[{"available":true,"c_guid":"cc2a0f39-0ea5-4b79-9d9e-daee54303065","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Japánban csak nemrég vált elérhetővé a Nintendo legújabb mariós játéka, a tesztelők pedig azonnal megosztottak róla néhány képernyőképet. ","shortLead":"Japánban csak nemrég vált elérhetővé a Nintendo legújabb mariós játéka, a tesztelők pedig azonnal megosztottak róla...","id":"20190523_mario_kart_tour_nintendo_jatek_mobilra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc2a0f39-0ea5-4b79-9d9e-daee54303065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923b9763-28d5-470a-babe-d4b34b5f2a89","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_mario_kart_tour_nintendo_jatek_mobilra","timestamp":"2019. május. 23. 13:03","title":"Képek: olyan Mario-játék jön mobilokra, ami a konzolos változatnál is jobb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eltérő véleménye miatt nyugdíjazzák, állítja a Debreceni Egyetem oktatója, Ádány Róza egészségügyi szakértő. A Putyinnak és Matolcsy Györgynek díszdoktori címet adó egyetemnek már volt gondja az övétől eltérő véleményekkel, világlátással.","shortLead":"Az eltérő véleménye miatt nyugdíjazzák, állítja a Debreceni Egyetem oktatója, Ádány Róza egészségügyi szakértő...","id":"20190523_Nyugdijazza_az_egyetemi_oktatojat_a_Debreceni_Egyetem_aki_bosszut_sejt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fbc1a5-1ff0-4874-8d2a-81b3a1546ca7","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Nyugdijazza_az_egyetemi_oktatojat_a_Debreceni_Egyetem_aki_bosszut_sejt","timestamp":"2019. május. 23. 09:32","title":"Nyugdíjazza az oktatóját a Debreceni Egyetem, aki bosszút sejt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763ba95b-342d-486c-85b5-12e12d09ccd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Huawei lenullázása csak a kezdet volt, és hamarosan újabb kínai vállalatokat szoríthat vissza az amerikai kormány.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Huawei lenullázása csak a kezdet volt, és hamarosan újabb kínai vállalatokat szoríthat vissza...","id":"20190521_huawei_kina_dji_dron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=763ba95b-342d-486c-85b5-12e12d09ccd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a84ae4d-05de-4cb7-90ab-a9a3c0da04dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_huawei_kina_dji_dron","timestamp":"2019. május. 21. 14:03","title":"A Huawei után jön a DJI? Amerika most a kínai drónok felé fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elég talányos blogbejegyzéssel jelentkezett George R. R. Martin, mely szerint más lesz a kötete vége, mint a sorozaté. Vagy nem.



","shortLead":"Elég talányos blogbejegyzéssel jelentkezett George R. R. Martin, mely szerint más lesz a kötete vége, mint a sorozaté...","id":"20190521_Mas_befejezest_kap_a_Tronok_harcakonyv_mint_a_sorozat__maga_a_szerzo_jelentette_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1740e2a9-8300-4bdb-9600-d471fcb0778a","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Mas_befejezest_kap_a_Tronok_harcakonyv_mint_a_sorozat__maga_a_szerzo_jelentette_ki","timestamp":"2019. május. 22. 08:13","title":"Más befejezést kap a Trónok harca-könyv, mint a sorozat – maga a szerző jelentette be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei igyekszik felkészülni arra az eshetőségre, hogy végleg elveszíti a jogot a Play áruház használatára. Most kitaláltak egy B tervet.","shortLead":"A Huawei igyekszik felkészülni arra az eshetőségre, hogy végleg elveszíti a jogot a Play áruház használatára. Most...","id":"20190523_google_play_aruhaz_google_huawei_bojkott_aptoide","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa70b38-36a7-4870-9331-65ff3a3040f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_google_play_aruhaz_google_huawei_bojkott_aptoide","timestamp":"2019. május. 23. 12:33","title":"Kitalálta a Huawei, hogyan válthatnák ki a Google Play áruházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08657467-7512-486b-b4db-ecb0d5ce0a85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyomoz a rendőrség. ","shortLead":"Nyomoz a rendőrség. ","id":"20190522_Eljaras_indult_az_M7esen_szaladgalo_lovak_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08657467-7512-486b-b4db-ecb0d5ce0a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fc1816-b8c2-4d6a-8dd1-ac16b813d343","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_Eljaras_indult_az_M7esen_szaladgalo_lovak_miatt","timestamp":"2019. május. 22. 11:55","title":"Eljárás indult az M7-esen szaladgáló lovak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichiátriai betegek otthonában, a fogyatékosok otthonába, a szenvedélybetegek otthonában, és a hajléktalanszállókon, éjjeli menedékhelyeken ellátottak száma csökkent is. ","shortLead":"A pszichiátriai betegek otthonában, a fogyatékosok otthonába, a szenvedélybetegek otthonában, és...","id":"20190522_Tobb_ezres_a_varolista_153an_kerultek_be_egy_ev_alatt_idosotthonba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06bbbfa-ebb3-4815-828b-5a27016cbd32","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Tobb_ezres_a_varolista_153an_kerultek_be_egy_ev_alatt_idosotthonba","timestamp":"2019. május. 22. 14:33","title":"Több ezres a várólista, de csak 153-an kerültek be egy év alatt idősotthonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb milliárdos szerződést kötött.","shortLead":"Újabb milliárdos szerződést kötött.","id":"20190522_Nem_tud_rosszul_jarni_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a418c4-2abf-43ac-9b02-db70f115b895","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_Nem_tud_rosszul_jarni_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege","timestamp":"2019. május. 22. 10:03","title":"Nem tud rosszul járni Mészáros Lőrinc informatikai cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]