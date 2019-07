Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04d23829-7704-4174-9b74-3ac5cffa841c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akarják, hogy az eddigi virágos réten fociakadémia épüljön. ","shortLead":"Nem akarják, hogy az eddigi virágos réten fociakadémia épüljön. ","id":"20190703_Civilek_akadalyoznak_meg_hogy_Meszaros_Lorinc_fociakademiat_epitsen_Szombathelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04d23829-7704-4174-9b74-3ac5cffa841c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9813d94-4e84-4502-a198-33c5042c6cde","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Civilek_akadalyoznak_meg_hogy_Meszaros_Lorinc_fociakademiat_epitsen_Szombathelyen","timestamp":"2019. július. 03. 17:31","title":"Civilek akadályoznák meg, hogy Mészáros Lőrinc fociakadémiát építsen Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248a14cc-7a57-47a2-9bba-80ae7fb63eda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tegnap elszökött, ma elfogták Palotáson azt a férfit, aki fél napig úgy érezhette, túljárt a rendőrség eszén.","shortLead":"Tegnap elszökött, ma elfogták Palotáson azt a férfit, aki fél napig úgy érezhette, túljárt a rendőrség eszén.","id":"20190704_Fel_napig_volt_szokesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248a14cc-7a57-47a2-9bba-80ae7fb63eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08efa38-360a-4e15-854f-f648d0494319","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Fel_napig_volt_szokesben","timestamp":"2019. július. 04. 12:02","title":"Fél napig volt szökésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e3e172-dfac-45aa-bc3f-95ffbe1daf2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy bajor kupé nemcsak erősebb és gyorsabb lett, hanem a külsejét is sokkal agresszívabbra vették.","shortLead":"A nagy bajor kupé nemcsak erősebb és gyorsabb lett, hanem a külsejét is sokkal agresszívabbra vették.","id":"20190704_620_loerosre_vaditottak_az_uj_8as_bmwt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09e3e172-dfac-45aa-bc3f-95ffbe1daf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38da990b-5d29-4594-8d4d-00f89a05e48b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_620_loerosre_vaditottak_az_uj_8as_bmwt","timestamp":"2019. július. 04. 13:21","title":"620 lóerősre vadították az új 8-as BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8094d9-67dc-449b-a53b-ff80c9c8a417","c_author":"Gergely Márton","category":"gazdasag","description":"A magyar kormányfő vasárnap lidérces álmot látott: Frans Timmermans kísértett Brüsszelben. Orbán Viktor nagy ijedtségében mindent megtett egy kompromisszumos javaslatért, és még nevére is vette az alkut. Nagyon rosszul jöhet ez még, ha Brüsszelben újra előkapják a magyar jogállamiság elégtelenre osztályozott bizonyítványát.","shortLead":"A magyar kormányfő vasárnap lidérces álmot látott: Frans Timmermans kísértett Brüsszelben. Orbán Viktor nagy...","id":"20190703_orban_viktor_europai_bizottsag_leyen_juncker_weber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec8094d9-67dc-449b-a53b-ff80c9c8a417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76f07a8-c505-4027-bbec-80378fd47717","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_orban_viktor_europai_bizottsag_leyen_juncker_weber","timestamp":"2019. július. 03. 12:25","title":"Orbán a gyors győzelemért beáldozta öt év stratégiai védvonalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz olyan rekkenő a hőség, délelőtt többfelé lehetnek záporok.","shortLead":"Nem lesz olyan rekkenő a hőség, délelőtt többfelé lehetnek záporok.","id":"20190704_Zaporok_teszik_elviselhetove_a_meleget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddcfdbf-6828-4fa0-8474-7d7b2abf07d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Zaporok_teszik_elviselhetove_a_meleget","timestamp":"2019. július. 04. 05:02","title":"Záporok teszik elviselhetővé a meleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikerült teljesen eltávolítani AIDS-kórokozókat élő egerek örökítőanyagából amerikai kutatóknak.","shortLead":"Sikerült teljesen eltávolítani AIDS-kórokozókat élő egerek örökítőanyagából amerikai kutatóknak.","id":"20190702_aids_hiv_korokozo_kutatas_kiserlet_egerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89a4484-665c-4759-9958-7eb9782c5c3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_aids_hiv_korokozo_kutatas_kiserlet_egerek","timestamp":"2019. július. 02. 20:57","title":"Ígéretes eredményt hozott egy AIDS-kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e714aa-f9f9-4300-a672-c46c94c3e9cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Monopolyból különféle kiadások kerültek az évek során a boltok polcaira, most pedig olyan verziót készítettek belőle, ami a modern technikából is merít keveset.","shortLead":"A Monopolyból különféle kiadások kerültek az évek során a boltok polcaira, most pedig olyan verziót készítettek belőle...","id":"20190702_monopoly_hangvezerles_tarasjatek_hasbro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9e714aa-f9f9-4300-a672-c46c94c3e9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a3bbb3-4781-481a-9e05-f1e443d2f2c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_monopoly_hangvezerles_tarasjatek_hasbro","timestamp":"2019. július. 02. 17:03","title":"Itt az új Monopoly társasjáték, ez már ért a kimondott szavakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"002307a3-554e-4e4f-86ca-df8c5d37fca7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina vs. Jancsó Andrea - a kutyapárt akciója után a LMP is színt vallott, igaz, rögtön kettőt is.\r

\r

","shortLead":"Baranyi Krisztina vs. Jancsó Andrea - a kutyapárt akciója után a LMP is színt vallott, igaz, rögtön kettőt is.\r

\r

","id":"20190704_Kezd_kovethetetlenne_valni_az_ellenzeki_onkormanyzati_jeloltallitas_a_Ferencvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=002307a3-554e-4e4f-86ca-df8c5d37fca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fdb79e4-be8a-47c4-bf2f-716dd415f1bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Kezd_kovethetetlenne_valni_az_ellenzeki_onkormanyzati_jeloltallitas_a_Ferencvarosban","timestamp":"2019. július. 04. 13:03","title":"Kezd követhetetlenné válni az ellenzéki önkormányzati jelöltállítás a Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]