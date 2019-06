Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A tavaly képviselői mandátumáról, és nemrég romaügyi biztosi posztjától is megvált fideszes politikus nagykövetként fogja külföldön ismertetni a magyar kormány kiemelt fontosságú társadalmi ügyekkel kapcsolatos eredményeit és céljait. ","shortLead":"A tavaly képviselői mandátumáról, és nemrég romaügyi biztosi posztjától is megvált fideszes politikus nagykövetként...","id":"20190604_Halmozza_a_poziciokat_nagykovet_lesz_Balog_Zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0c9fe8-539a-43b4-9b6b-73258a939712","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Halmozza_a_poziciokat_nagykovet_lesz_Balog_Zoltan","timestamp":"2019. június. 04. 20:20","title":"Halmozza a pozíciókat, nagykövet lesz Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f4662b-3d6b-4e20-823e-4e7ceaeb7353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízlépcső megállította az áradó folyó által összeszedett szemetet, ezt később majd lehalásszák róla. ","shortLead":"A vízlépcső megállította az áradó folyó által összeszedett szemetet, ezt később majd lehalásszák róla. ","id":"20190604_Szinte_egybefuggo_szemet_boritja_a_Tiszat_Kiskorenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9f4662b-3d6b-4e20-823e-4e7ceaeb7353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3275cec2-ff06-4784-bc60-1d1153494d39","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Szinte_egybefuggo_szemet_boritja_a_Tiszat_Kiskorenel","timestamp":"2019. június. 04. 20:14","title":"Szinte egybefüggő szemét borítja a Tiszát Kiskörénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6477d42c-91ef-4f82-8124-98deddbb2670","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Chikán Attila szerint az elmúlt húsz év kormányai is hibáztak. ","shortLead":"Chikán Attila szerint az elmúlt húsz év kormányai is hibáztak. ","id":"20190604_Az_osszes_volt_szocialista_orszag_elhagyott_bennunket__a_volt_gazdasagi_miniszter_olvasott_be_a_kormanyfonek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6477d42c-91ef-4f82-8124-98deddbb2670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e1e8d5-3d04-4f93-99e8-4d83d9a4e3a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Az_osszes_volt_szocialista_orszag_elhagyott_bennunket__a_volt_gazdasagi_miniszter_olvasott_be_a_kormanyfonek","timestamp":"2019. június. 04. 11:23","title":"\"Az összes volt szocialista ország elhagyott bennünket\" – a volt gazdasági miniszter olvasott be a kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67aeba83-5731-4964-b82f-8bc0bc4dd325","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A három és fél méteres állat több üveg vörösbort is összetört. ","shortLead":"A három és fél méteres állat több üveg vörösbort is összetört. ","id":"20190604_Reggeli_kave_helyett_egy_aligator_fogadta_a_konyhaban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67aeba83-5731-4964-b82f-8bc0bc4dd325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78082108-553b-4f7c-b54d-0ff2dd8a9b16","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Reggeli_kave_helyett_egy_aligator_fogadta_a_konyhaban__video","timestamp":"2019. június. 04. 10:25","title":"Reggeli kávé helyett egy aligátor fogadta a konyhában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1913b7-e0d1-4daa-8d96-425e7a3ac24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon a mesterséges intelligenciát és a kiterjesztett valóságot hívta segítségül, hogy a vásárlók \"felpróbálhassák\" a megvásárolható rúzsokat.","shortLead":"Az Amazon a mesterséges intelligenciát és a kiterjesztett valóságot hívta segítségül, hogy a vásárlók \"felpróbálhassák\"...","id":"20190604_amazon_vasarlas_mesterseges_intelligencia_ruzs_kiterjesztett_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c1913b7-e0d1-4daa-8d96-425e7a3ac24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45bf5cf5-2cca-4749-9d5c-a0c420e5a41c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_amazon_vasarlas_mesterseges_intelligencia_ruzs_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. június. 04. 17:03","title":"Remek funkcióval bővült az Amazon alkalmazása, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1184d2-075c-42a1-afe5-c8e4a8c9c42e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"24 órát adott Nigel Farage-nek, a Brexit párt vezérének az Európai Parlament illetékes bizottsága, hogy választ adjon arra a kérdésre, miért nem tüntette fel képviselői elszámolásában a biztosítási üzletben érdekelt Arron Bankstől kapott támogatást.","shortLead":"24 órát adott Nigel Farage-nek, a Brexit párt vezérének az Európai Parlament illetékes bizottsága, hogy választ adjon...","id":"20190605_Miert_fizetett_13_ezer_fontos_lakast_Londonban_a_Brexitpart_vezerenek_egy_brit_milliomos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b1184d2-075c-42a1-afe5-c8e4a8c9c42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9546b601-970e-401b-ba9b-aac017dda698","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Miert_fizetett_13_ezer_fontos_lakast_Londonban_a_Brexitpart_vezerenek_egy_brit_milliomos","timestamp":"2019. június. 05. 14:25","title":"Miért fizetett 13 ezer fontos lakást Londonban a Brexit-párt vezérének egy brit milliomos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e51cd7-a9f6-4a8f-9011-1664f96e20ed","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Új, egészséges ital a láthatáron. Bármennyire furcsának tűnik is, nagy jövőt jósolnak feltalálói a szapora kis zöld vízinövénynek.","shortLead":"Új, egészséges ital a láthatáron. Bármennyire furcsának tűnik is, nagy jövőt jósolnak feltalálói a szapora kis zöld...","id":"20190605_A_bekalencse_bamulatos_atvaltozasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e51cd7-a9f6-4a8f-9011-1664f96e20ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9d727f-bddb-40a8-98de-c96fcc844f71","keywords":null,"link":"/elet/20190605_A_bekalencse_bamulatos_atvaltozasa","timestamp":"2019. június. 05. 18:18","title":"A békalencse bámulatos átváltozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddf824c-3df8-4e56-b310-a6776f4bbe91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190604_Meghibasodott_egy_jarmu_nem_jar_az_1es_villamos_egy_szakaszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ddf824c-3df8-4e56-b310-a6776f4bbe91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36db95bc-31cb-41e9-a4c2-f971b0159f81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_Meghibasodott_egy_jarmu_nem_jar_az_1es_villamos_egy_szakaszon","timestamp":"2019. június. 04. 10:23","title":"Meghibásodott egy jármű, nem jár az 1-es villamos egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]