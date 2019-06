Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0505496f-76b1-4d85-943d-9c67a0c129bd","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Fogyatékkal élő fiatalokat támogat az a program, amelynek keretében különböző munkakörökben próbálhatják ki magukat egy-egy napra a jelentkezők. Legutóbb a 230 jelentkező között volt olyan is, aki szakácskötényt kötött, s beállt egy négycsillagos szálloda konyhájába dolgozni. \r

\r

","shortLead":"Fogyatékkal élő fiatalokat támogat az a program, amelynek keretében különböző munkakörökben próbálhatják ki magukat...","id":"20190613_Alomnap_a_konyhaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0505496f-76b1-4d85-943d-9c67a0c129bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ea2c66-256f-4955-9b0b-f301354bcdf4","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Alomnap_a_konyhaban","timestamp":"2019. június. 13. 18:17","title":"Álomnap a konyhában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9f1a4a-6b7f-4c23-bcbd-d8b48d325074","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Még napokig az intenzív osztályon marad a négyszeres Tour de France-győztes Chris Froome.","shortLead":"Még napokig az intenzív osztályon marad a négyszeres Tour de France-győztes Chris Froome.","id":"20190613_Nyolc_oran_at_operaltak_Chris_Froomeot_meg_nincs_eszmeletenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed9f1a4a-6b7f-4c23-bcbd-d8b48d325074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5b6d87-b2b3-4549-9608-e76df4eddcbb","keywords":null,"link":"/sport/20190613_Nyolc_oran_at_operaltak_Chris_Froomeot_meg_nincs_eszmeletenel","timestamp":"2019. június. 13. 18:01","title":"Nyolc órán át operálták Chris Froome-ot, még nincs eszméleténél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffed5737-4a22-4787-a8cd-2f2579186439","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindezt csütörtök délelőtt, 11 órakor a városon keresztül. ","shortLead":"Mindezt csütörtök délelőtt, 11 órakor a városon keresztül. ","id":"20190614_Otszoros_eltiltasa_ellenere_drogosan_rendezett_autos_amokfutast_egy_ferfi_Mosonmagyarovaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffed5737-4a22-4787-a8cd-2f2579186439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96eaa70-5448-42f1-9193-1630d2052ecd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Otszoros_eltiltasa_ellenere_drogosan_rendezett_autos_amokfutast_egy_ferfi_Mosonmagyarovaron","timestamp":"2019. június. 14. 09:55","title":"Ötszörös eltiltása ellenére, drogosan rendezett autós ámokfutást egy férfi Mosonmagyaróváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4518ba06-5763-4522-9acc-ba683a021077","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszonylag ritkán hallani a Linux sebezhetőségéről, pedig olykor ezeket a rendszereket is kiszúrják maguknak a hackerek.","shortLead":"Viszonylag ritkán hallani a Linux sebezhetőségéről, pedig olykor ezeket a rendszereket is kiszúrják maguknak a hackerek.","id":"20190613_biztonsagi_res_linuxos_vimben_neovimben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4518ba06-5763-4522-9acc-ba683a021077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23986f73-564d-4abd-bec9-478a22f84e86","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_biztonsagi_res_linuxos_vimben_neovimben","timestamp":"2019. június. 13. 13:03","title":"Ha Linuxot használ, most figyeljen erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8897a2f3-e57e-4dd1-837e-216b0a2d186c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De cáfolatnak tűnő közleményében valójában nem cáfolt meg semmit.","shortLead":"De cáfolatnak tűnő közleményében valójában nem cáfolt meg semmit.","id":"20190614_Kiraly_Gabor_reagalt_szombathelyi_indulasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8897a2f3-e57e-4dd1-837e-216b0a2d186c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d688ab6a-e217-485e-bf3c-2f4daaf20278","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Kiraly_Gabor_reagalt_szombathelyi_indulasara","timestamp":"2019. június. 14. 17:28","title":"Király Gábor reagált arra, hogy a Fidesz színeiben indulna Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb177f61-2091-4e60-94cd-eef4bcafc679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szórakoztató újítást jelentett be Elon Musk a Teslákhoz, melyek vezetőoldali üléséből játékos irányítófülke válik majd.","shortLead":"Szórakoztató újítást jelentett be Elon Musk a Teslákhoz, melyek vezetőoldali üléséből játékos irányítófülke válik majd.","id":"20190614_tesla_jatekok_kormany_pedalok_kontroller_e3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb177f61-2091-4e60-94cd-eef4bcafc679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f917a8-28b5-4091-a6fd-8d358dd63ff9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_tesla_jatekok_kormany_pedalok_kontroller_e3","timestamp":"2019. június. 14. 13:03","title":"Autós játékok jönnek a Teslákba, a kormánnyal kell majd irányítani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b365a02-3b87-485c-ba74-65fed557e924","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190614_Baleset_tortent_az_M1esen_lezartak_a_Budapestrol_kifele_vezeto_szakaszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b365a02-3b87-485c-ba74-65fed557e924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c367cc-4421-48bc-9ce7-a7e6ba153427","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Baleset_tortent_az_M1esen_lezartak_a_Budapestrol_kifele_vezeto_szakaszt","timestamp":"2019. június. 14. 15:21","title":"Baleset történt az M1-esen, lezárták a Budapestről kifelé vezető oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ősztől akciósorozatot indít a Pedagógusok Szakszervezete, mert az eddigi tárgyalások szerintük nem vezettek eredményre.","shortLead":"Ősztől akciósorozatot indít a Pedagógusok Szakszervezete, mert az eddigi tárgyalások szerintük nem vezettek eredményre.","id":"20190613_pedagogusok_szakszervezete_strategiai_megallapodas_tanarsztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23de001a-4ee6-48d6-83ae-fd78589ed92e","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_pedagogusok_szakszervezete_strategiai_megallapodas_tanarsztrajk","timestamp":"2019. június. 13. 14:21","title":"Pedagógusok: A kormány felrúgta a stratégiai megállapodást, ősztől többnapos sztrájk jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]