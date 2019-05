Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd85bf9-9e0b-420b-a7d5-90a18e0ac0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fúvós funk kirobbanó energiájú nagykövetei a Barba Negrában lépnek fel október 22-én.","shortLead":"A fúvós funk kirobbanó energiájú nagykövetei a Barba Negrában lépnek fel október 22-én.","id":"20190528_Megint_jon_a_Lucky_Chops","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd85bf9-9e0b-420b-a7d5-90a18e0ac0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4650a9b3-13c7-43ad-bb2f-7496df923cb3","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Megint_jon_a_Lucky_Chops","timestamp":"2019. május. 28. 10:32","title":"Megint jön a Lucky Chops","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő azt is elmondta, ő több összellenzéki fórumra is elment, de az LMP egyiken sem volt ott.","shortLead":"A független képviselő azt is elmondta, ő több összellenzéki fórumra is elment, de az LMP egyiken sem volt ott.","id":"20190528_Szel_Bernadett_Nem_merult_hogy_momentumos_leszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f1cb09-d264-4761-9449-09e73e8737b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Szel_Bernadett_Nem_merult_hogy_momentumos_leszek","timestamp":"2019. május. 28. 06:10","title":"Szél Bernadett: Nem merült fel, hogy momentumos leszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index információi szerint a kormány augusztus elsejével venné el a kutatóhálózatokat az MTA-tól, a vagyont is ingyen használatba kellene adni.","shortLead":"Az Index információi szerint a kormány augusztus elsejével venné el a kutatóhálózatokat az MTA-tól, a vagyont is ingyen...","id":"20190528_Lement_a_valasztas_a_kormany_bedaralja_az_MTAt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f7b1dd-fa1a-4d30-9411-cd8c489dc938","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Lement_a_valasztas_a_kormany_bedaralja_az_MTAt","timestamp":"2019. május. 28. 10:03","title":"Lement a választás, a kormány bedarálja az MTA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyílt titok, hogy a kínai Huawei saját operációs rendszert fejleszt mobileszközeihez. Úgy tűnik, most már a név is megvan. ","shortLead":"Nyílt titok, hogy a kínai Huawei saját operációs rendszert fejleszt mobileszközeihez. Úgy tűnik, most már a név is...","id":"20190528_huawei_android_google_operacios_rendszer_ark_os","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3633040-2ffc-4583-93ab-d0dc63874d1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_huawei_android_google_operacios_rendszer_ark_os","timestamp":"2019. május. 28. 17:33","title":"Úgy tűnik, megvan, mire cseréli az Androidot a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39232c4-924b-4bb4-aef7-feca93b5a240","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország támadást indított az amerikai politikai rendszer ellen – így foglalta össze Robert Mueller a nemrég leadott jelentését. Az nem merült fel, hogy Donald Trump ellen vádat emeljenek, de nem is lehet azt mondani, hogy nem bűnös – tette hozzá.","shortLead":"Oroszország támadást indított az amerikai politikai rendszer ellen – így foglalta össze Robert Mueller a nemrég leadott...","id":"20190529_Mueller_Ha_biztosak_lettunk_volna_hogy_az_elnok_nem_kovetett_el_buncselekmenyt_leirtuk_volna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a39232c4-924b-4bb4-aef7-feca93b5a240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe0d32c-87f3-4edc-95aa-6e094a89bded","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Mueller_Ha_biztosak_lettunk_volna_hogy_az_elnok_nem_kovetett_el_buncselekmenyt_leirtuk_volna","timestamp":"2019. május. 29. 17:32","title":"Mueller: \"Ha biztosak lettünk volna, hogy az elnök nem követett el bűncselekményt, leírtuk volna\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az országos kompetenciamérésen a tanulók szövegértési képességét és matematikai eszköztudását térképezik fel. ","shortLead":"Az országos kompetenciamérésen a tanulók szövegértési képességét és matematikai eszköztudását térképezik fel. ","id":"20190528_Szerdan_merik_fel_a_magyar_iskolasok_tudadat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7585c5d-6ef6-430a-a56c-13e46c975bd1","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Szerdan_merik_fel_a_magyar_iskolasok_tudadat","timestamp":"2019. május. 28. 21:49","title":"Szerdán mérik fel a magyar iskolások tudását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Van, ami nem változik: Stallone a záró epizódban is véres és dühös lesz. ","shortLead":"Van, ami nem változik: Stallone a záró epizódban is véres és dühös lesz. ","id":"20190528_Cannes_Rambo_elozetes_trailer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"645f32ed-d466-4be4-bb0c-a57df44bb415","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Cannes_Rambo_elozetes_trailer","timestamp":"2019. május. 28. 11:44","title":"Kiszivárgott Cannes-ból az új Rambo előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég újabb részleget hozna Magyarországra. ","shortLead":"A cég újabb részleget hozna Magyarországra. ","id":"20190528_Miskolcra_koltoztetne_egy_nagybritanniai_gyarat_a_Bosch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793d2387-5415-4cda-a27c-92d7628395ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Miskolcra_koltoztetne_egy_nagybritanniai_gyarat_a_Bosch","timestamp":"2019. május. 28. 17:27","title":"Miskolcra költöztetné egy nagy-britanniai gyárát a Bosch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]