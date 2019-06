Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a544dab7-e054-4fe3-8329-dd6025bb48cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellehetetlenülés határán vannak a gyógyászati segédeszközök gyártói – állítják. A kormány viszont annak nem örül, hogy évről évre többet kell fizetni, és nem tartható így sem a keret.","shortLead":"Az ellehetetlenülés határán vannak a gyógyászati segédeszközök gyártói – állítják. A kormány viszont annak nem örül...","id":"20190620_Evi_70_milliardot_elkoltenek_es_senki_sem_boldog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a544dab7-e054-4fe3-8329-dd6025bb48cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffb7227-97fc-477a-962f-4b2841aeee77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Evi_70_milliardot_elkoltenek_es_senki_sem_boldog","timestamp":"2019. június. 20. 16:59","title":"Évi 70 milliárdot elköltenek, és senki sem boldog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi esetről se derült ki még az igazság.","shortLead":"A tavalyi esetről se derült ki még az igazság.","id":"20190621_Vizsgaljak_a_ferihegyi_defektet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e39acd-552f-4681-9af7-020155dc482e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Vizsgaljak_a_ferihegyi_defektet","timestamp":"2019. június. 21. 11:12","title":"Betondarab a ferihegyi pályán: vizsgálják a balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autókkal érkezők használhatják az Airport Hotel Budapest parkolóját, onnan pedig ingyenes transzferrel juthatnak át a repülőtérre.","shortLead":"Az elektromos autókkal érkezők használhatják az Airport Hotel Budapest parkolóját, onnan pedig ingyenes transzferrel...","id":"20190620_Mar_a_GreenGo_autoival_is_el_lehet_jutni_Ferihegyre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406c0fe3-c210-4d02-a2ca-258e77dff945","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_Mar_a_GreenGo_autoival_is_el_lehet_jutni_Ferihegyre","timestamp":"2019. június. 20. 07:26","title":"Már a GreenGo autóival is el lehet jutni Ferihegyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következők jöhetnek ma az égből: özönvíz, diónyi jegek, és extrém UV-sugárzás.","shortLead":"A következők jöhetnek ma az égből: özönvíz, diónyi jegek, és extrém UV-sugárzás.","id":"20190621_Leszakad_az_eg_delutan_jegeso_jon_tovabba_le_is_eghetunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d065a3-c600-4edd-9b28-336a62b7d9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Leszakad_az_eg_delutan_jegeso_jon_tovabba_le_is_eghetunk","timestamp":"2019. június. 21. 11:48","title":"Leszakad az ég délután, jégeső jön, továbbá le is éghetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c7c292-1603-4fac-87a4-9fa6f214767d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több magyar iPhone-ját is kísértetiesen hasonló módszerrel szerezték meg tolvajok az elmúlt időszakban Budapesten. A trükk egy hitelesnek tűnő SMS-sel indul.","shortLead":"Több magyar iPhone-ját is kísértetiesen hasonló módszerrel szerezték meg tolvajok az elmúlt időszakban Budapesten...","id":"20190620_iphone_lopas_budapest_icloud_jelszo_find_my_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9c7c292-1603-4fac-87a4-9fa6f214767d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65585e97-dae5-452e-b3a4-6b3deff5b05d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_iphone_lopas_budapest_icloud_jelszo_find_my_iphone","timestamp":"2019. június. 20. 09:03","title":"Vigyázzon, új trükkel lopják az iPhone-okat Budapesten, többeket is megkárosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f2f155-e2e4-47bd-96b1-bc6bf6b75b5b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A legkisebb motorú jármű lesz a Harley-Davidson 116 éves történetében, amelyet Kínában fognak gyártani.","shortLead":"A legkisebb motorú jármű lesz a Harley-Davidson 116 éves történetében, amelyet Kínában fognak gyártani.","id":"20190620_kismotor_Harley_davidson_kina_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21f2f155-e2e4-47bd-96b1-bc6bf6b75b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f62a37-9a74-4ac5-ae75-c33abf41adf7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_kismotor_Harley_davidson_kina_trump","timestamp":"2019. június. 20. 09:23","title":"Kínában kismotor lesz a Harley-Davidson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jégeső 2-3 centis jéggel, 80-90 km/h-s széllökés, 50 mm-et meghaladó csapadék percek alatt – ez nem egy hollywoodi katasztrófafilm leírása, hanem a kétnapos időjárás-előrejelzés Magyarországon.\r

\r

","shortLead":"Jégeső 2-3 centis jéggel, 80-90 km/h-s széllökés, 50 mm-et meghaladó csapadék percek alatt – ez nem egy hollywoodi...","id":"20190619_Tobb_hullamban_tamad_a_zivatar_23_centis_jeg_is_eshet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eea6866-06e5-4dd7-a6ca-173af41ef3f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Tobb_hullamban_tamad_a_zivatar_23_centis_jeg_is_eshet","timestamp":"2019. június. 19. 13:36","title":"Több hullámban támad a zivatar, 2-3 centis jég is eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111da21d-20d7-47f5-ad1e-c94ef81f6920","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképesztő, hogy a Renault milyen kompakt karosszériába tudott belezsúfolni 7 ülést, azonban akad egy komoly probléma a szuperolcsó újdonsággal. ","shortLead":"Elképesztő, hogy a Renault milyen kompakt karosszériába tudott belezsúfolni 7 ülést, azonban akad egy komoly probléma...","id":"20190620_nagycsaladosok_alma_szinte_ajandek_lenne_ez_az_uj_7_uleses_renault_az_allami_kedvezmennyel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=111da21d-20d7-47f5-ad1e-c94ef81f6920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd1245c-a593-4aea-a81d-aec314ac2630","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_nagycsaladosok_alma_szinte_ajandek_lenne_ez_az_uj_7_uleses_renault_az_allami_kedvezmennyel","timestamp":"2019. június. 20. 08:21","title":"Nagycsaládosok álma: szinte ajándék lenne ez az új 7 üléses Renault az állami kedvezménnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]