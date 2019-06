Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a31bb3a9-ae82-45bb-8e55-fdb4c0505b87","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Walmart a legnagyobb élelmiszer-forgalmazó jelenleg is az USA-ban, de új ötletük révén is hatalmasat szakítanának.","shortLead":"A Walmart a legnagyobb élelmiszer-forgalmazó jelenleg is az USA-ban, de új ötletük révén is hatalmasat szakítanának.","id":"20190609_Jon_a_hazhoz_szallitas_uj_szintje_a_hutobe_teszi_az_etelt_a_futar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a31bb3a9-ae82-45bb-8e55-fdb4c0505b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20340978-3005-4215-903e-d99c1c7f79a9","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Jon_a_hazhoz_szallitas_uj_szintje_a_hutobe_teszi_az_etelt_a_futar","timestamp":"2019. június. 09. 17:10","title":"Jön a házhoz szállítás új szintje: a hűtőbe teszi az ételt a futár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia jobbközép Köztársaságiak (LR) támogatásával megválasztott hetvenkét polgármester kiáltványt tett közzé vasárnap, amelyben Emmanuel Macron köztársasági elnököt támogatásukról biztosítják két héttel azután, hogy pártjuk, az Európai Néppárthoz tartozó LR alig 8,5 százalékos támogatottsággal a negyedik helyen végzett az európai parlamenti választásokon, a pártvezető Laurent Wauquiez pedig lemondott tisztségéről.","shortLead":"A francia jobbközép Köztársaságiak (LR) támogatásával megválasztott hetvenkét polgármester kiáltványt tett közzé...","id":"20190609_Macron_mogott_a_jobboldali_francia_polgarmesterek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2aa4e6-5466-4f74-ab45-685c5d27d48a","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Macron_mogott_a_jobboldali_francia_polgarmesterek","timestamp":"2019. június. 09. 15:30","title":"Macron mögött a jobboldali francia polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az európai uniós (EU-) tagállamok több határőr bevetését jelentik be hivatalosan, mint amennyit ténylegesen mozgósítanak - mondta Fabrice Leggeri, a Frontex EU-s határ-, és partvédelmi szervezet vezetője a Welt am Sonntag című vasárnapi német lapnak.","shortLead":"Az európai uniós (EU-) tagállamok több határőr bevetését jelentik be hivatalosan, mint amennyit ténylegesen...","id":"20190609_Erdekes_szamokat_kozolt_a_Frontex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c76ab6-16a0-4e7e-928a-7f7d5d4c4590","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Erdekes_szamokat_kozolt_a_Frontex","timestamp":"2019. június. 09. 12:11","title":"Érdekes számokat közölt a Frontex","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"\"De ha mégis veszítenénk, az teljes mértékben az én felelősségem lenne\" - mondta a szövetségi kapitány Marco Rossi pénteken.","shortLead":"\"De ha mégis veszítenénk, az teljes mértékben az én felelősségem lenne\" - mondta a szövetségi kapitány Marco Rossi...","id":"20190608_Rossi_Azert_jottunk_hogy_elvigyuk_a_harom_pontot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fc656b-7a20-4d9d-980a-83233fac3b12","keywords":null,"link":"/sport/20190608_Rossi_Azert_jottunk_hogy_elvigyuk_a_harom_pontot","timestamp":"2019. június. 08. 11:42","title":"Rossi: Azért jöttünk, hogy elvigyük a három pontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1ee9b2-33d4-4bbd-bbcf-915ebe00af90","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"Mindenki szívesen élne egy olyan városban, ahol a lakáshoz jutás nem vágyálom vagy brutális anyagi teher, hanem városi szolgáltatás. Vagy egy olyanban, ahol a közösségi közlekedés egyre bővül, és a villamosok és közösségi alapú kerékpárok is egy integrált rendszer részei, de piaci alapon bárki beléphet a közlekedési rendszerbe. Bécs ilyen város, és ez a lakóin is érződik.\r

","shortLead":"Mindenki szívesen élne egy olyan városban, ahol a lakáshoz jutás nem vágyálom vagy brutális anyagi teher, hanem városi...","id":"20190609_Lehet_ugy_is_elni_hogy_nem_pokol_a_lakhatas_vagy_a_tomegkozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec1ee9b2-33d4-4bbd-bbcf-915ebe00af90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea41b9b9-b899-449f-a07d-dfdf9b997ccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Lehet_ugy_is_elni_hogy_nem_pokol_a_lakhatas_vagy_a_tomegkozlekedes","timestamp":"2019. június. 09. 10:00","title":"Lehet úgy is élni, hogy nem pokol a lakhatás vagy a tömegközlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2a403d-8d14-4356-9077-f551f0b6977b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A banda, amely az üzletet vitte, drogokat is árult a kuncsaftoknak.","shortLead":"A banda, amely az üzletet vitte, drogokat is árult a kuncsaftoknak.","id":"20190609_Szexre_kenyszeritett_noket_szabaditottak_ki_egy_marbellai_hazbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba2a403d-8d14-4356-9077-f551f0b6977b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c155f995-5cff-4b97-b485-f80f3bf5a27c","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Szexre_kenyszeritett_noket_szabaditottak_ki_egy_marbellai_hazbol","timestamp":"2019. június. 09. 18:04","title":"Szexre kényszerített nőket szabadítottak ki egy marbellai házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ec7444-c5c2-461f-b618-627ef394c0a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Első franchise éttermét nyitja meg a magyar hamburgerlánc.","shortLead":"Első franchise éttermét nyitja meg a magyar hamburgerlánc.","id":"20190608_Egy_volt_McDonalds_menedzser_nyit_Zing_burgerezot_az_Oktogonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87ec7444-c5c2-461f-b618-627ef394c0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8af407-1b42-48ef-9447-1674a86daa4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190608_Egy_volt_McDonalds_menedzser_nyit_Zing_burgerezot_az_Oktogonnal","timestamp":"2019. június. 08. 13:50","title":"Egy volt McDonald's menedzser nyit Zing burgerezőt az Oktogonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292a5f94-234c-45d1-9f15-6445c61b4100","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferrari német pilótája futott be elsőként a Formula-1 Kanadai Nagydíján, mégsem ő, hanem a mercedeses Lewis Hamilton nyerte a futamot. \r

","shortLead":"A Ferrari német pilótája futott be elsőként a Formula-1 Kanadai Nagydíján, mégsem ő, hanem a mercedeses Lewis Hamilton...","id":"20190609_sebastian_vettel_lewis_hamilton_f1_kanadai_nagydj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=292a5f94-234c-45d1-9f15-6445c61b4100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3776c035-8ce9-476f-95fb-ccf93b9ed2d7","keywords":null,"link":"/sport/20190609_sebastian_vettel_lewis_hamilton_f1_kanadai_nagydj","timestamp":"2019. június. 09. 23:05","title":"Vettel begőzölt, de nem Hamiltonra haragszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]