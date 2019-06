Egyre több készülék gyártója próbál azzal pénzt keresni, hogy miután kifizetteti az eszközt a vásárlóval, még reklámokat is mutogat neki.

Ki ne szeretne hozzájutni a U2 egy albumához úgy, hogy fizetnie sem kell érte? A széles körben költőinek tűnő kérdésre csattanós válasz érkezett, amikor az Apple 2014 őszén, az iPhone 6 sajtóbemutatója végén fellépő együttes Songs of Innocence című lemezét kérés nélkül töltötte be 500 millió iTunes-felhasználó készülékének zenei könyvtárába. „Helló, Tim Cook, az iPhone-omra került egy U2 nevű vírus. Hogyan tudom letörölni?” – szólt egy akkoriban sokat idézett twitteres bejegyzés. Az Apple öt napon át tűrte a felhasználói panaszokat, végül a hatodikon kiadta azt a webes eszközt, amelynek segítségével törölni lehetett a mindenkire ráerőltetett ajándékot. Az eset pedig azóta is illusztris példája annak, hogy a felhasználók egy része nem szereti, ha a gyártó utólag, távolról kéretlen dolgokat helyez el a nem kevés pénzért megvásárolt eszközeiken.

Az efféle beavatkozások egy sokkal kevésbé kellemes formája került a hírekbe az elmúlt napokban. Az elkövető ezúttal a kínai Huawei volt, melynek egyes készülékein nem egy tízmilliók által kedvelt banda új lemeze jelent meg, hanem hirdetések. Ez éppen akkor történt, amikor a technológiai szektorban minden eddiginél nagyobb figyelem irányul a felhasználók védelmére. Például az Apple kimondva-kimondatlanul azzal indokolja termékei magas árszintjét, hogy cserébe ők nem csinálnak hasznot felhasználóik szokásainak figyeléséből és hirdetőknek történő kiszolgáltatásából. Sőt, új fejlesztéseik arról szólnak, hogy még a Facebook és a Google ilyen céllal figyelő szemeitől is igyekeznek megvédeni a vásárlóikat.

Más gyártók olcsóbban adják a készüléket, ha a vásárló elfogadja a hirdetéseket. És olyan felhasználók is vannak, akik havonta kapnak pénzt azért, mert reklámokat néznek. Erről bővebben olvashat a HVG hetilap e heti számában.