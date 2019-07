Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyfélkapun küld levelet az adóhatóság vállalkozóknak arról, hogy mennyivel jobban járnának, ha többet adóznának.","shortLead":"Az ügyfélkapun küld levelet az adóhatóság vállalkozóknak arról, hogy mennyivel jobban járnának, ha többet adóznának.","id":"20190701_Kampanyol_a_NAV_hogy_fizessenek_tobb_adot_a_vallalkozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127ceca3-533f-4ef4-8e85-3460290c9239","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Kampanyol_a_NAV_hogy_fizessenek_tobb_adot_a_vallalkozok","timestamp":"2019. július. 01. 12:15","title":"Kampányol a NAV, hogy fizessenek több adót a vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bekapcsolták a Noor Abu Dhabit, ami a jövőben 90 ezer ember energiaellátásáért lesz felelős. ","shortLead":"Bekapcsolták a Noor Abu Dhabit, ami a jövőben 90 ezer ember energiaellátásáért lesz felelős. ","id":"20190701_egyesult_arab_emirsegek_napelem_noor_abu_dhabi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4db6c52-9d1f-48f6-9502-11b37fce1ed6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_egyesult_arab_emirsegek_napelem_noor_abu_dhabi","timestamp":"2019. július. 01. 10:33","title":"Megépítették a világ legnagyobb, egybefüggő napelemfarmját, 1,18 GW energiát termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Számos fontos adózási változás lépett életbe július elsejével.","shortLead":"Számos fontos adózási változás lépett életbe július elsejével.","id":"20190701_Kisebb_szochot_kedvezobb_katat_hozott_a_julius","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9eda6a-98ab-41e3-8461-7c5f84fb8019","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Kisebb_szochot_kedvezobb_katat_hozott_a_julius","timestamp":"2019. július. 01. 20:05","title":"Kisebb szochót, kedvezőbb katát, nulla reklámadót hozott a július","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7b9437-a755-4b93-ac58-4577583755f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M0-son történt a baleset, Oszvald Marikát kórházba is vitték, de már hazamehetett.","shortLead":"Az M0-son történt a baleset, Oszvald Marikát kórházba is vitték, de már hazamehetett.","id":"20190701_Balesetet_szenvedett_a_hetvegen_Oszvald_Marika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c7b9437-a755-4b93-ac58-4577583755f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d128d7a-3d41-4059-8738-6b85d5dcfce7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_Balesetet_szenvedett_a_hetvegen_Oszvald_Marika","timestamp":"2019. július. 01. 08:00","title":"Balesetet szenvedett a hétvégén Oszvald Marika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe800ca-3af3-4b20-b132-3b9533010eac","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bár csak 152 cm magasra nőtt, Pininfarina óriásként emelkedik ki az olasz autótervezés alakjai közül. A Pinin, azaz „Picúr” becenévre hallgató Battista Farina tervezőbirodalma egyszerre a minőség és a géniusz csarnoka, illetve jelentős gyártóbázis volt — torinói üzeme kapuján sok klasszikus Fiat, Lancia és Alfa Romeo sportkocsi gördült ki.","shortLead":"Bár csak 152 cm magasra nőtt, Pininfarina óriásként emelkedik ki az olasz autótervezés alakjai közül. A Pinin, azaz...","id":"20190702_pininfarina_tervezo_portre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fe800ca-3af3-4b20-b132-3b9533010eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70400af2-0fbc-4760-bed8-f3900acc6f00","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190702_pininfarina_tervezo_portre","timestamp":"2019. július. 02. 14:15","title":"Egy Picúr, akinek a birodalma egyszerre volt a minőség és a géniusz csarnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Könnygázt vetett be és gumilövedékeket használt vasárnap Isztambulban a rendőrség a tüntető melegek ellen, miután ez utóbbiak a tiltás miatt idén sem tudták megtartani a város sétálóutcájában a méltóság menetét - közölte az Evrensel török napilap internetes oldalán.","shortLead":"Könnygázt vetett be és gumilövedékeket használt vasárnap Isztambulban a rendőrség a tüntető melegek ellen, miután...","id":"20190630_Konnygazzal_es_gumilovedekekkel_oszlatta_a_torok_rendorseg_a_demonstralo_melegeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf96e0f-cbdf-4261-b08d-5ac29ffdea07","keywords":null,"link":"/vilag/20190630_Konnygazzal_es_gumilovedekekkel_oszlatta_a_torok_rendorseg_a_demonstralo_melegeket","timestamp":"2019. június. 30. 21:55","title":"Könnygázzal és gumilövedékekkel oszlatta a török rendőrség a demonstráló melegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f59d84a-6c6c-4462-916f-17906ecdd34e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Elhalasztották a 3 eurós napidíj bevezetését.","shortLead":"Elhalasztották a 3 eurós napidíj bevezetését.","id":"20190701_Egyelore_megsem_kell_napidijat_fizetniuk_a_Velencebe_erkezo_turistaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f59d84a-6c6c-4462-916f-17906ecdd34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600901b9-ff31-4776-b28f-36a9b6d841ca","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Egyelore_megsem_kell_napidijat_fizetniuk_a_Velencebe_erkezo_turistaknak","timestamp":"2019. július. 01. 21:34","title":"Egyelőre mégsem kell napidíjat fizetniük a Velencébe érkező turistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0a6408-5ec7-4f4a-8e72-2152af352d6b","c_author":"Tálos Lőrinc","category":"itthon","description":"Otthonápolási díj: így hagyta cserben övéit az érdekképviselet.","shortLead":"Otthonápolási díj: így hagyta cserben övéit az érdekképviselet.","id":"20190701_A_szervilizmus_diszkret_baja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c0a6408-5ec7-4f4a-8e72-2152af352d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e64a244-0269-4ec0-a740-2690afabb336","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_A_szervilizmus_diszkret_baja","timestamp":"2019. július. 01. 19:05","title":"A szervilizmus diszkrét bája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]