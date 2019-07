Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ed73ad1-18a4-46ba-ae7c-9c230a2de8cd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ahány gyermektelen nő, annyiféle történet – látjuk igazolva Tanács Eszter a napokban megjelent, Nők gyermek nélkül című könyvében. Most az interjúkötetből a 30 éves Lotti történetét választottuk ki.","shortLead":"Ahány gyermektelen nő, annyiféle történet – látjuk igazolva Tanács Eszter a napokban megjelent, Nők gyermek nélkül című...","id":"20190630_Az_endometriozis_miatt_nem_esel_teherbe_de_ha_teherbe_esel_akkor_meggyogyitja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ed73ad1-18a4-46ba-ae7c-9c230a2de8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181cac7d-bec4-498e-92ff-11bb9fad92cb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190630_Az_endometriozis_miatt_nem_esel_teherbe_de_ha_teherbe_esel_akkor_meggyogyitja","timestamp":"2019. június. 30. 20:15","title":"„Az endometriózis miatt nem esel teherbe, de ha teherbe esel, akkor meggyógyítja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint ott is zajlanak már a tárgyalások, ahol még nem született erről döntés.","shortLead":"A Népszava szerint ott is zajlanak már a tárgyalások, ahol még nem született erről döntés.","id":"20190702_Korvonalazodik_az_ellenzeki_osszefogas_videken_mar_16_helyen_allitottak_kozos_jeloltet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f959308-29d3-4b6c-9ef7-8059be6324df","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Korvonalazodik_az_ellenzeki_osszefogas_videken_mar_16_helyen_allitottak_kozos_jeloltet","timestamp":"2019. július. 02. 08:09","title":"Körvonalazódik az ellenzéki összefogás vidéken, már 16 helyen állítottak közös jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8c2515-6859-4d52-a968-f1c48e31d31f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte még a napfény is hasra esik a teljesen restaurált, régi csehszlovák luxusautó csillogó fényezésén.","shortLead":"Szinte még a napfény is hasra esik a teljesen restaurált, régi csehszlovák luxusautó csillogó fényezésén.","id":"20190702_skoda_superb_beepitett_idogeppel_ilyen_egy_patika_allapotu_71_eves_peldany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee8c2515-6859-4d52-a968-f1c48e31d31f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dc3093-77ae-48a0-adb5-985874ab2a9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_skoda_superb_beepitett_idogeppel_ilyen_egy_patika_allapotu_71_eves_peldany","timestamp":"2019. július. 02. 06:41","title":"Škoda Superb beépített időgéppel: ilyen egy patika állapotú 71 éves példány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7c9547-7e8a-4443-b771-e462c3537d08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottság tagjai januárban három napot töltöttek az egyetemen. A magyar kormány eközben egy éve nem vizsgálta a CEU engedélyét. ","shortLead":"A bizottság tagjai januárban három napot töltöttek az egyetemen. A magyar kormány eközben egy éve nem vizsgálta a CEU...","id":"20190701_Megerositettek_a_CEU_amerikai_akkreditaciojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f7c9547-7e8a-4443-b771-e462c3537d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6fc331-900a-44e3-aee3-a541de8589e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Megerositettek_a_CEU_amerikai_akkreditaciojat","timestamp":"2019. július. 01. 17:30","title":"Megerősítették a CEU amerikai akkreditációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8289c56-d911-4055-97fe-2ce0860a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sir David Attenborough 2019 második felében új sorozattal jelentkezik, amelyet négy éven át készített a temrészettudós. Ebből is láthatott részletet a Glastenbury fesztivál közönsége, akiknek köszönetet is mondott.","shortLead":"Sir David Attenborough 2019 második felében új sorozattal jelentkezik, amelyet négy éven át készített a temrészettudós...","id":"20190701_sir_david_attenborough_fesztival_glastonbury_muanyaghulladek_fold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8289c56-d911-4055-97fe-2ce0860a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032f8f6c-f49f-4235-a4cc-49df93c02639","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_sir_david_attenborough_fesztival_glastonbury_muanyaghulladek_fold","timestamp":"2019. július. 01. 08:33","title":"Videó: Óriási üdvrivalgás fogadta David Attenborought a Glastonbury fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tusk megkegyelmezett, több mint húsz óra után mehetnek aludni a tagállami vezetők. ","shortLead":"Tusk megkegyelmezett, több mint húsz óra után mehetnek aludni a tagállami vezetők. ","id":"20190701_eu_csucs_brusszel_tusk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22533ff3-ea3f-4fa1-95a1-2884050be4a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_eu_csucs_brusszel_tusk","timestamp":"2019. július. 01. 12:32","title":"Megint nem sikerült megegyezni, elnapolták az EU-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf76c79f-c6a7-4fc1-bad6-294fb80bbbcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az okos fényszórók olyan számítási teljesítménnyel rendelkeznek, mint egy néhány évvel ezelőtti komplett otthoni számítógép. Nem mellesleg pedig jelentősen javítanak a közlekedés biztonságán.","shortLead":"Az okos fényszórók olyan számítási teljesítménnyel rendelkeznek, mint egy néhány évvel ezelőtti komplett otthoni...","id":"20190701_adaptiv_fenyszoro_intelligens_fenyszoro_automatikus_tavolsagi_feny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf76c79f-c6a7-4fc1-bad6-294fb80bbbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876808be-b39c-43eb-9d2e-a07aecaf32bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_adaptiv_fenyszoro_intelligens_fenyszoro_automatikus_tavolsagi_feny","timestamp":"2019. július. 01. 12:00","title":"Csak semmi vakítás: miért nagyszerűek az adaptív fényszórók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3958437-dfa4-4bdf-b8c5-a7e19e160535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VR Tours Budapest nevű magyar startup a Budai Várnegyedben szervez rendhagyó történelmi sétákat. A résztvevők a virtuális valóság (VR) technológia segítségével átélhetik Magyarország történelmének meghatározó eseményeit a Tatárjárástól egészen az 1956-os forradalomig.","shortLead":"A VR Tours Budapest nevű magyar startup a Budai Várnegyedben szervez rendhagyó történelmi sétákat. A résztvevők...","id":"20190701_vr_tours_budapest_virtualis_seta_helyszinek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3958437-dfa4-4bdf-b8c5-a7e19e160535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cb5cb4-4e75-4e1a-add7-081148e443a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_vr_tours_budapest_virtualis_seta_helyszinek","timestamp":"2019. július. 01. 15:03","title":"Orosz tankok lövik a budai várat: VR-sétákon keltik életre a magyar történelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]