Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"276bf772-fbc7-43fd-9c74-6b8c58e8cabf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összeállította a leginkább gyermekbarát államok listáját a Happiness Research nevű intézet, amely egyebek mellett az emberi jogok helyzetét, a nemi és jövedelmi egyenlőséget, a biztonságot, valamint az oktatási és egészségügyi rendszert vizsgálta.","shortLead":"Összeállította a leginkább gyermekbarát államok listáját a Happiness Research nevű intézet, amely egyebek mellett...","id":"20190707_Ezekben_az_orszagokban_a_legjobb_gyereknek_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=276bf772-fbc7-43fd-9c74-6b8c58e8cabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93bb0db9-03fb-44f0-95b3-7dfeb5a73418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Ezekben_az_orszagokban_a_legjobb_gyereknek_lenni","timestamp":"2019. július. 07. 14:05","title":"Ezekben az országokban a legjobb gyereknek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok azt kéri, hogy Németország küldjön szárazföldi csapatokat Szíria északkeleti részére, hogy segítsenek az ott harcoló, kurd vezetésű milíciának az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küzdelemben - mondta el az amerikai kormány Szíriáért és az Iszlám Állam elleni küzdelemért felelős különmegbízottja, James Jeffrey. \r

\r

\r

","shortLead":"Az Egyesült Államok azt kéri, hogy Németország küldjön szárazföldi csapatokat Szíria északkeleti részére...","id":"20190707_Az_USA_nemet_csapatokat_ker_Sziriaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6721e5c0-f8d0-436e-9dbc-b81f35d4eb6f","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Az_USA_nemet_csapatokat_ker_Sziriaba","timestamp":"2019. július. 07. 10:37","title":"Az USA német csapatokat kér Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8c11b0-9068-4127-874f-b27c9119ddf1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyolcszoros bajnok Roger Federer a legjobb 16 közé jutott a wimbledoni teniszbajnokságon. A 37 éves svájci sztár a sportág történetében elsőként 350. egyéni Grand Slam-mérkőzését nyerte meg.","shortLead":"A nyolcszoros bajnok Roger Federer a legjobb 16 közé jutott a wimbledoni teniszbajnokságon. A 37 éves svájci sztár...","id":"20190707_Federer_fantasztikus_rekordot_ert_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a8c11b0-9068-4127-874f-b27c9119ddf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca6d339-b294-4526-938d-c2ab8ff5d692","keywords":null,"link":"/sport/20190707_Federer_fantasztikus_rekordot_ert_el","timestamp":"2019. július. 07. 08:02","title":"Federer fantasztikus rekordot ért el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57614e8b-70b8-4e83-aabe-d43f5511b341","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódik a harc azért, hogy hol áll Európa legmagasabb lakóépülete, s a mérkőzés most oroszföldön folyik: az orosz fővárosban bejelentették, megépítik a földrész legmagasabb házát, miután a címet éppen Szentpétervár hódította el Moszkvától egy évvel ezelőtt.","shortLead":"Folytatódik a harc azért, hogy hol áll Európa legmagasabb lakóépülete, s a mérkőzés most oroszföldön folyik: az orosz...","id":"20190707_Moszkvaban_epulhet_fel_a_legmagasabb_europai_lakohaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57614e8b-70b8-4e83-aabe-d43f5511b341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df4fe95-6d9f-4693-8a99-78f957c3a9f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Moszkvaban_epulhet_fel_a_legmagasabb_europai_lakohaz","timestamp":"2019. július. 07. 10:54","title":"Moszkvában épülhet fel a legmagasabb európai lakóház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d38ebef-42ae-43fe-a34c-56d057b73d24","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez egy olyan ördögi kör, amiből nem lehet kiszállni.","shortLead":"Ez egy olyan ördögi kör, amiből nem lehet kiszállni.","id":"20190706_Elkepeszto_uzlet_lesz_a_jovoben_a_legkondicionalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d38ebef-42ae-43fe-a34c-56d057b73d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9398a0e-b440-442d-8032-52fb4edbcb57","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Elkepeszto_uzlet_lesz_a_jovoben_a_legkondicionalas","timestamp":"2019. július. 06. 19:15","title":"Elképesztő üzlet lesz a jövőben a légkondicionálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64a0310-d521-41c6-8c55-1693d4db20d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szó érte a ház elejét a Netflixnél: túl sokat dohányoznak saját készítésű sorozataiban, közegészségügyi aggodalmakra adva okot.","shortLead":"Szó érte a ház elejét a Netflixnél: túl sokat dohányoznak saját készítésű sorozataiban, közegészségügyi aggodalmakra...","id":"20190707_truth_initiative_felmeres_dohanyzos_jelenet_netflix_sorozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e64a0310-d521-41c6-8c55-1693d4db20d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5df08b8-26d4-4842-97be-2fe4e555bc0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190707_truth_initiative_felmeres_dohanyzos_jelenet_netflix_sorozatok","timestamp":"2019. július. 07. 08:03","title":"Netflix-ígéret: vége a cigistreamingnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b58696e-0896-4108-9626-2693738d61df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ebolavírus-törzseket és négy másik halálos betegség vírusát importálja kutatási célokra Japán, hogy diagnosztikai eljárást dolgozzanak ki a jövő évi tokiói olimpiára és paralimpiára való felkészülés jegyében – jelentette be a japán egészségügyi minisztérium.","shortLead":"Ebolavírus-törzseket és négy másik halálos betegség vírusát importálja kutatási célokra Japán, hogy diagnosztikai...","id":"20190706_japan_ebola_halalos_betegsegek_virusa_diagnosztika_tokioi_olimpia_tokio_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b58696e-0896-4108-9626-2693738d61df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528cd3b3-3573-4aa9-916b-69504f0738bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190706_japan_ebola_halalos_betegsegek_virusa_diagnosztika_tokioi_olimpia_tokio_2020","timestamp":"2019. július. 06. 20:03","title":"Japán berendel öt halálos vírust, hogy felkészüljenek a 2020-as tokiói olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d4d904-4886-401c-bc97-4afe5e995e3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Honnan máshonnan, mint a Gresham Palota elől hajtott éppen ki.","shortLead":"Honnan máshonnan, mint a Gresham Palota elől hajtott éppen ki.","id":"20190708_Videon_is_az_egyedi_Bugatti_Veyron_ami_Budapesten_korzozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17d4d904-4886-401c-bc97-4afe5e995e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b616c7-2247-4a3d-967e-5cd2534f8e37","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Videon_is_az_egyedi_Bugatti_Veyron_ami_Budapesten_korzozott","timestamp":"2019. július. 08. 09:24","title":"Videón is az egyedi, 1145 lóerős Bugatti Veyron, ami Budapesten korzózott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]