Belehúz az anti-Facebooknak is nevezett TikTok alkalmazás fejlesztője, állítólag sajátmárkás okostelefont készítene. Néhány korábbi üzleti lépése is alátámasztani látszik ezt az értesülést.

Néhány héten belül több izgalmas hírrel is meglepte a tech-világot a világ egyik legértékesebb start-upja, a pekingi székhelyű ByteDance cég. A vállalat korábban az anti-Facebooknak is nevezett TikTok alkalmazással szerzett nevet magának, majd a napokban kiderült, hogy az online kommunikációban is nyomulna Flipchat (Feiliao) nevű alkalmazásával, emellett pedig a Spotify babérjaira is pályázna a zenestreaming területén.

És ha ez még nem volna elég: a Financial Times értesülése szerint a cég sajátmárkás okostelefont is készítene. Bár a bíteDance szóvivője nem kommentálta ezt a hírt, könnyen lehet valóságalapja, ugyanis a kínai cégek szívesen növelik felhasználói bázisukat okostelefon-kínálattal. Márpedig – mutat rá a TechCrunch – a bázisnövelésre igencsak szüksége lenne a ByteDance-nek, miután a tavalyi volt az első év, hogy – pár évnyi töretlen fejlődés után – nem tudták elérni bevételi céljaikat. De voltak egyéb jelei is a hardverterületre kirándulásnak: a cég januárban megerősítette, hogy megvette a Smartisan nevű telefongyártó néhány szabadalmát, és munkaerőt is átcsábított tőlük, bár mindezt akkor az oktatási üzletág igényeivel magyarázták.

A mostani értesülések nem tartalmaznak specifikációkat, illetve indítási ütemtervet, azonban az egyik forrás szerint a ByteDance alapítója, Zhang Yiming már régóta álmodozik egy olyan telefonról, amelyet ByteDance alkalmazásokkal töltene fel. A készüléket persze elsősorban a kínai piacra szánnák, de manapság ez aligha okoz nagyobb bonyodalmat a világ bármely részén egy netes rendelésnél.

