[{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már csomagban is árul nagy értékű ingatlanokat az Állami Vagyonkezelő.","shortLead":"Már csomagban is árul nagy értékű ingatlanokat az Állami Vagyonkezelő.","id":"20190630_Akciosan_arulnak_allami_ingatlanokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff3a6b7-d9b3-42f8-b1b3-b62b74ffe182","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Akciosan_arulnak_allami_ingatlanokat","timestamp":"2019. június. 30. 20:55","title":"Akciósan árulnak állami ingatlanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b7f313-bda8-4f9f-b6cd-39f809ed1331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb kutatási eredmények szerint igen egyszerűen felturbózhatók a tanulási képességek, sőt a módszer a felejtés ellen is beválhat. Egy próbát mindenképp megér.","shortLead":"A legújabb kutatási eredmények szerint igen egyszerűen felturbózhatók a tanulási képességek, sőt a módszer a felejtés...","id":"20190629_rovid_pihenoidok_tanulas_hatekonysag_novelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7b7f313-bda8-4f9f-b6cd-39f809ed1331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b71358e-265f-4680-953d-5b13dc5c72e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_rovid_pihenoidok_tanulas_hatekonysag_novelese","timestamp":"2019. június. 29. 10:03","title":"Könnyebben tanulna, nehezebben felejtene? Találtak rá egy igen egyszerű módszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247c1cf3-02a1-4a77-8a7d-d25ac3a0aa09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó kompakt újdonsága egy feltöltéssel közel 60 kilométert képes megtenni tisztán elektromos üzemmódban. ","shortLead":"A stuttgarti gyártó kompakt újdonsága egy feltöltéssel közel 60 kilométert képes megtenni tisztán elektromos...","id":"20190701_ujabb_zold_rendszamos_itt_a_plugin_hibrid_mercedes_aosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=247c1cf3-02a1-4a77-8a7d-d25ac3a0aa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8309b8e-cc14-4170-b2ab-af8680cf4f76","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_ujabb_zold_rendszamos_itt_a_plugin_hibrid_mercedes_aosztaly","timestamp":"2019. július. 01. 08:21","title":"Újabb zöld rendszámos, jön a plugin hibrid Mercedes A-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyobb adatbiztonságot ígér az androidos Firefox böngésző kompromisszummentesnek ígért új verziója.","shortLead":"Nagyobb adatbiztonságot ígér az androidos Firefox böngésző kompromisszummentesnek ígért új verziója.","id":"20190630_mozilla_firefox_preview_online_kovetes_letiltasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63def3c4-32a4-451e-96fa-cb1b80629b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_mozilla_firefox_preview_online_kovetes_letiltasa","timestamp":"2019. június. 30. 20:03","title":"Már kipróbálható az új androidos Firefox, ami megvédi a kíváncsiskodó weboldalak elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64cce248-7593-453f-a8c6-bb4b27921918","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Meg kell állítani Orbánt” – mondta a világhírű angol történész.","shortLead":"„Meg kell állítani Orbánt” – mondta a világhírű angol történész.","id":"20190629_Timothy_Garton_Ash_Magyarorszag_tobbe_nem_demokracia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64cce248-7593-453f-a8c6-bb4b27921918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b09094f-cbea-4871-9548-03ca20c0cebd","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Timothy_Garton_Ash_Magyarorszag_tobbe_nem_demokracia","timestamp":"2019. június. 29. 13:32","title":"Timothy Garton Ash: Magyarország többé nem demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Július 1-jétől az új típusú hibrid és elektromos autókat kizárólag hanggenerátorral felszerelve lehet forgalomba hozni az Európai Unió tagállamaiban, hogy a szinte zajtalan járművek észlelése könnyebb legyen a gyalogosoknak és a kerékpárral közlekedőknek - hívta fel a figyelmet az EY üzleti tanácsadó.","shortLead":"Július 1-jétől az új típusú hibrid és elektromos autókat kizárólag hanggenerátorral felszerelve lehet forgalomba hozni...","id":"20190630_Gyalogosbaratabbak_lesznek_az_elektromos_autok_julius_1tol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5bf330-f3e1-488c-b217-f85d5ea253b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190630_Gyalogosbaratabbak_lesznek_az_elektromos_autok_julius_1tol","timestamp":"2019. június. 30. 16:20","title":"Gyalogosbarátabbak lesznek az elektromos autók július 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Meghalt egy férfi a Balatonban Balatonfenyvesnél vasárnap - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Az 55 éves magyar férfi vasárnap délelőtt Balatonfenyves térségében gumimatraccal ment be a tóba, majd eltűnt.","shortLead":"Meghalt egy férfi a Balatonban Balatonfenyvesnél vasárnap - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Az 55 éves...","id":"20190630_A_Balatonban_lelte_halalat_egy_ferfi_elolanccal_kerestek_a_holttestet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f163b486-0fcb-43af-a94a-e6d1c50b9f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_A_Balatonban_lelte_halalat_egy_ferfi_elolanccal_kerestek_a_holttestet","timestamp":"2019. június. 30. 21:32","title":"A Balatonban lelte halálát egy férfi, élőlánccal keresték a holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tart még a kárelhárítás.","shortLead":"Tart még a kárelhárítás.","id":"20190629_Otezer_szabolcsi_haztartasban_nincs_meg_aram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb2b737-b984-4d13-bb3c-14f2bf1ce117","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Otezer_szabolcsi_haztartasban_nincs_meg_aram","timestamp":"2019. június. 29. 10:05","title":"Ötezer szabolcsi háztartásban nincs még áram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]