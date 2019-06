Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Budapesten tárgyalt a négy ország vezetője arról, kinek a jelöltségét támogassák az unió új vezetőinek kiválasztásakor.","shortLead":"Budapesten tárgyalt a négy ország vezetője arról, kinek a jelöltségét támogassák az unió új vezetőinek kiválasztásakor.","id":"20190613_v4_csucsjelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75437998-637f-4936-b2ca-958fa3d692b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_v4_csucsjelolt","timestamp":"2019. június. 13. 16:22","title":"Andrej Babis: Nincs közös jelöltje a V4-eknek az Európai Bizottság elnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83a4a80-c674-4cda-ba68-70897c85b9a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 28 éves V. Adélt Ózdon fogták el. ","shortLead":"A 28 éves V. Adélt Ózdon fogták el. ","id":"20190614_Elfogtak_a_not_aki_agyonutotte_az_allatkert_teknoset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c83a4a80-c674-4cda-ba68-70897c85b9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f03633d-88c8-49d2-9f75-c6308f88bd0e","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Elfogtak_a_not_aki_agyonutotte_az_allatkert_teknoset","timestamp":"2019. június. 14. 17:50","title":"Elfogták a nőt, aki agyonütötte az állatkert teknősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208a46f8-bea2-41c8-8ba3-ddee7189f36f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 200, a Google Play áruház ellenőrző rendszerén átcsúszott alkalmazás tartalmazott nemkívánatos nehezéket. Azóta ezeket már eltávolították, azonban korábban nagyon sokan letöltöttek az appok közül.","shortLead":"Több mint 200, a Google Play áruház ellenőrző rendszerén átcsúszott alkalmazás tartalmazott nemkívánatos nehezéket...","id":"20190613_beitaad_adware_fertozott_238_androidos_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=208a46f8-bea2-41c8-8ba3-ddee7189f36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c6c068-8329-470b-a432-60fca95bc14f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_beitaad_adware_fertozott_238_androidos_alkalmazas","timestamp":"2019. június. 13. 08:03","title":"238 androidos appba került be egy vírus, ami használhatatlanná is teheti a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d7fcf2-81fa-44fd-a1ac-be28a0b5988b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Operaház főigazgatója szerint Orbán Viktor feleségének, Lévai Anikónak napi betevője a kultúra.","shortLead":"Az Operaház főigazgatója szerint Orbán Viktor feleségének, Lévai Anikónak napi betevője a kultúra.","id":"20190613_Okovacs_Szilveszter_Futes_meg_viz_sincs_nemhogy_lazac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9d7fcf2-81fa-44fd-a1ac-be28a0b5988b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f00972a-0891-4f14-987e-a87511d36f9e","keywords":null,"link":"/kultura/20190613_Okovacs_Szilveszter_Futes_meg_viz_sincs_nemhogy_lazac","timestamp":"2019. június. 13. 17:47","title":"Ókovács Szilveszter: Fűtés meg víz sincs, nemhogy lazac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c465b9e4-0978-4a04-b876-427d74227ba0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség rangsorát továbbra is Belgium vezeti, a magyar válogatott a 42.","shortLead":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség rangsorát továbbra is Belgium vezeti, a magyar válogatott a 42.","id":"20190614_magyar_valogatott_fifa_vilagraglista_helyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c465b9e4-0978-4a04-b876-427d74227ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d55a9dd-15da-4fb3-8b38-18e564672ab3","keywords":null,"link":"/sport/20190614_magyar_valogatott_fifa_vilagraglista_helyezes","timestamp":"2019. június. 14. 13:53","title":"Dzsudzsákék nagyot ugrottak a FIFA-ranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22be9abf-522a-477f-9238-10ceb74f26ef","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Izgalmas, mert az új széljobbos elnök viszont él-hal a buzizásért.","shortLead":"Izgalmas, mert az új széljobbos elnök viszont él-hal a buzizásért.","id":"20190614_Braziliaban_bun_lesz_a_homofobia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22be9abf-522a-477f-9238-10ceb74f26ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad072cb-ec1b-4580-b617-20ef079afed8","keywords":null,"link":"/elet/20190614_Braziliaban_bun_lesz_a_homofobia","timestamp":"2019. június. 14. 07:20","title":"Brazíliában bűn lesz a homofóbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e8a366-9805-47e6-81dd-d23732d3e94f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vulkánkitörés rajzolta oda.","shortLead":"Egy vulkánkitörés rajzolta oda.","id":"20190614_Megtalaltak_a_Marson_a_Star_Trek_logojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0e8a366-9805-47e6-81dd-d23732d3e94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5508bfe-cfcc-47cb-b7c5-6f45a1c93095","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_Megtalaltak_a_Marson_a_Star_Trek_logojat","timestamp":"2019. június. 14. 09:57","title":"Megtalálták a Marson a Star Trek logóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207850c9-2cb1-455b-9342-ce67d0bf7655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érik az újabb magyar csodatalálmány, ez már nem vitás: a még zajló Los Angeles-i E3 egyik érdekes rendezvényére egy hazai fejlesztőkből álló csapat is meghívást kapott. Egy különleges kockán dolgoznak.","shortLead":"Érik az újabb magyar csodatalálmány, ez már nem vitás: a még zajló Los Angeles-i E3 egyik érdekes rendezvényére...","id":"20190613_e3_2019_indiecube_magyar_fejlesztok_pixxel_cube_kocka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=207850c9-2cb1-455b-9342-ce67d0bf7655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799ef91f-0f90-4628-9ec8-be2aa1a6d0af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_e3_2019_indiecube_magyar_fejlesztok_pixxel_cube_kocka","timestamp":"2019. június. 13. 16:03","title":"A magyar pixelkocka fejlesztőit is meghívták a világ legnagyobb videojáték-showjára, az E3-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]