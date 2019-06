Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Kevesen, talán tucatnyian tudják fenntartani magukat kizárólag szépirodalmi művek írásából Magyarországon. Akit nem ismernek külföldön, és nincs népes hazai olvasótábora, kulizhat – hacsak a politika fel nem karolja, és nem ad neki több százezres ösztöndíjat havonta. Nyakunkon az Ünnepi Könyvhét, az írók ünnepelhetnének, ha lenne mit. ","shortLead":"Kevesen, talán tucatnyian tudják fenntartani magukat kizárólag szépirodalmi művek írásából Magyarországon. Akit nem...","id":"20190614_magyar_irok_konyvkiadas_konyvhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00139304-985f-426a-aca3-3b331f387485","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_magyar_irok_konyvkiadas_konyvhet","timestamp":"2019. június. 14. 11:57","title":"\"Magyar író nem vásárol könyvet, mert nincs rá pénze\" – Meg lehet-e élni a regényírásból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mármint a műsor nyitómondatait. Mert hogy nagyon nem értett velük egyet. ","shortLead":"Mármint a műsor nyitómondatait. Mert hogy nagyon nem értett velük egyet. ","id":"20190613_Zacher_Gabor_Mokka_alkoholizmus_drogok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ef6118-9feb-441a-93fc-abc0ac4fea39","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Zacher_Gabor_Mokka_alkoholizmus_drogok","timestamp":"2019. június. 13. 12:12","title":"Zacher Gábort meghívták a Mokkába, és az volt az első kérdése, hogy ezt ki a f*sz találta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3ffc85-d444-46b1-b50a-f9ec4dbd63c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még három dél-koreai utast keresnek.","shortLead":"Még három dél-koreai utast keresnek.","id":"20190614_Nonstop_keresi_a_rendorseg_a_hajobaleset_aldozatait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce3ffc85-d444-46b1-b50a-f9ec4dbd63c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45223e02-d098-4e67-998d-6442f68d6952","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Nonstop_keresi_a_rendorseg_a_hajobaleset_aldozatait","timestamp":"2019. június. 14. 10:48","title":"Nonstop keresi a rendőrség a hajóbaleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594a37ee-d2d1-4c8f-94ac-ed46a691ae9d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Till Lindemann egy hotelvendéggel keveredett vitába, amiért a férfi sértegette az együttes társaságában lévő nőt. ","shortLead":"Till Lindemann egy hotelvendéggel keveredett vitába, amiért a férfi sértegette az együttes társaságában lévő nőt. ","id":"20190612_Leutott_egy_ferfit_most_testi_sertessel_vadoljak_a_Rammstein_elso_emberet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=594a37ee-d2d1-4c8f-94ac-ed46a691ae9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2594659e-eb33-45db-a163-9b90426b94ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190612_Leutott_egy_ferfit_most_testi_sertessel_vadoljak_a_Rammstein_elso_emberet","timestamp":"2019. június. 12. 17:29","title":"Leütött egy férfit, most testi sértéssel vádolják a Rammstein első emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5baf00-5265-4cd7-badc-43cac6ced662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató az előző Orbán-kormány megrendelésére készült tanulmányainak kiadására kötelezte a Miniszterelnöki Kabinetirodát a Fővárosi Törvényszék. A pert munkatársunk indította, hogy kiderüljön, mire kapott több mint 6 milliárd forintot a 2012–14 között is brutális összegű tanácsadói megbízást elnyert cégcsoport. ","shortLead":"A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató az előző Orbán-kormány megrendelésére készült...","id":"20190613_Pert_nyert_a_hvghu_Ki_kell_adni_a_201518_kozott_keszult_Szazadvegtanulmanyokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af5baf00-5265-4cd7-badc-43cac6ced662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19d8f43-a5f4-4682-86c4-92f822135e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Pert_nyert_a_hvghu_Ki_kell_adni_a_201518_kozott_keszult_Szazadvegtanulmanyokat","timestamp":"2019. június. 13. 07:00","title":"Pert nyert a hvg.hu: Ki kell adni a 2015–18 között készült Századvég-tanulmányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mastercard, a Maestro és Visa kártyák birtokosai is nehézségekkel szembesülhetnek.","shortLead":"A Mastercard, a Maestro és Visa kártyák birtokosai is nehézségekkel szembesülhetnek.","id":"20190613_otp_mastercard_maestro_keszpenzfelvetel_vasarlas_technikai_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056b349a-67b1-405f-a4a1-6eaa472400c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_otp_mastercard_maestro_keszpenzfelvetel_vasarlas_technikai_hiba","timestamp":"2019. június. 13. 13:22","title":"Akadozik a bankkártyás fizetés az országban (frissítve)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88582ec5-c5ee-46e2-956b-1f35a05b0ed2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A börtönt csütörtökön elhagyó ukrán férfi ügyvédje nem érti az ügyfele kiengedésén méltatlankodókat sem: a kényszerintézkedés fenntartása állítása szerint csak a szándékos bűncselekmények elkövetőinél indokolt. ","shortLead":"A börtönt csütörtökön elhagyó ukrán férfi ügyvédje nem érti az ügyfele kiengedésén méltatlankodókat sem...","id":"20190613_Ugyvedje_szerint_nem_fogyasztott_alkoholt_a_Viking_Sygin_kapitanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88582ec5-c5ee-46e2-956b-1f35a05b0ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8bdeb3-c983-49ae-87cc-aea40524a8bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Ugyvedje_szerint_nem_fogyasztott_alkoholt_a_Viking_Sygin_kapitanya","timestamp":"2019. június. 13. 14:17","title":"Ügyvédje szerint nem fogyasztott alkoholt a Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee9c9684-0d1e-482c-a5d7-a1c3645ccfb9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Olympique Lyon francia hátvédjét szerezték meg.","shortLead":"Az Olympique Lyon francia hátvédjét szerezték meg.","id":"20190612_Uj_igazolast_jelentett_be_a_Real_Madrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee9c9684-0d1e-482c-a5d7-a1c3645ccfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb804e3-141c-4695-a557-6f94eb3f8adc","keywords":null,"link":"/sport/20190612_Uj_igazolast_jelentett_be_a_Real_Madrid","timestamp":"2019. június. 12. 21:35","title":"Új igazolást jelentett be a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]