iránt érdeklődik a 78 esztendős Bernie Sanders szenátor, aki az USA elnöke szeretne lenni. A Wal-Mart áruházlánc szélsőséges példája jól mutatja, hogy nagyon szélesre nyílt az olló az elit és a lecsúszó középosztály között. Csakhogy az amerikai választók többsége épp ezekhez az utóbbiakhoz tartozik.","shortLead":"Ez iránt érdeklődik a 78 esztendős Bernie Sanders szenátor, aki az USA elnöke szeretne lenni. A Wal-Mart áruházlánc...","id":"20190528_Miert_keres_a_vezerigazgato_ezerszer_tobbet_mint_egy_dolgozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1cb7f2-b1d0-4241-a5b0-6a0fd8336f9d","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Miert_keres_a_vezerigazgato_ezerszer_tobbet_mint_egy_dolgozo","timestamp":"2019. május. 28. 14:01","title":"Miért keres a vezérigazgató ezerszer többet, mint egy dolgozó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6d027a-6ade-43bc-a56c-528e93846051","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az EP-választások másnapján napirend előtt szólalt fel a parlamenti plenáris ülésén Orbán Viktor. A miniszterelnök új gazdasági akciótervet hirdetett meg. Majd jött a szokásos, szóbeli adok-kapok.","shortLead":"Az EP-választások másnapján napirend előtt szólalt fel a parlamenti plenáris ülésén Orbán Viktor. A miniszterelnök új...","id":"20190527_Orban_Erdemes_folytatni_amit_elkezdtunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d6d027a-6ade-43bc-a56c-528e93846051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9810519-0ceb-4039-a23f-2ce8e9e1ebb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Orban_Erdemes_folytatni_amit_elkezdtunk","timestamp":"2019. május. 27. 13:15","title":"Orbán: Érdemes folytatni, amit elkezdtünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]