[{"available":true,"c_guid":"c9b57923-5a3a-4a45-a889-f18f7b0256d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilencen vették fel az aláírásgyűjtő-íveket, de végül csak hárman adtak le elég ajánlást.","shortLead":"Kilencen vették fel az aláírásgyűjtő-íveket, de végül csak hárman adtak le elég ajánlást.","id":"20190618_Kisorsoltak_a_jeloltek_sorrendjet_az_elovalasztasi_szavazolapra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9b57923-5a3a-4a45-a889-f18f7b0256d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7507354b-bcaf-49d7-8615-6bfbdd0a352a","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Kisorsoltak_a_jeloltek_sorrendjet_az_elovalasztasi_szavazolapra","timestamp":"2019. június. 18. 08:41","title":"Kisorsolták a jelöltek sorrendjét az előválasztási szavazólapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy német nyelven levelező cég csinálja évek óta a külföldi rendszámos autók autópálya-bírságainak behajtását. Míg a magyar rendszámos autók alapbírsága 15 ezer forint, rajtuk keresztül a külföldieknek nagyjából háromszor ennyi.","shortLead":"Egy német nyelven levelező cég csinálja évek óta a külföldi rendszámos autók autópálya-bírságainak behajtását. Míg...","id":"20190618_kulfoldi_rendszam_birsag_nusz_behajto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482b6507-5ca5-4e1f-a66f-2dd489587be6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_kulfoldi_rendszam_birsag_nusz_behajto","timestamp":"2019. június. 18. 18:29","title":"Szépen kaszál egy külföldi közvetítő a külföldi rendszámos autók magyarországi útdíjbírságain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe06762-4236-4d42-9277-edae0dd675aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre csökken a korszerűtlen energetikai besorolású lakások száma a piacon, de nagyon lassan nő a korszerűek száma.



","shortLead":"Egyre csökken a korszerűtlen energetikai besorolású lakások száma a piacon, de nagyon lassan nő a korszerűek száma.



","id":"20190619_Csigalassusaggal_no_a_korszeru_lakasok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fe06762-4236-4d42-9277-edae0dd675aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb05fc5e-dbe0-467c-9e6c-34f104c0e352","keywords":null,"link":"/kkv/20190619_Csigalassusaggal_no_a_korszeru_lakasok_szama","timestamp":"2019. június. 19. 08:33","title":"Csigalassúsággal nő a korszerű lakások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A sok magyar felhasználót érintő facebookos és instagramos tiltáshullám ellen maguk a netezők is tehetnek valamit – hogy ér is valamit, az már más kérdés, de rosszabb biztos nem lesz tőle.","shortLead":"A sok magyar felhasználót érintő facebookos és instagramos tiltáshullám ellen maguk a netezők is tehetnek valamit –...","id":"20190618_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram_miert_toroltek_a_fiokomat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e7479c-754c-4d23-ba14-3f35ddb0cf8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram_miert_toroltek_a_fiokomat","timestamp":"2019. június. 18. 19:03","title":"Rejtélyes Facebook-tiltások: ezeken a linkeken követelheti vissza a fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vilmos és Katalin hercegnő konvoja épp Londonból sietett Windsorba, amikor az idős asszony megsérült. Az egyik rendőrségi motoros lehetett a ludas a balesetben. Vilmosék sajnálatukat fejezték ki, és megígérték, ha lehetséges lesz, meglátogatják a kórházban a sérültet.","shortLead":"Vilmos és Katalin hercegnő konvoja épp Londonból sietett Windsorba, amikor az idős asszony megsérült. Az egyik...","id":"20190619_Elutottek_Vilmos_hercegek_egy_83_eves_asszonyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b844fac3-6254-4c15-bfb0-7c15611612f0","keywords":null,"link":"/elet/20190619_Elutottek_Vilmos_hercegek_egy_83_eves_asszonyt","timestamp":"2019. június. 19. 06:49","title":"Elütöttek Vilmos hercegék egy 83 éves asszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilatkozatukban azt kérik, hogy az Országgyűlés ne fogadja el az MTA-t érintő előterjesztést.\r

","shortLead":"Nyilatkozatukban azt kérik, hogy az Országgyűlés ne fogadja el az MTA-t érintő előterjesztést.\r

","id":"20190619_A_BME_professzorai_is_kialltak_az_Akademia_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c630edc-a691-4b00-bd05-2589dc78b02e","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_A_BME_professzorai_is_kialltak_az_Akademia_mellett","timestamp":"2019. június. 19. 16:31","title":"A BME professzorai is kiálltak az Akadémia mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt személyautó ütközött össze Bicske közelében.","shortLead":"Öt személyautó ütközött össze Bicske közelében.","id":"20190619_tomegkarambol_m1_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bd373c-1795-4fa5-96e5-99cc51dbfeca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_tomegkarambol_m1_autopalya","timestamp":"2019. június. 19. 16:22","title":"Tömegkarambol miatt állt be az M1-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac044b16-6989-496e-bc28-1f1796e84a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google csak októberben mutatja be a Pixel-család újabb tagjait, valakit már lefotóztak, hogy ilyen telefont használ. Nem először történik ilyen a keresőóriásnál.","shortLead":"Bár a Google csak októberben mutatja be a Pixel-család újabb tagjait, valakit már lefotóztak, hogy ilyen telefont...","id":"20190618_google_pixel_4_felhasznalo_szabadban_fenykep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac044b16-6989-496e-bc28-1f1796e84a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91dc55f0-5450-4261-9450-fc15741ccc4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_google_pixel_4_felhasznalo_szabadban_fenykep","timestamp":"2019. június. 18. 15:03","title":"Kikerült egy fotó: valaki már használja a Google Pixel 4-et?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]