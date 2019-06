Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6559c94-a23b-4ba4-862d-a3d9df40e957","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Amint színre lépett a Pálinkás József és más, jobboldali értelmiségiek által létrehozott Felelős Értelmiség csoport, többen az új reménységet látták meg benne. Az öröm azonban még korai.","shortLead":"Amint színre lépett a Pálinkás József és más, jobboldali értelmiségiek által létrehozott Felelős Értelmiség csoport...","id":"20190608_A_konzervativ_ertelmiseg_mozgolodik_de_meg_ne_keressuk_Orban_kihivojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6559c94-a23b-4ba4-862d-a3d9df40e957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4353fd88-de83-42dc-a002-9ba79a309125","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_A_konzervativ_ertelmiseg_mozgolodik_de_meg_ne_keressuk_Orban_kihivojat","timestamp":"2019. június. 08. 13:00","title":"Az Orbán-kritikus konzervatív értelmiség megmozdult, de még ne keressük a leváltót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hat évre küldték a rácsok mögé, amiért egy állami acélgyár ellen tiltakozott a közösségi oldalon. ","shortLead":"Hat évre küldték a rácsok mögé, amiért egy állami acélgyár ellen tiltakozott a közösségi oldalon. ","id":"20190606_Facebookbejegyzesei_miatt_bortonbe_zartak_egy_embert_Vietnamban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f0d643-758f-48c6-bd6a-8f85600ead02","keywords":null,"link":"/elet/20190606_Facebookbejegyzesei_miatt_bortonbe_zartak_egy_embert_Vietnamban","timestamp":"2019. június. 06. 21:13","title":"Facebook-bejegyzései miatt börtönbe zártak egy embert Vietnámban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622b8205-bec6-42a2-88d0-f53c9ff8d360","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig várja a vitákat a többi ellenzéki főpolgármester-jelölttel, és áll az előválasztás elé, bár eddig azt hitte, ő lesz a DK jelöltje – reagált rövid sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely a Facebookon, nem sokkal az után, hogy kiderült, Kálmán Olga is beszáll a versenybe.","shortLead":"Alig várja a vitákat a többi ellenzéki főpolgármester-jelölttel, és áll az előválasztás elé, bár eddig azt hitte, ő...","id":"20190606_Karacsony_Gergely_fopolgarmesterjelolt_sajtotajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=622b8205-bec6-42a2-88d0-f53c9ff8d360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b5971c-c005-4b89-b5aa-a7b5b931b126","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Karacsony_Gergely_fopolgarmesterjelolt_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. június. 06. 16:28","title":"Karácsony Gergely: Eddig azt hittem, én leszek a DK jelöltje az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset történt a Budapest felé vezető oldalán, az 54. kilométerszelvényben.","shortLead":"Baleset történt a Budapest felé vezető oldalán, az 54. kilométerszelvényben.","id":"20190606_Teljesen_lezartak_az_M1es_autopalyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61469f86-4372-40c6-ae49-1c6ddd77de29","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_Teljesen_lezartak_az_M1es_autopalyat","timestamp":"2019. június. 06. 15:39","title":"Teljesen lezárták az M1-es autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74711b0b-6ace-4fae-af45-ec55907d1b85","c_author":"Tóth Richárd","category":"elet","description":"A színésznő videóüzenetet küldött a Pride 2019-es megnyitójára, beszédében azt mondta, büszke arra, hogy roma, és büszke a családjára, hogy úgy nevelték, hogy elfogadó. Számára az elfogadás olyan természetes, mint a levegővétel. De nem vagyunk egyformák. Vannak homofóbok, xenofóbok, antiszemiták, rasszisták. És vannak homoszexuálisok is.","shortLead":"A színésznő videóüzenetet küldött a Pride 2019-es megnyitójára, beszédében azt mondta, büszke arra, hogy roma, és...","id":"20190607_Farkas_Franciska_Milyen_alapon_hasznalom_en_indulatszokent_a_buzit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74711b0b-6ace-4fae-af45-ec55907d1b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3899bd-7bbb-413c-8803-f6548d32ad41","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Farkas_Franciska_Milyen_alapon_hasznalom_en_indulatszokent_a_buzit","timestamp":"2019. június. 07. 20:08","title":"Farkas Franciska: Milyen alapon használom én indulatszóként a buzit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem semmi, mi mindent rejt egy rohamkocsi.\r

\r

","shortLead":"Nem semmi, mi mindent rejt egy rohamkocsi.\r

\r

","id":"20190607_Ennyi_minden_van_egy_mentoautoban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d33ece-6e44-4cfc-b686-b21b697a4a83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_Ennyi_minden_van_egy_mentoautoban__video","timestamp":"2019. június. 07. 16:17","title":"Ennyi minden van egy mentőautóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967f2f97-5aa0-47e2-b23d-4123a3b09c70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajó gyorsabban átért, mint ahogy azzal számoltak.","shortLead":"A hajó gyorsabban átért, mint ahogy azzal számoltak.","id":"20190607_34_kozott_zarjak_le_az_Arpad_hidat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=967f2f97-5aa0-47e2-b23d-4123a3b09c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475b02ca-0cdc-4aea-95d1-8b8488ce562d","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_34_kozott_zarjak_le_az_Arpad_hidat","timestamp":"2019. június. 07. 14:33","title":"Hídlezárásokkal érkezett meg az úszódaru a Margit hídhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8e7e0f-2899-4612-b4b2-81f5bea3070b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sem tett vallomást a Viking Sigyn kapitánya, C. Yuriy. A nyomozás számokban.","shortLead":"Továbbra sem tett vallomást a Viking Sigyn kapitánya, C. Yuriy. A nyomozás számokban.","id":"20190608_Majdnem_otezer_foto_keszult_a_Hableanykatasztrofarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8e7e0f-2899-4612-b4b2-81f5bea3070b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffedf1f1-e584-42e4-b8a9-c552dc4d6e9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Majdnem_otezer_foto_keszult_a_Hableanykatasztrofarol","timestamp":"2019. június. 08. 08:21","title":"Majdnem ötezer fotó készült a Hableány-katasztrófáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]