Rakétaként száguldva tört elő egy kínai közösségi alkalmazás, a TikTok, amit sokan anti-Facebookként is emlegettek. A fejlesztő további területeket is meghódítana, megjelent rég várt chat-alkalmazása, és hamarosan bemutatkozhat zenestreamelő appja is.

Facebook-konkurensként is emlegették a kínai ByteDance cég TikTok nevű közösségi alkalmazását, amit márciusra már több mint egymilliárdan letöltöttek. A vállalat most újabb területekre tenné be a lábát Feiliao (angolul FlipChat) nevű alkalmazásával. Az app az azonnali üzenetküldő és az érdeklődésen alapuló fórumok egyfajta hibridjének tekinthető. Mind iOS-re, mind Androidra elérhető, most még csak Kínában, aztán szokás szerint jöhet a nemzetközi terjesztés.

Vannak, akik az újdonságot a kínai WeChat kihívójának tekintik, de ezúttal picit másról van szó. Az érdeklődés alapú közösségi alkalmazás arra ösztönözné a felhasználókat, hogy hobbijuknak, preferenciáiknak megfelelően hozzanak létre csevegőcsoportokat, így találjanak új barátokat, de persze a régiekkel is tarthatják a kapcsolatot. „Reméljük, a Feiliao összeköti a hasonló érdeklődésű felhasználókat, sokszínűbbé és érdekesebbé teszi az emberek életét” – nyilatkozta a ByteDance a TechCrunchnak.

© App Store/Feiliao

A Feiliao mindössze négy hónappal azután jelent meg, hogy a ByteDance elindította a Duoshant, egy Snapchat-ihlette videoküldő appot. A felhasználók rövid videókat készíthetnek és küldhetnek ismerőseiknek, a felvételek 72 óra múlva viszont eltűnnek.

S ha ez még nem volna elég: a legfrissebb hírek szerint még ebben az évben (talán már júliusban) egy zenestreamelő appal is kirukkolhat a ByteDance. A Bloomberg úgy tudja, hogy a fejlesztő már megállapodott a jogokat illetően a két legnagyobb indiai lemeztársasággal, és továbbiakkal is tárgyalásokat folytat. Persze nem lesz egyszerű dolga az alkalmazással, a zenei streaming ipar ugyanis tele van bevált appokkal. Hazájában ismét csak a Tescenttel kell megküzdenie (QQ Music), a másik igen nagy piacnak számító Indiában pedig ott az Apple Music, a YouTube, a Spotify és persze a helyi szereplők.

