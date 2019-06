Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A magyar nép együttérzése az első perctől hangsúlyosan megjelenik a dunai hajóbalesetről szóló dél-koreia tudósításokban, és az első pár napban megjelenő kritikák után most már pozitívabb kép alakult ki hazánkról az ázsiai ország közvéleményében - számolt be részletesen az ázsiai országban tapasztalható hangulatról egy ott élő magyar. A dél-koreai média információi szerint a meghalt turisták újabb rokonai érkeznek Budapestre, de két ügyészt is hazánkba irányítottak. Most viszont a legfontosabb számukra az áldozatok maradványainak megtalálása, és hazatérő külügyminiszterük szerint erre ígéretet is kaptak Szijjártó Pétertől. Ezért a búvároktól kapott információk alapján a hétfőt várják feszült figyelemmel az eltűnt státuszt a halálnál is rosszabbnak tartó dél-koreai emberek.

A magyar nép együttérzése az első perctől hangsúlyosan megjelenik a dunai hajóbalesetről szóló dél-koreia tudósításokban
2019. június. 03. 06:00
Várják a merülést, ezrével törlik az olcsó utakat - így látják a hajótragédia fejleményeit Dél-Koreából

Egy nyugat-dunántúli és egy dél-dunántúli járműipari üzemben is 4 napos munkahetet rendeltek el májustól, egy harmadikban pedig most tervezik bevezetni.- írja a Népszava.
Egy nyugat-dunántúli és egy dél-dunántúli járműipari üzemben is 4 napos munkahetet rendeltek el májustól
2019. június. 02. 07:17
Intő jelek a járműiparban: több üzemben is 4 napos munkahetet rendeltek el

Szetthátrányból nyert a Babos-Mladenovic női páros a tenisz Grand Slam verseny nyolcaddöntőjében.

\r

Szetthátrányból nyert a Babos-Mladenovic női páros a tenisz Grand Slam verseny nyolcaddöntőjében.

\r

2019. június. 02. 15:17
Győztek, Babosék már a Roland Garros negyeddöntőjében vannak

Tárolható az Északi-tenger fenekén a szén-dioxid még abban az esetben is, hogyha a gáz-és kőolajfeltárások fúrólyukain keresztül esetleg ismét kiszabadulhat az üvegházhatású gáz – derítették ki a kieli Geomar Helmholtz Óceánkutató Intézet szakemberei.
Tárolható az Északi-tenger fenekén a szén-dioxid még abban az esetben is, hogyha a gáz-és kőolajfeltárások fúrólyukain keresztül esetleg ismét kiszabadulhat az üvegházhatású gáz
2019. június. 02. 10:03
Lenne itt egy jó ötlet a káros szén-dioxid tárolására

A hvg.hu tudósítója a Margitszigeten felállított irányítási pontról készített néhány felvételt.
A hvg.hu tudósítója a Margitszigeten felállított irányítási pontról készített néhány felvételt.
2019. június. 01. 12:28
Sátrak, kordonok: Fotókon a margitszigeti mentési bázis

A hasban is erőteljes mexikói, Andy Ruiz Jr. beugróként élt a lehetőséggel, legyőzte a legyőzhetetlennek hitt Anthony Joshuát, ezzel ő lett a nehézsúly legújabb királya.
Négyszer küldték padlóra a boksz óriását, új királya van a nehézsúlynak
2019. június. 02. 11:47
Négyszer küldték padlóra a boksz óriását, új királya van a nehézsúlynak

Az EP-választáson az unió jó irányba tett egy lépést, a magyarországi ellenzék pedig kitört a semmilyenségből. Vélemény.
Az EP-választáson az unió jó irányba tett egy lépést, a magyarországi ellenzék pedig kitört a semmilyenségből. Vélemény.
2019. június. 02. 17:00
Révész Sándor: Polgárok, győztünk!

Egyre gyakrabban vetnek be robotokat a sebészeti műtétek során, ezek a költséges műtéti módszerek azonban csak kevés előnnyel járnak a bécsi Ludwig Boltzmann Intézet 28 klinikai tanulmányt elemző jelentése szerint.
Egyre gyakrabban vetnek be robotokat a sebészeti műtétek során, ezek a költséges műtéti módszerek azonban csak kevés előnnyel járnak a bécsi Ludwig Boltzmann Intézet 28 klinikai tanulmányt elemző jelentése szerint.
2019. június. 02. 16:03
Nem biztos, hogy jobb lesz, ha egy gép kezei alá fekszik a kórházban Vélemény.","shortLead":"Az EP-választáson az unió jó irányba tett egy lépést, a magyarországi ellenzék pedig kitört a semmilyenségből. Vélemény.","id":"201922_polgarok_gyoztunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acdacce7-808a-42d1-b62c-bf55e992ed0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6705f3-9d55-4b7a-a38a-9a08c771881c","keywords":null,"link":"/itthon/201922_polgarok_gyoztunk","timestamp":"2019. június. 02. 17:00","title":"Révész Sándor: Polgárok, győztünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2695a7-0a70-4e81-a924-75bea678b27b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre gyakrabban vetnek be robotokat a sebészeti műtétek során, ezek a költséges műtéti módszerek azonban csak kevés előnnyel járnak a bécsi Ludwig Boltzmann Intézet 28 klinikai tanulmányt elemző jelentése szerint.","shortLead":"Egyre gyakrabban vetnek be robotokat a sebészeti műtétek során, ezek a költséges műtéti módszerek azonban csak kevés...","id":"20190602_robotokkal_vegzett_sebeszet_elonyei_koltsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b2695a7-0a70-4e81-a924-75bea678b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66075480-a4ec-4e89-863a-bd942abf5fb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_robotokkal_vegzett_sebeszet_elonyei_koltsegek","timestamp":"2019. június. 02. 16:03","title":"Nem biztos, hogy jobb lesz, ha egy gép kezei alá fekszik a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]