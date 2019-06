Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16e47a95-3f95-4730-8e8c-5aa235fd7821","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A szülők elképzelése azzal kapcsolatban, hogy mivel segíthetnék elő gyerekeik boldogulását, gyakran szöges ellentétben áll az ezzel kapcsolatos kutatásokkal. A boldogságnak ugyanis az örömön kívül más összetevői is vannak.","shortLead":"A szülők elképzelése azzal kapcsolatban, hogy mivel segíthetnék elő gyerekeik boldogulását, gyakran szöges ellentétben...","id":"20190602_Mitol_lesz_igazan_boldog_a_gyerekunk_Ime_negy_boldogito_szokas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16e47a95-3f95-4730-8e8c-5aa235fd7821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950e22f3-292d-464c-bee2-e8bd14fd6a14","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190602_Mitol_lesz_igazan_boldog_a_gyerekunk_Ime_negy_boldogito_szokas","timestamp":"2019. június. 02. 19:15","title":"Mitől lesz igazán boldog a gyerekünk? Íme négy boldogító szokás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddf824c-3df8-4e56-b310-a6776f4bbe91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190604_Meghibasodott_egy_jarmu_nem_jar_az_1es_villamos_egy_szakaszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ddf824c-3df8-4e56-b310-a6776f4bbe91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36db95bc-31cb-41e9-a4c2-f971b0159f81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_Meghibasodott_egy_jarmu_nem_jar_az_1es_villamos_egy_szakaszon","timestamp":"2019. június. 04. 10:23","title":"Meghibásodott egy jármű, nem jár az 1-es villamos egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da90bb7e-03ac-4f4a-a9db-a2c1147b950b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség cáfolta azt a sajtóhírt, amely szerint négynél több holttestet találtak volna a Dunában Ercsinél.","shortLead":"A rendőrség cáfolta azt a sajtóhírt, amely szerint négynél több holttestet találtak volna a Dunában Ercsinél.","id":"20190603_Negynel_tobb_holttestet_talaltak_a_Duna_Ercsi_alatti_szakaszan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da90bb7e-03ac-4f4a-a9db-a2c1147b950b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bcb22b-9f0c-48dd-9060-b3f68f12773d","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Negynel_tobb_holttestet_talaltak_a_Duna_Ercsi_alatti_szakaszan","timestamp":"2019. június. 03. 11:11","title":"Holttestet találtak a Dunában Hartánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két legnagyobb brit ellenzéki erő vezetői nem hajlandóak részt venni a Trump tiszteletére rendezett banketten.","shortLead":"A két legnagyobb brit ellenzéki erő vezetői nem hajlandóak részt venni a Trump tiszteletére rendezett banketten.","id":"20190603_Trump_harom_napig_II_Erzsebet_vendege_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cbd286-2b41-4ddc-86bd-a931dde31e0e","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Trump_harom_napig_II_Erzsebet_vendege_lesz","timestamp":"2019. június. 03. 06:23","title":"Trump három napig II. Erzsébet vendége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb795011-2b41-4dc5-832b-b1699c47d376","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan videó készült 3D-s grafika segítségével, amely megpróbálja rekonstruálni a múlt szerdai Hableány és Viking Sigyn hajók balesetét. ","shortLead":"Egy olyan videó készült 3D-s grafika segítségével, amely megpróbálja rekonstruálni a múlt szerdai Hableány és Viking...","id":"20190603_dunai_hajobaleset_viking_sigyn_hableany_felborult_hajo_3d_modell_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb795011-2b41-4dc5-832b-b1699c47d376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13c94e8-86d9-482a-9016-5750b41bd2e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_dunai_hajobaleset_viking_sigyn_hableany_felborult_hajo_3d_modell_video","timestamp":"2019. június. 03. 14:33","title":"Új videóanimáció mutatja be a Dunán történt súlyos hajószerencsétlenséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e31e754-1c80-45ed-823c-d6e214accd9e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem Kína, hanem Trump gazdaságpolitikája a felelős az USA gazdasági gondjaiért – így vélekedik a Yale egyetem tanára, aki korábban a Morgan Stanley Asia elnöke volt. Stephen S. Roach professzor tehát tudja, hogy miről beszél, amikor azt állítja: ahogyan Reagan elnök a nyolcvanas években Japánt tette meg bűnbaknak, úgy most Trump csinálja ugyanezt Kínával. ","shortLead":"Nem Kína, hanem Trump gazdaságpolitikája a felelős az USA gazdasági gondjaiért – így vélekedik a Yale egyetem tanára...","id":"20190603_A_Yale_egyetem_szaktekintelye_izekre_szedte_Trump_bunbakkereso_gazdasagpolitikajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e31e754-1c80-45ed-823c-d6e214accd9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb4ec6d-1be6-4498-aaad-be38f167933f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_A_Yale_egyetem_szaktekintelye_izekre_szedte_Trump_bunbakkereso_gazdasagpolitikajat","timestamp":"2019. június. 03. 11:35","title":"A Yale egyetem szaktekintélye ízekre szedte Trump bűnbakkereső gazdaságpolitikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A baracktermésnek nem tett be annyira az időjárás, és a tavalyi magas árak után az idén olcsóbbra lehet számítani. ","shortLead":"A baracktermésnek nem tett be annyira az időjárás, és a tavalyi magas árak után az idén olcsóbbra lehet számítani. ","id":"20190603_Olcsobb_lesz_iden_a_barack","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2b5f6a-c69a-48a6-a384-f675fe2517f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Olcsobb_lesz_iden_a_barack","timestamp":"2019. június. 03. 06:50","title":"Olcsóbb lesz idén a barack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stephen Hawking 45 évvel ezelőtt írta le a róla elnevezett sugárzást, ami a fekete lyukakból származhat. Most egy lépéssel ismét közelebb kerültünk ahhoz, hogy bebizonyítsák: létezik a Hawking-sugárzás.","shortLead":"Stephen Hawking 45 évvel ezelőtt írta le a róla elnevezett sugárzást, ami a fekete lyukakból származhat. Most...","id":"20190603_stephen_hawking_fekete_lyuk_hawking_sugarzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b02569-c6c1-4635-9e8a-eaf571207f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_stephen_hawking_fekete_lyuk_hawking_sugarzas","timestamp":"2019. június. 03. 11:03","title":"Sikerült bizonyítani Stephen Hawking 45 éve tett jóslatát a fekete lyukakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]