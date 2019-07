Bár az Egyesült Államok és Kína közti gazdasági feszültség csak az utóbbi időszakban csúcsosodott ki igazán, a két ország közti "seftelést" eddig sem nézték jó szemmel az államok. Most épp az Egyesült Államokban ítéltek igen komoly börtönbüntetésre egy férfit.

A The Next Web beszámolója szerint a 64 éves, villamosmérnökként dolgozó és Los Angelesben (is) élő Ji-csi Sih mintegy 219 év börtönbüntetést kapott, amiért katonai minősítést kapott chipeket exportált Kínába. Az igazságügyi minisztérium indoklása szerint mindezt úgy tette, hogy erre semmilyen engedélye nem volt. Ahhoz, hogy a chipekhez hozzáférjen, és tovább tudja adni azokat, számos csalást kellett végrehajtania – és még az adóvisszatérítési igénye sem volt jogos.

© Boeing

A hat héten át zajló tárgyaláson a bizonyítékok alapján kiderült, hogy a férfi, valamint a társtettesként megvádolt Kiet Ahn Mai egy meg nem nevezett amerikai cég védett számítógépéhez fért hozzá törvénytelenül, amely monolitikus mikrohullámú integrált áramköröket (Monolithic Microwave Integrated Circuit, MMIC) gyárt. Ezeket rakétákban, irányítórendszerekben, vadászgépekben és az elektronikus hadviselésben szokás használni.

A férfi azt állította, hogy chipeket szeretne vásárolni, amiket az USA területén használna fel, ám társával együtt valójában a csengtui GaStone nevű technológiai cégnek (Chengdu GaStone Technology Company, CGTC) szállította le azokat.

Kiderült, Sih a CGTC elnöke volt, amit az amerikai Kereskedelmi Minisztérium tiltólistára tett még 2014-ben. Ennek oka, hogy a CGTC és MMIC chipeket gyárt, így a kínaiakkal való kereskedés ellentétes az USA külpolitikai és katonai érdekeivel.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.