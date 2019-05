Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"462d5274-6cb9-4e11-ab74-eac60f2767bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akár 750 euróra is büntethetik a zaklatókat.","shortLead":"Akár 750 euróra is büntethetik a zaklatókat.","id":"20190430_Szazakat_buntettek_meg_miota_helyszini_birsag_jar_a_zaklatasert_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=462d5274-6cb9-4e11-ab74-eac60f2767bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1b1e22-3ef2-4d65-b795-6a6643a79b64","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Szazakat_buntettek_meg_miota_helyszini_birsag_jar_a_zaklatasert_Franciaorszagban","timestamp":"2019. április. 30. 12:22","title":"Százakat büntettek meg, mióta helyszíni bírság jár a zaklatásért Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a85b664-12be-4a3b-875f-19314630ad1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a bajor divatterepjárónak nemcsak a mérete, hanem a teljesítménye és nyomatéka is hegyomlásnyi. ","shortLead":"Ennek a bajor divatterepjárónak nemcsak a mérete, hanem a teljesítménye és nyomatéka is hegyomlásnyi. ","id":"20190502_475_loerore_huztak_a_bmw_4turbos_csucsdizelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a85b664-12be-4a3b-875f-19314630ad1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e692a104-b0c3-4828-9fa5-1f51a1b752bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_475_loerore_huztak_a_bmw_4turbos_csucsdizelet","timestamp":"2019. május. 02. 11:21","title":"475 lóerőre húzták a BMW 4-turbós csúcsdízelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jelenlegi ismereteink szerint mindössze két olyan portré maradt fenn a reneszánsz mesterről, amelyek még Da Vinci életében készültek. ","shortLead":"Jelenlegi ismereteink szerint mindössze két olyan portré maradt fenn a reneszánsz mesterről, amelyek még Da Vinci...","id":"20190502_Elokerult_Leonardo_da_Vinci_eddig_ismeretlen_portreja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959fb7e8-f17c-4b93-8c1c-153e4f63501c","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Elokerult_Leonardo_da_Vinci_eddig_ismeretlen_portreja","timestamp":"2019. május. 02. 10:52","title":"Előkerült a haldokló Leonardo da Vinci eddig ismeretlen portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754b19a9-ef61-4b11-904b-29d093046bdb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munka ünnepe alkalmából különleges grafikával jelentkezik ma főoldalán több országban is a Google.","shortLead":"A munka ünnepe alkalmából különleges grafikával jelentkezik ma főoldalán több országban is a Google.","id":"20190501_a_munka_unnepe_2019_google_logo_ketkezi_munkasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754b19a9-ef61-4b11-904b-29d093046bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14d85f7-f028-4466-98be-fd95c8b34572","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_a_munka_unnepe_2019_google_logo_ketkezi_munkasok","timestamp":"2019. május. 01. 07:03","title":"A munka ünnepe 2019: ezzel tiszteleg ma a Google a kétkezi munkások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf43081-8a9f-4aa5-b168-a4398be8b37d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár hidegen indul a hajnal, és többfelé lehet szórványosan eső, a nap során 20 fok körüli meleg lesz.","shortLead":"Bár hidegen indul a hajnal, és többfelé lehet szórványosan eső, a nap során 20 fok körüli meleg lesz.","id":"20190430_Majus_elsejen_szerencseje_lesz_ha_a_szabadba_keszul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddf43081-8a9f-4aa5-b168-a4398be8b37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9051da76-e4a3-424e-8d00-e5744148dd04","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Majus_elsejen_szerencseje_lesz_ha_a_szabadba_keszul","timestamp":"2019. április. 30. 12:44","title":"Május elsején szerencséje lesz, ha a szabadba készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5affb6b7-c963-4dae-9917-0f888aaa3509","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb 21 MOL-töltőállomással bővült az országos mikrochip-leolvasó hálózat, így már 121 helyszínen lehet ingyenesen beazonosítani az eltévedt kutyákat. ","shortLead":"Újabb 21 MOL-töltőállomással bővült az országos mikrochip-leolvasó hálózat, így már 121 helyszínen lehet ingyenesen...","id":"20190430_Meg_tobb_MOLkuton_lehet_az_elveszett_kutyakat_beazonositani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5affb6b7-c963-4dae-9917-0f888aaa3509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aea2a03-2f59-497b-bfb7-e3306d46cf10","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Meg_tobb_MOLkuton_lehet_az_elveszett_kutyakat_beazonositani","timestamp":"2019. április. 30. 14:52","title":"Még több MOL-kúton lehet az elveszett kutyákat beazonosítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c715a4fd-819a-44b0-b6d1-43299947d01a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négyéves lett.","shortLead":"Négyéves lett.","id":"20190502_Eddig_soha_nem_latott_fotokkal_unnepelik_Sarolta_hercegno_szuletesnapjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c715a4fd-819a-44b0-b6d1-43299947d01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaacfa14-d64f-4d77-bbbd-627b5a438efd","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Eddig_soha_nem_latott_fotokkal_unnepelik_Sarolta_hercegno_szuletesnapjat","timestamp":"2019. május. 02. 08:24","title":"Eddig soha nem látott fotókkal ünnepelik Sarolta hercegnő születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0551c53e-2e77-4b7b-a7c8-85d745cf44db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltóknak nyolc és fél órába telt, mire eloltották a tüzet. ","shortLead":"A tűzoltóknak nyolc és fél órába telt, mire eloltották a tüzet. ","id":"20190502_Osztrak_alagutban_egett_ki_teljesen_egy_magyar_sofor_kamionja__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0551c53e-2e77-4b7b-a7c8-85d745cf44db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca7b5bb-c98d-4f26-a618-b5154a865967","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_Osztrak_alagutban_egett_ki_teljesen_egy_magyar_sofor_kamionja__fotok","timestamp":"2019. május. 02. 07:33","title":"Osztrák alagútban égett ki teljesen egy magyar sofőr kamionja – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]