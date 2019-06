Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Volt telitalálatos, de 5 találatosból is 37-et számolt össze a Szerencsjáték Zrt. ","shortLead":"Volt telitalálatos, de 5 találatosból is 37-et számolt össze a Szerencsjáték Zrt. ","id":"20190609_Egy_szerencses_877_milliot_nyert_a_hatos_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84731fc2-41d9-4a1c-937c-f502585badac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Egy_szerencses_877_milliot_nyert_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. június. 09. 18:03","title":"Egy szerencsés 877 milliót nyert a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e174007d-a90f-4757-af79-da3fa733b2e8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A múlt hétvégén Zánkán és környékén tartották meg a 2019-es Vespa Világtalálkozót. Mi is ott voltunk, mutatjuk a fotógalériát.","shortLead":"A múlt hétvégén Zánkán és környékén tartották meg a 2019-es Vespa Világtalálkozót. Mi is ott voltunk, mutatjuk...","id":"20190611_bud_spenceres_oldalkocsis_napraforgos_tobb_ezer_szines_vespa_rajzott_a_balatonnal__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e174007d-a90f-4757-af79-da3fa733b2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8eafa7-d388-4794-92d1-8603e9c001c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_bud_spenceres_oldalkocsis_napraforgos_tobb_ezer_szines_vespa_rajzott_a_balatonnal__video","timestamp":"2019. június. 11. 06:41","title":"Bud Spencer-es, oldalkocsis, napraforgós: több ezer színes Vespa rajzott a Balatonnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1290 hektár lett az övé. ","shortLead":"1290 hektár lett az övé. ","id":"20190611_meszaros_lorinc_romania_foldvasarlas_talentis_agro_zrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354f2a13-8a08-401c-b8ec-19b491fb8751","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_meszaros_lorinc_romania_foldvasarlas_talentis_agro_zrt","timestamp":"2019. június. 11. 11:40","title":"Mészáros most Romániában vett földeket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szépírók Társasága szerint nyilvánvaló, hogy a kormány támadássorozata arra irányul, hogy az egész tudományos közösséget kontroll alá helyezzék. ","shortLead":"A Szépírók Társasága szerint nyilvánvaló, hogy a kormány támadássorozata arra irányul, hogy az egész tudományos...","id":"20190610_Ez_mar_haboru_Kialtvanyban_allt_ki_a_Szepirok_Tarsasaga_az_akademia_szabadsaga_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c86d9d2-0280-4ea6-a2b5-efcb1b4447d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Ez_mar_haboru_Kialtvanyban_allt_ki_a_Szepirok_Tarsasaga_az_akademia_szabadsaga_mellett","timestamp":"2019. június. 11. 07:08","title":"„Ez már háború”: kemény hangú kiáltványban állt ki a Szépírók Társasága az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új tervet dolgoznak ki a Marson fúrás közben megrekedt robotvakond újraindítására. Az összesen 650 millió eurós (208,8 milliárd forintos) költségvetésű misszió azért rekedt meg, mert a gépi geológus nem tud tovább fúrni.","shortLead":"Új tervet dolgoznak ki a Marson fúrás közben megrekedt robotvakond újraindítására. Az összesen 650 millió eurós (208,8...","id":"20190610_mars_insight_szonda_robotgeologus_hp3_szonda_homero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed79b52-73ce-49e9-b6dd-d2d6ab32bd82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_mars_insight_szonda_robotgeologus_hp3_szonda_homero","timestamp":"2019. június. 10. 16:03","title":"Nem mozdul a Marsra küldött robotvakond, de van egy ötlet a felélesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dunakeszi ellenzék, öt párt és egy mozgalom egyetlen közös jelöltet indít a város fideszes jelöltje ellen az őszi polgármester-választáson - jelentették be vasárnap. Abban is megállapodtak, hogy az ötvenezer lakosú Pest megyei város mind a tíz körzetében közös képviselőjelölt indul majd.","shortLead":"A dunakeszi ellenzék, öt párt és egy mozgalom egyetlen közös jelöltet indít a város fideszes jelöltje ellen az őszi...","id":"20190609_Dunakeszin_is_osszefogott_az_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88e38d4-5e5f-471e-b49b-b3d93ff3d19b","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_Dunakeszin_is_osszefogott_az_ellenzek","timestamp":"2019. június. 09. 13:31","title":"Dunakeszin is összefogott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbb5cd5-63c5-4700-878f-cc4184b908e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kazah biztonsági erők őrizetbe vettek mintegy ötszáz tüntetőt Almatiban és Nur-Szultanban, a hatósági engedéllyel nem rendelkező megmozdulásokon résztvevőit azzal gyanúsítják, hogy destabilizálni próbálták a vasárnapi előrehozott elnökválasztás folyamatát - közölte Marat Kozsajev, a kazah belügyminiszter első helyettese.","shortLead":"A kazah biztonsági erők őrizetbe vettek mintegy ötszáz tüntetőt Almatiban és Nur-Szultanban, a hatósági engedéllyel nem...","id":"20190609_Mar_500_embert_vettek_orizetbe_Kazahsztanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdbb5cd5-63c5-4700-878f-cc4184b908e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698a211c-4ab5-4986-8286-4ecd785e83fb","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Mar_500_embert_vettek_orizetbe_Kazahsztanban","timestamp":"2019. június. 09. 19:30","title":"Már 500 embert vettek őrizetbe Kazahsztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0c7b7b-fa50-4ab3-bc4a-f849087da382","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy férfi, egy darázsfészket próbált meg kifüstölni, amitől végül elszabadult a tűzvész.","shortLead":"Egy férfi, egy darázsfészket próbált meg kifüstölni, amitől végül elszabadult a tűzvész.","id":"20190609_daraszfeszek_kalifornia_tuzvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc0c7b7b-fa50-4ab3-bc4a-f849087da382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99d954c-ea28-4630-a1fa-9b4f9954586a","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_daraszfeszek_kalifornia_tuzvesz","timestamp":"2019. június. 09. 16:37","title":"Egy darázsfészek miatt égett le tavaly fél Kalifornia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]