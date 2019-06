A Los Angeles-i E3 nem csak a nagyobb és rengeteg pénzzel ellátott stúdióknak ad lehetőséget, hogy bemutassák legújabb fejlesztéseiket. A videojátékos rendezvény IndieCade nevű, házon belüli eseményén kisebb, független csapatok is részt vehetnek, az idei "versenyzők" közt pedig egy magyar társaság is akad.

A Pirategames csapata a Pixxel Cube nevű játéka miatt kapott meghívást a gamerek legfontosabb expójára, és nem túlzás azt állítani: a látogatók elképkedtek a fejlesztés láttán. Az alkotás egy furcsa, világító kocka, melynek minden oldalát ledek borítják, belsejében pedig egy miniatűr számítógép dolgozik. A kocka oldalai nem csak úgy világítanak, képernyőként is szolgálnak: a megírt programok ezen át jelennek meg.

A Pixxel Cube-ra különféle programokat is írtak már a készítői, az egyik legjobbnak tűnő egy labirintusjáték, melyben egy a képernyőn (vagyis a kocka oldalain) megjelenő pöttyöt kell vezetgetni. A szerkezet egy giroszkópot is rejt, illetve más szenzorokat, így a felhasználók a kocka fordítgatásával tudja irányítani a játékban megjelenő "karaktert". Emellett a lakás dísztárgyaként is használható, de mivel szövegek is megjeleníthetők rajta,

akár kisebb reklámfelületként is működik.

Az interneten több felvétel és fotó található, amint az E3 látogatói a magyar találmányt próbálgatják. A JohnRiggs csatorna üzemeltetője szintén kipróbálta. Érdemes átfutni a videó alatti kommenteket, gyakorlatilag csak dicsérő szavakat találni.

Az alkotók az Indexnek azt mondták: a végső cél az lenne, hogy egy befektető a projekt mögé álljon, a kockából pedig termék legyen. Ennek vannak már biztatói jelei, illetve a Deutsche Telekom is érdeklődik a játék iránt.

