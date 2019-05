Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca6d2d43-aa05-4e12-8987-249ab5be662b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta legfrissebb elemzését a Gartner piackutató cég, amelyből kiderül, melyik gyártó hány okostelefont tudott eladni 2019 első negyedévében.","shortLead":"Kiadta legfrissebb elemzését a Gartner piackutató cég, amelyből kiderül, melyik gyártó hány okostelefont tudott eladni...","id":"20190530_gartner_piackutatas_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca6d2d43-aa05-4e12-8987-249ab5be662b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f63296e-7f59-4a61-b01c-c170baa67525","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_gartner_piackutatas_okostelefon","timestamp":"2019. május. 30. 12:33","title":"Lekörözte a Huawei az Apple-t, több okostelefont adtak el idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a1c5f3-fa5c-4184-8934-ddc58d57b016","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az első héten már több mint a keretösszeg felére érkezett be igény a konvektorcsere pályázaton.","shortLead":"Az első héten már több mint a keretösszeg felére érkezett be igény a konvektorcsere pályázaton.","id":"20190530_Gyorsan_fogy_a_konvektorcsereprogramra_szant_penz_erdemes_sietni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5a1c5f3-fa5c-4184-8934-ddc58d57b016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970530c6-d879-42bb-ac6b-d2ed78096ec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Gyorsan_fogy_a_konvektorcsereprogramra_szant_penz_erdemes_sietni","timestamp":"2019. május. 30. 09:58","title":"Gyorsan fogy a konvektorcsere-programra szánt pénz, érdemes sietni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel százmillió forint nyereséggel zárta a Puskás Futball Club Kft. 2018-at.","shortLead":"Közel százmillió forint nyereséggel zárta a Puskás Futball Club Kft. 2018-at.","id":"20190530_14_millio_forint_a_havi_atlagber_a_felcsuti_futballklubnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dbe6c2-be1c-49a6-b911-825415364f19","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_14_millio_forint_a_havi_atlagber_a_felcsuti_futballklubnal","timestamp":"2019. május. 30. 17:46","title":"1,4 millió forint a havi átlagbér a felcsúti futballklubnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"506681f2-2011-47e1-8c6b-cda95a6c71a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alábbiakban élő bejelentkezésünket láthatják a halálos áldozatokkal járó szerdai hajóbaleset helyszínéről, a Duna pesti rakpartjáról.","shortLead":"Az alábbiakban élő bejelentkezésünket láthatják a halálos áldozatokkal járó szerdai hajóbaleset helyszínéről, a Duna...","id":"20190529_Video_bejelentkezesunk_a_dunai_hajobaleset_helyszinerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=506681f2-2011-47e1-8c6b-cda95a6c71a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd29fd7-32e6-4e29-8e5a-1bf18df127c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Video_bejelentkezesunk_a_dunai_hajobaleset_helyszinerol","timestamp":"2019. május. 29. 23:59","title":"Videós bejelentkezésünk a dunai hajóbaleset helyszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a7552b-d529-412a-bab5-ce60abea51d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyűlnek az indokok, hogy miért kellene visszazöldíteni a városainkat.","shortLead":"Gyűlnek az indokok, hogy miért kellene visszazöldíteni a városainkat.","id":"20190531_Meg_ok_a_faultetesre_tobb_a_vihar_a_surun_beepitett_varosok_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31a7552b-d529-412a-bab5-ce60abea51d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d71ee9-43e2-40c1-ab60-387d4ac5709a","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Meg_ok_a_faultetesre_tobb_a_vihar_a_surun_beepitett_varosok_felett","timestamp":"2019. május. 31. 07:23","title":"Még egy ok a faültetésre: több a vihar a sűrűn beépített városok felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Már el is hagyta Budapestet a Viking Sigyn szállodahajó, amely a jelek szerint a Hableány szerdai katasztrófáját okozta. ","shortLead":"Már el is hagyta Budapestet a Viking Sigyn szállodahajó, amely a jelek szerint a Hableány szerdai katasztrófáját...","id":"20190531_viking_sigyl_szallodahajo_dunai_hajobaleset_hableany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144d5df7-c53d-4ae0-9677-0d587dee798e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_viking_sigyl_szallodahajo_dunai_hajobaleset_hableany","timestamp":"2019. május. 31. 10:33","title":"Elhagyta Budapestet a szállodahajó, amelyik elsüllyesztette a Hableányt - mutatjuk, hol jár most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tisztában van vele, hogy senki nem élhet örökké. ","shortLead":"Tisztában van vele, hogy senki nem élhet örökké. ","id":"20190530_Lagzi_Lajcsi_vegrendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b2e411-0c5d-4e05-ab2a-3e4ef5c74b3a","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Lagzi_Lajcsi_vegrendelet","timestamp":"2019. május. 30. 10:02","title":"Lagzi Lajcsi megírta a végrendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696bbb27-d8d3-4a75-87f3-5a74a8654c89","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nem kell fagypont közeli vízben tartózkodnia az embernek ahhoz, hogy a szervezete komoly bajba kerüljön. Már 10-15 fokos hőmérsékletnél is csupán néhány óra a halálos kihűlésig tartó idő. ","shortLead":"Nem kell fagypont közeli vízben tartózkodnia az embernek ahhoz, hogy a szervezete komoly bajba kerüljön. Már 10-15...","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hipotermia_kihules_jelei_hatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=696bbb27-d8d3-4a75-87f3-5a74a8654c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0ea291-dd91-49db-a127-923c804ad75d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_dunai_hajobaleset_hipotermia_kihules_jelei_hatasa","timestamp":"2019. május. 30. 14:06","title":"Dunai hajóbaleset: még a 10-15 fokos víz is csak lassítja az elkerülhetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]