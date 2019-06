Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4ea9f11-4387-4e6f-8e32-4cd45ca418ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négyen sérültek meg az NBA-győztes kanadai kosárlabdacsapat kétmilliós ünnepi parádéján.","shortLead":"Négyen sérültek meg az NBA-győztes kanadai kosárlabdacsapat kétmilliós ünnepi parádéján.","id":"20190618_Lovoldozes_es_panik_tort_ki_a_Toronto_Raptors_bajnoki_unneplesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4ea9f11-4387-4e6f-8e32-4cd45ca418ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838482df-b68d-4425-bc0b-ec7c8a546239","keywords":null,"link":"/vilag/20190618_Lovoldozes_es_panik_tort_ki_a_Toronto_Raptors_bajnoki_unneplesen","timestamp":"2019. június. 18. 10:43","title":"Lövöldözés és pánik tört ki a Toronto Raptors bajnoki ünneplésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b9f1fe-e458-46c7-9cf8-a38fcb57b5e6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Elért a tömegesnek tűnő tiltáspara a legnagyobb közösségi oldalt üzemeltető szakemberekig.","shortLead":"Elért a tömegesnek tűnő tiltáspara a legnagyobb közösségi oldalt üzemeltető szakemberekig.","id":"20190618_facebook_letiltas_vizsgalat_miert_toroltek_a_fiokomat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9b9f1fe-e458-46c7-9cf8-a38fcb57b5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4997472e-c594-4ca8-b361-3ff00a2e829a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_facebook_letiltas_vizsgalat_miert_toroltek_a_fiokomat","timestamp":"2019. június. 18. 14:03","title":"Van előrelépés: már vizsgálódik a Facebook a letiltós ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oktatási intézménynek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásokra, azon belül is az MI etikai oldalával foglalkozó munkákra kell fordítani az óriási összeget.","shortLead":"Az oktatási intézménynek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásokra, azon belül is az MI etikai oldalával...","id":"20190619_544_milliard_forintot_adomanyozott_egy_kogazdag_uzletember_az_Oxfordi_Egyetemnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3943a94e-03e0-4d8d-a5c0-5633793cbda0","keywords":null,"link":"/kkv/20190619_544_milliard_forintot_adomanyozott_egy_kogazdag_uzletember_az_Oxfordi_Egyetemnek","timestamp":"2019. június. 19. 07:58","title":"54,4 milliárd forintot adományozott egy kőgazdag üzletember az Oxfordi Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A letartóztatásban lévő nő hétfőn szökött meg. ","shortLead":"A letartóztatásban lévő nő hétfőn szökött meg. ","id":"20190618_Egy_cinkotai_lakasban_fogtak_el_a_korhazbol_megszokott_not","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263c5fec-d3a5-418b-b5ba-aa8c5e22a803","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Egy_cinkotai_lakasban_fogtak_el_a_korhazbol_megszokott_not","timestamp":"2019. június. 18. 08:58","title":"Egy cinkotai lakásban fogták el a kórházból megszökött nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7d810f-8e4f-40b1-9899-34857aee2e70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Liam Gallagher azt üzente: mert miért ne?","shortLead":"Liam Gallagher azt üzente: mert miért ne?","id":"20190619_Az_Oasis_enekese_is_bejelentkezett_a_brit_miniszterelnoki_posztra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b7d810f-8e4f-40b1-9899-34857aee2e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2786a954-05ad-4ab2-a5e3-b28711a87a33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Az_Oasis_enekese_is_bejelentkezett_a_brit_miniszterelnoki_posztra","timestamp":"2019. június. 19. 10:43","title":"Az Oasis énekese is bejelentkezett a brit miniszterelnöki posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Yvonne Dederick az első anyagát annak a kérdésnek szenteli, hogy vajon túl izmos lett-e az egyetem alatt.","shortLead":"Yvonne Dederick az első anyagát annak a kérdésnek szenteli, hogy vajon túl izmos lett-e az egyetem alatt.","id":"20190618_A_TV2_volt_tarstulajdonosa_vlogot_inditott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9086866a-32fd-4934-9d55-1ce207a94dd9","keywords":null,"link":"/elet/20190618_A_TV2_volt_tarstulajdonosa_vlogot_inditott","timestamp":"2019. június. 18. 10:15","title":"A TV2 volt társtulajdonosa vlogot indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27386cf7-fa05-4cd2-9b3a-d616130a536e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalin immár nemcsak a Momentumban tölt be fontos szerepet, hanem a Renew Europe nevű politikai formációban is.","shortLead":"Cseh Katalin immár nemcsak a Momentumban tölt be fontos szerepet, hanem a Renew Europe nevű politikai formációban is.","id":"20190619_momentum_cseh_katalin_liberalis_frakcio_europai_parlament_ep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27386cf7-fa05-4cd2-9b3a-d616130a536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e658d910-957d-493e-9dba-4cbef0012c98","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_momentum_cseh_katalin_liberalis_frakcio_europai_parlament_ep","timestamp":"2019. június. 19. 12:49","title":"A momentumos Cseh Katalin lett az új liberális frakció egyik alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kubatov Gábor Fidesz-alelnök sportklubjának a költségvetését bőven kiegészítették közpénzekből.","shortLead":"Kubatov Gábor Fidesz-alelnök sportklubjának a költségvetését bőven kiegészítették közpénzekből.","id":"20190618_A_Fradi_17_milliardnyi_kozpenzt_kapott_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f5ed48-19d5-4bbb-8f30-cc808673e591","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_A_Fradi_17_milliardnyi_kozpenzt_kapott_tavaly","timestamp":"2019. június. 18. 09:03","title":"A Fradi 17 milliárdnyi közpénzt kapott tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]