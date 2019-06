Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két húszezrest virított egy elkövető Salgótarjánban, de mindkettő hamis volt.\r

\r

","shortLead":"Két húszezrest virított egy elkövető Salgótarjánban, de mindkettő hamis volt.\r

\r

","id":"20190625_Fukaszat_vett_hamis_penzzel_fizetett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce442ec-8888-4491-af28-21b3b24bfa9a","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Fukaszat_vett_hamis_penzzel_fizetett","timestamp":"2019. június. 25. 16:09","title":"Fűkaszát vett, hamis pénzzel fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885125ed-06d0-419e-b9ee-d6f21ad42539","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állami vasút kárpótólja annak a mintegy százezer holokauszt-áldozatnak a családtagjait, akiket a második világháború éveiben a holland vagonokban szállítottak el a náci haláltáborokba – jelentették be a társaság képviselői Utrechtben. Akadnak, akik a MÁV-ot is kártérítésre köteleznék.","shortLead":"Az állami vasút kárpótólja annak a mintegy százezer holokauszt-áldozatnak a családtagjait, akiket a második világháború...","id":"20190626_A_holland_allami_vasuttarsasag_karpotolja_a_holokauszt_tuleloit_illetve_az_aldozatok_csaladtagjait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=885125ed-06d0-419e-b9ee-d6f21ad42539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a95b72a-41bc-43da-9429-60eff07a8109","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_A_holland_allami_vasuttarsasag_karpotolja_a_holokauszt_tuleloit_illetve_az_aldozatok_csaladtagjait","timestamp":"2019. június. 26. 20:25","title":"A holland állami vasúttársaság kárpótolja a holokauszt túlélőit, illetve az áldozatok családtagjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f2d33c-e707-498a-b319-4e56547c5585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges tesztet hajtott végre a NASA és az amerikai légügyi hatóság (FAA), hogy modellezni tudja egy Fokker F28-as lezuhanását és következményeit.","shortLead":"Különleges tesztet hajtott végre a NASA és az amerikai légügyi hatóság (FAA), hogy modellezni tudja egy Fokker F28-as...","id":"20190625_nasa_langley_research_center_nasa_foldbe_csapodas_repulobaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f2d33c-e707-498a-b319-4e56547c5585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b158b91-467f-4a98-8e6f-7b6bf4113bae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_nasa_langley_research_center_nasa_foldbe_csapodas_repulobaleset","timestamp":"2019. június. 25. 18:03","title":"A földre dobtak egy 15 tonnás repülőt a NASA szakemberei, de jó okkal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Katasztrófavédelem oldalán percek alatt jön egy új hír egy balesetről.\r

\r

","shortLead":"A Katasztrófavédelem oldalán percek alatt jön egy új hír egy balesetről.\r

\r

","id":"20190625_Nagy_a_hoseg_sok_a_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50099f69-d981-4ed6-a95c-7a8f9244758f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_Nagy_a_hoseg_sok_a_baleset","timestamp":"2019. június. 25. 17:14","title":"Nagy a hőség, sok a baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9370296-d4ee-4b85-b647-5a0d12908bff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Újraszámolta az ENSZ a kábítószer-használókról és a drogfüggőkről készült adatokat.","shortLead":"Újraszámolta az ENSZ a kábítószer-használókról és a drogfüggőkről készült adatokat.","id":"20190626_Sokkal_tobb_a_drogfuggo_ember_mint_ahogy_korabban_hittek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9370296-d4ee-4b85-b647-5a0d12908bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8342cac3-ecc8-40a3-800d-2170dc3efa7b","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Sokkal_tobb_a_drogfuggo_ember_mint_ahogy_korabban_hittek","timestamp":"2019. június. 26. 06:29","title":"Sokkal több a drogfüggő ember, mint ahogy korábban hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Trump nem igazán vevő erre, kérdés, a választók hogyan látják majd. ","shortLead":"Trump nem igazán vevő erre, kérdés, a választók hogyan látják majd. ","id":"20190625_Bernie_Sanders_mesterve_eltorolne_a_diakhiteladossagokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0928e78-73ab-4c5d-a78b-23955b9a403e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Bernie_Sanders_mesterve_eltorolne_a_diakhiteladossagokat","timestamp":"2019. június. 25. 17:15","title":"Bernie Sanders mesterve: eltörölné a diákhitel-adósságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a436b20-2677-4f44-b145-aedd418467d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy felmérés szerint az amerikaiak harmada akkor is támogatna egy Észak-Korea elleni megelőző atomcsapást, ha abban egymillió ember vesztené az életét.","shortLead":"Egy felmérés szerint az amerikaiak harmada akkor is támogatna egy Észak-Korea elleni megelőző atomcsapást, ha abban...","id":"20190626_Az_amerikaiakat_nem_aggasztja_ha_egy_atomcsapasban_egymillio_koreai_halna_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a436b20-2677-4f44-b145-aedd418467d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964788df-d2a6-490f-9e15-001b1abe85d6","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Az_amerikaiakat_nem_aggasztja_ha_egy_atomcsapasban_egymillio_koreai_halna_meg","timestamp":"2019. június. 26. 15:27","title":"Az amerikaiakat nem aggasztja, ha egy atomcsapásban egymillió koreai halna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Merész lenne azt állítani, hogy az erősen szennyezett levegő meddőséget okozhat, de egy friss kutatás szerint elképzelhető, hogy a rossz levegő nincs jó hatással a nők termékenységére.","shortLead":"Merész lenne azt állítani, hogy az erősen szennyezett levegő meddőséget okozhat, de egy friss kutatás szerint...","id":"20190626_A_rossz_levego_csokkentheti_a_nok_termekenyseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e3b9d9-75ea-4a09-b64a-54351337ef55","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_rossz_levego_csokkentheti_a_nok_termekenyseget","timestamp":"2019. június. 26. 11:15","title":"A rossz levegő csökkentheti a nők termékenységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]